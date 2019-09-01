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«مش أنا».. تامر حسني يكشف عن أحدث أفلامه

تحرير:التحرير ٠١ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠٦:٠٠ م
تامر حسني
تامر حسني
كشف الفنان تامر حسني عن تحضيره لفيلم سينمائي جديد يحمل اسم "مش أنا"، ونشر "تامر" عبر حسابه الرسمي على موقع "إنستجرام" صورة له ظهر خلالها بـ"لوك" جديد عن الذي تعود عليه جمهوره خلال الفترة الحالية، إذ قام بقص شعره تماما، وعلق "حسني" على الصورة قائلا: "تحضيرات دخول تصوير فيلمي الجديد بعنوان (مش أنا) وتسجيل أغانيه، قصة وسيناريو وحوار تامر حسني"، كما كشف عن أنه يحضر لتصوير كليب ألبومه الغنائي المقبل، مضيفا: "اتكلمنا جد شوية نهزر بقى.. مين هيحلق كدا ويشترك معايا في (حملة نعيمًا).. نهاركم عسل".
وينتظر تامر حسني عرض فيلمه السينمائي الجديد "الفلوس"، بطولة كل من زينة وخالد الصاوي، وعائشة بن أحمد، ومحمد سلام، تأليف محمد عبد ‏المعطي، وإخراج سعيد الماروق. ويشهد "الفلوس" عودة تامر حسني للتعاون مع زينة في عمل سينمائي بعد مرور 11 عاما منذ طرح فيلمهما الأخير "كابتن هيما" في عام 2008، ولم يكن "كابتن
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أحمد فهمي في روما لأجل «العارف»| وهنا الزاهد: فضحتنا

يحرص الفنان أحمد فهمي على مشاركة جمهوره عبر مواقع التواصل الاجتماعي، صورا من لحظات حياته المختلفة، ودائمًا ما يصاحبها تعليقات ساخرة من قِبله، بالإضافة إلى تلقيه باستمرار تعليقات من خطيبته الفنانة هنا الزاهد.‏ ونشر اليوم الأحد، أحمد فهمي عبر حسابه الرسمي على موقع "إنستجرام"، صورة من إحدى رحلاته إلى إيطاليا، وظهر فيها وهو يشرب بيده من إحدى نافورات العاصمة الإيطالية، معلّقًا: "روما"، بينما علّقت هنا الزاهد على الصورة ممازحة "فهمي" بالقول: "إيه اللي انت بتهببه ده، فضحتنا".
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هل يصبح محمد رمضان المغني الأكثر جماهيرية بإفريقيا؟

أعلن الفنان محمد رمضان ترشيحه لجائزة الموسيقى الإفريقية "Afrima"، للتنافس على لقب المغني الأكثر جماهيرية في إفريقيا. ونشر محمد رمضان عبر حسابه على موقع "تويتر"، صورة لقائمة المرشحين للجائزة، وعلّق عليها كاتبًا: "الاسم المصري الوحيد المرشح لجائزة المُغني الأكثر جماهيرية في إفريقيا". من ناحية أخرى، يدخل الميجا ستار تامر حسني منافسة شرسة على مستوى القارة السمراء للحصول على لقب أفضل فنان إفريقي للعام الجاري 2019، وذلك ضمن جوائز الموسيقى الإفريقية "أفريما".
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انطلاق ملتقى «ميدفست- مصر» في محافظات الصعيد

بدعم من صندوق الأمم المتحدة للصحة والسكان، بمناسبة مرور 25 عاما على مؤتمر الإسكان، وبدعم من المؤسسة الألمانية للتعاون الدولي، ينطلق ملتقى ميدفست- مصر بعروض سينمائية وندوات نقاشية في محافظات الوجه القبلي ليشمل 3 محافظات، هي: أسيوط وسوهاج والأقصر. تقام الفعاليات في أسيوط في 4 سبتمبر، وسوهاج في 6 سبتمبر، وتختتم الفعاليات بالأقصر 8 سبتمبر، ويسمح للجمهور بحضور اليوم مجانا، حيث سيعرض 10 أفلام قصيرة، من مصر، وأمريكا، وفرنسا، وأيرلندا، والإمارات، وسيتم تقسيم الأفلام على مجموعتين، تعقب كل مجموعة جلسة نقاشية يحضرها مجموعة سينمائيين، وأطباء، ومعالجين.
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تامر حسنى

تامر حسني ينتهي من تصوير «دلوقتي ارتاح»

انتهى تامر حسنى من تصوير أغنيته الجديدة "دلوقتى ارتاح"، التى يقدمها ضمن أحداث فيلمه الجديد "الفلوس"، تأليف محمد عبد المعطى، والأغنية من كلمات أمير طعيمة. وكان من المقرر لفيلم "الفلوس" أن يعرض خلال موسم عيد الأضحى الماضي، إلا أن الشركة المنتجة قررت تأجيل طرحه، ليعرض ضمن موسم أفلام إجازة منتصف العام المقبل، وأرجعت السبب إلى عدم الانتهاء من عملية المونتاج، فيما تحدث البعض عن محاولة تجنب "المنافسة القوية" خلال هذا الموسم. والفيلم من بطولة تامر حسني، زينة، خالد الصاوي، عائشة بن أحمد، محمد سلام.
تامر حسنى

تامر حسني يبدأ التحضير لفيلمه الجديد

يبدأ الفنان تامر حسني، التحضير لفيلم جديد لم يستقر على اسمه، مع المنتج سيف عريبي، من المقرر طرحه فى صيف 2020، واستعان "تامر"، بالمخرج اللبناني سعيد الماروق، ليكون مخرج العمل. يذكر أن تامر حسني يشارك في بطولة فيلم "الفلوس"، وكانت الشركة المنتجة قررت عرضه ضمن موسم أفلام إجازة منتصف العام المقبل، وذلك بعد خروجه من المنافسة في عيد الأضحى، وذلك بسبب عدم الانتهاء من عملية المونتاج. والفيلم من بطولة تامر حسني، زينة، خالد الصاوي، عائشة بن أحمد، محمد سلام.
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رغم الترويج.. تامر حسني ومي كساب خارج سباق العيد

شهدت الفترة الماضية حالة من التخبط حول الأفلام المشاركة فى سباق عيد الأضحى، فهناك الكثير من الأعمال التي تم الترويج لها على أنها مشاركة؛ ولكن فى اللحظات الأخيرة، خرج الفنان تامر حسنى، بفيلمه «الفلوس» من المنافسة، رغم حرصه على نشر الإعلان الرسمي للفيلم والتأكيد على عرضه خلال العيد، بعد أن استقر أخيرًا صناع الفيلم على اسم «الفلوس» بدلا من «كل سنة وأنت طيب»، ليس هذا فقط بل قام أيضا بنشر كواليس تصوير المشهد الذى سيجمع بينه وبين الفنان أحمد السقا، خلال الفيلم، والذى يظهر كضيف شرف، ولكن رسميًّا أعلنت الشركة تأجيل طرحه ولم تحدد بعد موعد نزوله.
فيلم خيال مآتة

قائمة أفلام عيد الأضحى.. أكشن ورعب وكوميديا وجريمة

أيام قليلة وتستقبل دور العرض كل الأفلام المشاركة فى سباق عيد الأضحى، والتي وصل عددها إلى 5 أفلام، تتنوع ما بين الأكشن والرعب والدراما الاجتماعية والكوميديا، ويعد هذا الموسم هو الأصعب خلال عام 2019 سينمائيا، كون أغلب المشاركين فيه نجوم شباك، وسبق أن حققت أفلامهم أرقاما قياسية؛ على سبيل المثال، الفنان أحمد عز، الذى شارك فى الموسم الماضى بفيلم «الممر» الذى تخطت إيراداته سبعين مليون جنيه، وأيضا الفنان كريم عبد العزيز الذي تجاوز آخر فيلم له «نادي الرجال السري» الذي عرض فى موسم منتصف العام، خمسين مليون جنيه.
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