لم ينتبه طفلك للأصوات؟ قد يعاني ضعف السمع

فقدان السمع حالة شائعة، ناتجة عن عيب خلقي في الطفل، والعيوب الخلقية تؤثر على أي عضو في جسم الإنسان، أو بعض من الوظائف الحيوية في النظام الداخلي

تحرير:إسراء سليمان ٠٢ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠١:٠٠ م

يولد كل يوم العديد من الأطفال الذين يعانون من مشكلات صحية عديدة، بداية من أمراض القلب إلى العيوب الخلقية، وفي الآونة الأخيرة ظهر "ضعف السمع"، باعتباره أحد الأمراض الخفية التي يصعب الكشف عنها في البداية، مما دعا إلى إطلاق مبادرة الكشف الإلزامي عن ضعف السمع لحديثي الولادة، ليتمكنوا من العلاج المبكر للأطفال، إذ عليك بالتعرف على العلامات التي تلقي الضوء على إصابة طفلك بهذه المتلازمة، للعمل بشكل فعال على تعلم المهارات الخاصة بحالته، نقلًا عن "marchofdimes".

معظم الأطفال الذين يعانون من ضعف السمع أو عدم القدرة على الاتصال مع العالم الخارجي، لا يعاني آباؤهم من أي مشكلة صحية، وهذا يعني أن الأسرة يجب أن تتعلم الكثير من أجل التعايش مع مثل هذه الحالات طويلة المدى، في البداية دعنا نعطي بعض التعريفات الدقيقة لمتلازمة ضعف السمع. ما ضعف السمع؟ يحدث عندما يتوقف جزء

معظم الأطفال الذين يعانون من ضعف السمع أو عدم القدرة على الاتصال مع العالم الخارجي، لا يعاني آباؤهم من أي مشكلة صحية، وهذا يعني أن الأسرة يجب أن تتعلم الكثير من أجل التعايش مع مثل هذه الحالات طويلة المدى، في البداية دعنا نعطي بعض التعريفات الدقيقة لمتلازمة ضعف السمع.

ما ضعف السمع؟

يحدث عندما يتوقف جزء من الأذن عن أداء وظائفه بطريقة طبيعية، ومن المحتمل أن تزداد شدته عند بعض الأطفال، وتقل عند آخرين، إذ يمكنك التعرف على المراحل التي يمر بها كل طفل، حيث تختلف كل حالة عن الأخرى:

1- خفيف: يستطيع سماع بعض من أصوات الكلام حوله، ولكن الأصوات الهادئة يصعب عليه تمييزها أو التعرف عليها.

2- معتدل: لا يستطيع سماع معظم نغمات الأصوات حوله، وذلك عندما يتحدث شخص ما بمستوى طبيعي.

3- شديد: لا يستطيع سماع أي صوت على الإطلاق، عندما يتحدث الأشخاص بمستوى طبيعي من حوله، يمكنه فقط سماع معظم الأصوات الصاخبة.

4- عميق للغاية: يعد من أصعب المعدلات التي يصل إليها المريض، حيث ينفصل تمامًا عن العالم الخارجي، ولا يستطيع سماع سوى الأصوات الصاخبة للغاية.

فقدان السمع حالة شائعة ناتجة عن عيب خلقي في الطفل، تؤثر على أي عضو في جسم الإنسان، ربما تؤثر على مظهر الجسم، أو بعض من الوظائف الحيوية في النظام الداخلي، إضافة إلى ذلك، تسبب العيوب الخلقية بعضا من المشكلات الصيحة بشكل عام، فنحو 3 من كل 1000 طفل يولدون بمتلازمة "ضعف السمع" كل عام، وعندما يولد الطفل بضعف السمع، تسمى في هذه الحالة "فقدان السمع الخلقي".

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ما علامات ضعف السمع؟

تشتمل الأعراض المصاحبة للأطفال الذين يولدون مع ضعف السمع على:

1- عدم الاندهاش بالأصوات الصاخبة.

2- عدم الالتفات إلى أي صوت بعد 6 أشهر.

3- عدم التلفظ بكلمات بسيطة مثل "ماما" أو "بابا" عندما يبلغ الطفل عامًا من عمره.

4- لا يحرك رأسه عند رؤية والديه.

إذا ظهرت على طفلك هذه الأعراض، يجب على الفور الذهاب للطبيب للبدء في مراحل العلاج، ولكن هل توجد أنواع لضعف السمع؟:

يساعد النظام السمعي في جسم الإنسان على استقبال الأصوات وتمييزها، حيث تنتقل المعلومات والأصوات من الأذن إلى المخ، هذه الرحلة التي تنتقل خلالها الأصوات، تظهر بها بعض العيوب الخلقية مما يؤدي إلى أطفال يعانون من ضعف السمع، وما يلي الأجزاء التي إذا حدثت بها مشكلات، ينتج عنها ضعف السمع:

1- الأذن الخارجية

تشمل الجزء الخارجي من الأذن، أي خارج الرأس، وقناة الأذن، وخارج أيضًا طبلة الأذن.

2- الأذن الوسطى

عبارة عن تجويف يقع خلف الطبلة، حيث تنتقل الأصوات القادمة إلى الأذن عبر قناة الأذن، وبعد ذلك تصل إلى الطبلة، ويحدث اهتزازاً يتسبب في سماع الأصوات.

3- الأذن الداخلية

تحتوي الأذن الداخلية على أعصاب تقوم بتغيير الاهتزازات الصوتية إلى إشارات تنتقل إلى المخ عبر العصب السمعي، يرسل العصب السمعي الإشارات الصوتية من الأذن إلى الدماغ.

ما أسباب ضعف السمع؟

الجينات: تنتقل الجينات من الآباء إلى الأطفال، وربما تلعب دورا كبيرا في معظم الأسباب المؤدية إلى فقدان السمع لدى الأطفال وحديثي الولادة، إذا كان لدى عائلتك تاريخ من فقدان السمع، عليك أن تذهب إلى الطبيب، قبل اتخاذ قرار الحمل.

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مشكلات متعلقة بنمو الأذن: إذا كان طفلك يعاني من عيب خلقي، يؤدي إلى تغير في شكل أو وظائف الأذن، أو الوجه، ربما يؤدي ذلك إلى مشكلات في الأذن.

عدوى أو فيروسات أثناء الحمل: إذا تعرضت الأم لعدوى أو فيروسات أثناء الحمل، من المحتمل أن يتسبب ذلك في الإصابة بضعف السمع.

إذا كان طفلك يعاني من فقد السمع، فمن المهم أن يبدأ العلاج في أقرب وقت ممكن وقبل أن يبلغ من العمر 6 أشهر، وذلك يمكن أن يساعده على تطوير المهارات السلوكية والاجتماعية والتحدث.

1- زرع القوقعة

عبارة عن جهاز إلكتروني صغير، يساعد حديثي الولادة الذين يعانون من فقدان شديد للسمع، يوضع جزء منه في الرأس خلف الأذن، والأجزاء الأخرى توضع داخل الأذن أثناء الجراحة.

2- أنابيب الأذن

توضع بعض الأنابيب الصغيرة خلال طبلة الأذن، تسمح للهواء بالمرور داخل الأذن الوسطى، وتمنع تدفق السوائل من التراكم خلف طبلة الأذن، يحتاج الطفل لمثل هذه الجراحة إذا كان يعاني من عدوى متكررة، إضافة إلى تراكم السوائل مع ظهور التهابات.

3- تعلم مهارات اللغة

يحتاج الأطفال الذين يعانون من فقدان السمع إلى تعلم مهارات لغوية للتواصل مع الآخرين، على سبيل المثال يمكنك الذهاب إلى مراكز مخصصة لتعلم التخاطب، واستخدام لغة الجسد للتعبير عن المشاعر والأحاسيس.

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