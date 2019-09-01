«3 حبات يا عاطف» أسرار دقيقة ونصف أشعلت سوشيال ميديا

٠١ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠٣:٥٥ م

مواد مخدرة

ظلام دامس، منطقة زراعية قطع صمتها وهدوءها المعتاد تجمع من متعاطي المخدرات يرددون عبارات عدة منها "3 حبات يا عاطف" ليجيبهم الشخص المقصود بصوت جهوري "الراجل المظبوط يقف ساكت"، ما سبق التقطته عدسة هاتف محمول تحت عنوان "دولاب عاطف" يرصد إقبال عدد من الأشخاص على شراء المواد المخدرة بمنطقة عزبة الفوكس بقرية ترسا المنيب التابعة لمركز أبو النمرس جنوب محافظة الجيزة، دقيقة و30 ثانية هي مدة الفيديو كانت كفيلة ليستشيط مستخدمو "فيسبوك" غضبا، مطالبين بسرعة ضبط المتهم.

اتهامات عدة بالتقصير طالت جهاز الشرطة وتحديدا مديرية أمن الجيزة، إلا أن ضباط إدارة البحث الجنائي حملوا مفاجآت عدة لدى تواصل "التحرير" مع قيادات قطاع الجنوب. مصادر أمنية رفيعة المستوى قالت إن الفيديو قديم، وأن المتهم يدعى "عاطف.خ.إ" 23 سنة، ضُبط في حملة مكبرة على أوكار الكيف بدائرة مركز أبو النمرس



اتهامات عدة بالتقصير طالت جهاز الشرطة وتحديدا مديرية أمن الجيزة، إلا أن ضباط إدارة البحث الجنائي حملوا مفاجآت عدة لدى تواصل "التحرير" مع قيادات قطاع الجنوب.



مصادر أمنية رفيعة المستوى قالت إن الفيديو قديم، وأن المتهم يدعى "عاطف.خ.إ" 23 سنة، ضُبط في حملة مكبرة على أوكار الكيف بدائرة مركز أبو النمرس منذ 3 أسابيع.



أضافت المصادر في تصريحات خاصة أن مأمورية قادها الرائد إكرامي البطران رئيس المباحث ومعاونيه النقيبين مصطفى النخال ومصطفى عثمان ألقت القبض على المتهم متلبسا، وبحوزته 8 قطع من مخدر الحشيش، و4 أشرطة أقراص مخدرة وسلاح أبيض "كتر" ومبلغ مالي، مختتمة حديثها بأنه تم إحالته للمحاكمة بجلسة بعد غد الثلاثاء.



