سقوط قاذفة من لبنان شمال إسرائيل.. وتل أبيب ترد

تحرير:وكالات ٠١ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠٣:٤٥ م

قصف صاروخي

أكد المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي، اليوم الأحد، إطلاق قذيفة مضادة للدروع من لبنان باتجاه مستوطنة أفيفيم شمال إسرائيل. وأشار أدرعي في عدة تغريدات، إلى أن الجيش يعمل على التأكد من صحة تلك المعلومات الأولية، دون الإشارة إلى وقوع إصابات أو ضحايا. وأصدر جيش الاحتلال الإسرائيلي تعليمات بإلغاء جميع الأعمال والنشاطات في منطقة السياج الحدودية مع لبنان بما فيها الأعمال الزراعية. يأتي ذلك ردا على تهديدات حسن نصر الله أول من أمس، والتي أعلن خلالها زوال إسرائيل.

وأعلنت الإذاعة الإسرائيلية، في وقت سابق، أن الحدود الإسرائيلية الشمالية مع لبنان، تشهد حالة تأهب قصوى، حيث وضع جيش الاحتلال قواته على الحدود اللبنانية، في حالة تأهب تحسبا لـ"هجمات انتقامية" من حزب الله. ويسود الاعتقاد لدى الدوائر الأمنية في إسرائيل أنه ستتم محاولة مهاجمة جنود أو ضرب منشآت عسكرية لا