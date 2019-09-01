«مش أنا».. تامر حسني يكشف عن أحدث أفلامه

تحرير:التحرير ٠١ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠٦:٠٠ م

تامر حسني

كشف الفنان تامر حسني عن تحضيره لفيلم سينمائي جديد يحمل اسم "مش أنا"، ونشر "تامر" عبر حسابه الرسمي على موقع "إنستجرام" صورة له ظهر خلالها بـ"لوك" جديد عن الذي تعود عليه جمهوره خلال الفترة الحالية، إذ قام بقص شعره تماما، وعلق "حسني" على الصورة قائلا: "تحضيرات دخول تصوير فيلمي الجديد بعنوان (مش أنا) وتسجيل أغانيه، قصة وسيناريو وحوار تامر حسني"، كما كشف عن أنه يحضر لتصوير كليب ألبومه الغنائي المقبل، مضيفا: "اتكلمنا جد شوية نهزر بقى.. مين هيحلق كدا ويشترك معايا في (حملة نعيمًا).. نهاركم عسل".

وينتظر تامر حسني عرض فيلمه السينمائي الجديد "الفلوس"، بطولة كل من زينة وخالد الصاوي، وعائشة بن أحمد، ومحمد سلام، تأليف محمد عبد ‏المعطي، وإخراج سعيد الماروق. ويشهد "الفلوس" عودة تامر حسني للتعاون مع زينة في عمل سينمائي بعد مرور 11 عاما منذ طرح فيلمهما الأخير "كابتن هيما" في عام 2008، ولم يكن "كابتن