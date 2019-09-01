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«رسوم استخدام الشواطئ» في طلب إحاطة بالبرلمان

تحرير:أحمد جاد ٠١ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠٣:٤٥ م
شاطئ - صورة أرشيفية
شاطئ - صورة أرشيفية
قالت داليا يوسف عضو مجلس النواب، في تصريحات صحفية، اليوم الأحد، إن القرار الخاص برسوم الشواطئ غير قانوني وغير دستوري، إذ أن عقود البيع المبرمة تتضمن ما هو من مستلزماتها أي الانتفاع بالشاطئ، وتعديل العقد من جانب واحد غير مشروع، ويمثل مصادرة للحقوق الخاصة بالمخالفة للدستور، مشيرة إلى أن الأصل أن سعر الأراضي في المناطق المطلة على الشواطئ مرتفع جدا، نتيجة موقعها وتطل على الشاطئ، إلا أن فرض رسوم جديدة عليها يخالف العقود المبرمة ويؤذي الاستثمار السياحي.
وتقدمت يوسف، بطلب إحاطة موجه لرئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، ووزيري التنمية المحلية محمود شعرواي، والسياحة رانيا المشاط، بشأن فرض رسوم على استخدام الشواطئ دون سند قانوني.وأشارت إلى انتشار قرارات بفرض رسوم على استخدام الشواطئ، دون أي سند قانوني أو آلية واضحة لصرف هذه الرسوم، وسبب ذلك حالة بلبلة
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مصطفى-مدبولي

الحكومة: تعيين 1500 موظف في الشهر العقاري

وافق الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، على تعيين 1500 موظف شهر عقاري، لتمكين وزارة العدل من تقديم الخدمات على النحو المطلوب والانتشار في عدد أكبر من مكاتب البريد على مستوى الجمهورية، جاء ذلك خلال زيارة مدبولي اليوم الأحد، لمحافظة الإسكندرية، تضمنت الوقوف على سير تنفيذ المشروعات بالميناء، الذي يعد أهم الموانئ البحرية وأقدمها، لزيادة حركة التداول في الميناء، بما يُواكب تصاعد حركة التجارة، لافتا إلى أن هناك تكليفات من الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، برفع كفاءة الميناء.
مجلس-النواب (1)

نائب يطالب بحصر كل الأنشطة الاقتصادية بالدولة

قال طارق متولي عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، إن ما تتيحه الدولة من تسهيلات التمويل، وتهيئة البيئة التشريعية، وتنمية بيئة الأعمال الداعمة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، يعد خطوات واعدة لتنفيذ استراتيجيتها لدمج الاقتصاد غير الرسمي، مؤكدا أهمية عمل حصر كل الانشطة الاقتصادية الموجودة بالدولة بهدف دمج الاقتصاد غير الرسمي، بهدف معرفة قيمتها الفعلية وادخالها بحسابات الناتج القومي، إذ أن الاقتصاد غير الرسمي ياخذ اشكال متعددة تتطلب مزيد من الإجراءات لاحتوائه ودمجه في الاقتصاد الرسمي.
تدخين المرأة

لأول مرة بالإسكندرية..عيادة لإقلاع المرأة عن التدخين

قرر الدكتور علاء عثمان وكيل وزارة الصحة بالإسكندرية، إنشاء عيادة للإقلاع عن التدخين خاصة بالمرأة، يكون مقرها المركز الإقليمي لصحة المراة بمنطقة محطة الرمل بالإسكندرية، تنضم لعيادات الإقلاع عن التدخين بمستشفى المعمورة للصحة النفسية ومركز عباس حلمي للصحة النفسية. وقال الدكتور هشام عقيل مدير إدارة مكافحة التدخين بصحة بالإسكندرية، إن العيادة هي الأولى ضمن عيادات الإقلاع عن التدخين على مستوى الجمهورية التي تخصص للمرأة، بعد ما تلاحظ من انتشار تدخين الشيشة بين الفتيات في الكافيهات والمقاهي، وكذلك انتشار التدخين الإلكتروني بين طالبات الجامعات.
نقابة-الصيادلة

صيادلة عن إنشاء هيئة الدواء المصرية: خطوة رائعة

قرر الرئيس عبد الفتاح السيسي الموافقة على إنشاء هيئة للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبي وإدارة التكنولوجيا الطبية، وتعد هيئة الدواء المصري بديلا للهيئة العامة للبحوث والرقابة الدوائية، والهيئة القومية للبحوث والرقابة على المستحضرات الحيوية. ومع موافقة الرئيس التي نشرتها الجريدة الرسمية في عددها الصادر الساعات الماضية، على نقل العاملين بالهيئات والوزارات والمصالح والجهات المختصة بالرقابة على المستحضرات والمستلزمات الطبية، إلى المقر الجديد لهيئة الدواء المصرية، نطرح معه العديد من التساؤلات، أبرزها: هل تنجح الهيئة فى القضاء على مشكلات الأدوية؟
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مجلس-النواب (1)

«رصف طرق أسوان» في طلب إحاطة بالبرلمان

قال أحمد سعد درويش نائب كوم أمبو، إن الطرق في أسوان حالتها سيئة، وتؤدى إلى كثرة الحوادث، وتفتقد قرى أسوان أبسط حقوقها في طرق ممهدة، ما دفعه للتقدم بطلب إحاطة لوزير النقل والمواصلات كامل الوزير، عملا بحكم المادة 134 من الدستور والمادة 212 من اللائحة الداخلية للمجلس، بشأن رصف الطرق بأسوان، خاصة الطريق الصحراوي الغربي المعروف بـ"طريق الموت"، وكذلك رصف الطرق المؤدية له، والطرق الرابطة بين القرى والمناشي بمدينة كوم أمبو، وهى طرق: مجلس قروى المنشية، الفؤاية العتمور المستجد، قرية سلامون، قرية العتمور قبلي، وقرية الخور قبلي.
مجلس-النواب

طلب إحاطة في البرلمان بشأن وفاة «طفل البلاعة»

أدانت النائبة إيناس عبد الحليم، واقعة وفاة طفل في عمر 4 سنوات، نتيجة الإهمال الذي يعاني منه المواطنون من جانب المسئولين بالصرف الصحي، حتى وصل الأمر بترك بلاعات الصرف الصحي دون غطاء بالأسابيع، ما يهدد حياة المواطنين ويتسبب في غرقهم. وتقدمت "عبد الحليم" بطلب إحاطة للدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب، موجه للدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، واللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، بسبب واقعة وفاة الطفل ياسين بالصرف الصحي، مطالبة بضرورة اتخاذ اللازم للحد من تلك المواقف.
المستشار-أحمد-سعد

بكري: عبدالعال وافق على استقالة أمين عام البرلمان

قال النائب مصطفى بكري، عضو مجلس النواب، إن الدكتور علي عبدالعال، رئيس مجلس النواب، وافق على قبول استقالة الأمين العام للبرلمان المستشار أحمد سعد الدين، لافتًا إلى أن الاستقالة التي تقدم بها الأمين العام لمجلس النواب إلى رئيس البرلمان بغرض الإعارة إلى دولة الإمارات العربية المتحدة. وأضاف بكري، فى تدوينة له على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، أن استقالة الأمين العام لمجلس النواب، جاءت بعد جهود كبيرة بذلها من أجل النهوض بمستوي الأمانة العامه للمجلس وخدماتها للنواب.
مجلس-النواب-الجلسة-العامة

مطالبات برلمانية بسرعة اعتماد الأحوزة العمرانية

طالب عدد من أعضاء مجلس النواب، الحكومة بسرعة الانتهاء من الأحوزة العمرانية، والمخططات التفصيلية، خصوصا في القرى والمدن، بالتزامن مع تطبيق قانون التصالح فى بعض مخالفات البناء. وتنص شروط التصالح على تشكيل لجنة برئاسة مهندس استشارى متخصص ويصدر بتشكيلها قرار من المحافظ أو رئيس الهيئة المختص، ويقدم طلب التصالح خلال مدة لا تجاوز ستة أشهر من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية للقانون، وسداد رسم فحص لا يجاوز خمسة آلاف جنيه. ويجوز تقسيط القيمة على النحو الذى تحدده اللائحة التنفيذية، والبت فى طلبات التصالح المقدمة للجنة خلال مدة لا تجاوز أربعة أشهر.
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