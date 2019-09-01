«كسرنا الشنطة عشان ننقذهم» تفاصيل حادث ميكروباص فيصل

٠١ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠٤:٣٥ م

حادث فيصل

مؤشرات ضبط الوقت كانت تشير إلى الثانية والنصف ظهر اليوم الأحد، انسيابية بحركة المرور أعلى كوبري فيصل مع قرب الذروة المسائية حيث خروج الموظفين من المصالح الحكومية، وذلك وسط انتشار الخدمات اللازمة تحت إشراف مدير قطاع الغرب، إلا أن رعونة سائق سيارة أجرة "ميكروباص" بيضاء اللون بددت حالة الهدوء حتى تخطى السور الحديدي الجانبي في حادث مأساوي تجمع على أثره المارة وقاطنو العقارات المطلة على الكوبري "أول فيصل" لتقديم يد العون للمصابين وسرعة نقل الحالات الخطرة إلى أقرب مستشفى.

تفاصيل الحادث تعود إلى تلقي مشرف غرفة عمليات الإدارة العامة لمرور الجيزة إشارة من إدارة شرطة النجدة بوقوع حادث مروري بمنطقة أول فيصل ووجود مصابين. دفع اللواء محمود عبد الرازق مساعد مدير أمن الجيزة للمرور بتعزيزات مرورية مدعومة بونش إغاثة لرفع حطام الحادث، وتبين بالفحص الأولي أن السرعة الزائدة ورعونة