جريمة

«3 حبات يا عاطف» أسرار دقيقة ونصف أشعلت سوشيال ميديا

٠١ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠٣:٥٥ م
مواد مخدرة
مواد مخدرة
ظلام دامس، منطقة زراعية قطع صمتها وهدوءها المعتاد تجمع من متعاطي المخدرات يرددون عبارات عدة منها "3 حبات يا عاطف" ليجيبهم الشخص المقصود بصوت جهوري "الراجل المظبوط يقف ساكت"، ما سبق التقطته عدسة هاتف محمول تحت عنوان "دولاب عاطف" يرصد إقبال عدد من الأشخاص على شراء المواد المخدرة بمنطقة عزبة الفوكس بقرية ترسا المنيب التابعة لمركز أبو النمرس جنوب محافظة الجيزة، دقيقة و30 ثانية هي مدة الفيديو كانت كفيلة ليستشيط مستخدمو "فيسبوك" غضبا، مطالبين بسرعة ضبط المتهم.
اتهامات عدة بالتقصير طالت جهاز الشرطة وتحديدا مديرية أمن الجيزة، إلا أن ضباط إدارة البحث الجنائي حملوا مفاجآت عدة لدى تواصل "التحرير" مع قيادات قطاع الجنوب. مصادر أمنية رفيعة المستوى قالت إن الفيديو قديم، وأن المتهم يدعى "عاطف.خ.إ" 23 سنة، ضُبط في حملة مكبرة على أوكار الكيف بدائرة مركز أبو النمرس
اقرأ المزيد
حادث ميكروباص اول فيصل (1)

«كسرنا الشنطة عشان ننقذهم» تفاصيل حادث ميكروباص فيصل

مؤشرات ضبط الوقت كانت تشير إلى الثانية والنصف ظهر اليوم الأحد، انسيابية بحركة المرور أعلى كوبري فيصل مع قرب الذروة المسائية حيث خروج الموظفين من المصالح الحكومية، وذلك وسط انتشار الخدمات اللازمة تحت إشراف مدير قطاع الغرب، إلا أن رعونة سائق سيارة أجرة "ميكروباص" بيضاء اللون بددت حالة الهدوء حتى تخطى السور الحديدي الجانبي في حادث مأساوي تجمع على أثره المارة وقاطنو العقارات المطلة على الكوبري "أول فيصل" لتقديم يد العون للمصابين وسرعة نقل الحالات الخطرة إلى أقرب مستشفى.
شنق

ألقيا الزوج من الشرفة.. إحالة زوجة وعشيقها للمفتي

قررت محكمة جنايات الإسكندرية، اليوم الأحد، برئاسة المستشار محمد أحمد سنجر، رئيس المحكمة، وعضوية كل من المستشارين عزت عبد اللاه منصور ونادر نبيل حبيب وأحمد محمد حلوسة، وأمانة سر ماجد سعد، إحالة أوراق كل من "أ. إ. م" عامل و"ف. ب. م" ربة منزل، إلى فضيلة مفتي الديار المصرية لإبداء الرأي الشرعي في إعدامهما. تعود الواقعة في القضية رقم 9181 لسنة 2018 جنايات قسم شرطة برج العرب والمقيدة كليا برقم 1616 غرب، إلى تلقي مدير أمن الإسكندرية إخطارا من مأمور قسم شرطة برج العرب بالعثور على جثة شخص أسفل العقار محل سكنه بدائرة القسم.
جلسة-محاكمة-فض-اعتصام-رابعة (2)

29 سبتمبر.. النطق بالحكم في «حادث الواحات»

قررت المحكمة العسكرية تحديد جلسة 29 من سبتمبر الجاري، للنطق بالحكم على المتهمين في حادث «الواحات الإرهابي»، الذي راح ضحيته 16 شهيدا من خيرة ضباط وأفراد الشرطة، واختطف فيه النقيب محمد الحايس، على يد عناصر إرهابية مسلحة، خلال تبادل لإطلاق النار بين رجال الشرطة والعناصر الإرهابية التي نصبت كمينا لهم في أثناء توجههم لتمشيط المنطقة، وأسندت نيابة أمن الدولة العليا إلى المتهم الإرهابي الليبي المضبوط، ارتكاب جرائم القتل العمد مع سبق الإصرار بحق ضباط وأفراد الشرطة والتدبير لعمليات عدائية أخرى ضد مؤسسات الدولة.
جثة

حبس قاتل أمين شرطة الزمالك وعرضه على الطب النفسي

أمرت النيابة العامة اليوم الأحد، بحبس المتهم بطعن أمين شرطة بمنطقة الزمالك بالقاهرة، ما تسبب فى مقتله بعدما تجمع الأهالي وأمسكوا به، واستدعوا الإسعاف لنقل أمين الشرطة المصاب إلى أقرب مستشفى فى محاولة لإسعافه، وتضمن قرار النيابة العامة إحالة المتهم للعرض على الطب النفسي للتحقق من مدى سلامة قواه العقلية، ومسؤوليته عن الأفعال التى يرتكبها، وبيان مدى خطورته حال وجوده بين العامة ووسط تجمعات، كما طلبت النيابة تحريات أمنية عن سلوك المتهم وخلفياته بحثًا عن دوافع مجهولة فى جريمته وللتحقق من وقوعها عرضًا من عدمه.
اقرأ المزيد من الأخبار
حشيش

سقوط عاطل بحوزته 20 طربة حشيش في البحيرة

تمكن ضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بإقليم غرب الدلتا، بالاشتراك مع مباحث البحيرة بإشراف اللواء محمد شرباش مدير المباحث الجنائية بمديرية أمن البحيرة، وبمشاركة ضباط قسم شرطة شبراخيت برئاسة الرائد مصطفى أبو الريش رئيس مباحث المركز، من ضبط عاطل، بحوزته 20 طربة لمخدر الحشيش، بدائرة مركز شرطة شبراخيت، بقصد الاتجار، متخذا من الدائرة والقرى المجاورة مسرحا لمزاولة نشاطه الإجرامي، وتم تحرير محضر بالواقعة، للعرض على النيابة العامة حتى تتولى التحقيقات.
حشيش

إحالة متهمين اثنين بحيازة 100 طربة حشيش للجنايات

قررت نيابة برج العرب غرب الإسكندرية، إحالة كل من "م. ف. ع" مقاول، و"م. أ. م" عامل تشطيبات إلى محكمة جنايات الإسكندرية برئاسة المستشار السيد عبداللطيف حامد؛ لاتهامهما بالاتجار فى المواد المخدرة "جوهر الحشيش". وتعود تفاصيل الواقعة في القضية رقم 2406 لسنة 2019 جنايات قسم شرطة برج العرب والمقيدة كلي برقم 526 غرب عندما تلقى مدير أمن الإسكندرية إخطارًا من ضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بالقبض على شخصين بحوزتهما كمية كبيرة من مخدر الحشيش بدائرة القسم.
ضبط-مخدرات-بـ200-مليون-جنيه (3)

سقوط 36 متهما بالاتجار في المخدرات بالجيزة

أعدت قوات الشرطة بمديرية أمن الجيزة حملة موسعة شملت عددا من البؤر الإجرامية التي يتخذها مروجو المواد المخدرة، خاصة التخليقية "الإستروكس- الفودو"، وكرا لتجارتهم الآثمة، تنفيذا لإستراتيجية وزارة الداخلية، برئاسة اللواء محمود توفيق، ووفقا لخطة القطاع الموضوعة برئاسة اللواء محمد الشريف، مساعد الوزير لأمن القطاع، واستهدفت الحملات، بالتنسيق مع الإدارات المعنية، لا سيما البحث الجنائي، تعقب ذوي النشاط الإجرامي والمشهور عنهم ارتكاب الجرائم الجنائية؛ تحقيقا للوجود الشرطي الفعال ومبدأ الردع العام، تحت إشراف اللواء محمود السبيلي.
ضبط اسلحة وحبوب مخدرة فى منطقة السحر والجمال بالعاشر من رمضان (1)

بانجو وهيروين وإستروكس.. سقوط 33 تاجر مخدرات بالجيزة

وجهت قوات الشرطة بمديرية أمن الجيزة حملة موسعة شملت عددا من البؤر الإجرامية التي يتخذها مروجو المواد المخدرة، خاصة التخليقية "الإستروكس- الفودو"، وكرا لتجارتهم الآثمة، تنفيذا لإستراتيجية وزارة الداخلية، برئاسة اللواء محمود توفيق، ووفقا لخطة القطاع الموضوعة برئاسة اللواء محمد الشريف، مساعد الوزير لأمن القطاع. واستهدفت الحملات، بالتنسيق مع الإدارات المعنية، لا سيما البحث الجنائي، تعقب ذوي النشاط الإجرامي والمشهور عنهم ارتكاب الجرائم الجنائية؛ تحقيقا للوجود الشرطي الفعال ومبدأ الردع العام، تحت إشراف اللواء محمود السبيلي.
للإعلان على موقع التحرير: info@tahrirnews.org
عن مؤسسة التحرير

سياسة

إرهاب

جريمة

رياضة

فنون

حياة

صحة

رأي
إنضم لفريق التحرير: hr@tahrirnews.org