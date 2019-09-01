حزب الله يهاجم إسرائيل ويدمر آلية عسكرية

تحرير:التحرير ٠١ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠٤:١٦ م

حزب الله

أعلن حزب الله اللبناني، اليوم الأحد، استهداف آلية عسكرية إسرائيلية، ومقتل من كانوا فيها، وفقا لـ"سكاي نيوز". كان المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي، اليوم الأحد، قد أعلن إطلاق قذيفة مضادة للدروع من لبنان باتجاه مستوطنة أفيفيم شمال إسرائيل. وأشار أدرعي في عدة تغريدات، إلى أن الجيش يعمل على التأكد من صحة تلك المعلومات الأولية، دون الإشارة إلى وقوع إصابات أو ضحايا. وأصدر جيش الاحتلال الإسرائيلي تعليمات بإلغاء جميع الأعمال والنشاطات في منطقة السياج الحدودي مع لبنان بما فيها الأعمال الزراعية.

تأتي هذه الإجراءات بعد إعلان حزب الله عزمه تنفيذ هجمات انتقامية إثر إطلاق طائرتين مسيرتين على الضاحية الجنوبية للعاصمة اللبنانية بيروت، بينما حذر جيش الاحتلال من أن الرد على أي هجوم سيكون قويا. كان الجيش اللبناني قد أعلن، أول من أمس الأحد، سقوط طائرتي استطلاع إسرائيليتين في الضاحية الجنوبية لبيروت،