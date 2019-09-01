جريمة

«كسرنا الشنطة عشان ننقذهم» تفاصيل حادث ميكروباص فيصل

٠١ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠٤:٣٥ م
حادث فيصل
حادث فيصل
مؤشرات ضبط الوقت كانت تشير إلى الثانية والنصف ظهر اليوم الأحد، انسيابية بحركة المرور أعلى كوبري فيصل مع قرب الذروة المسائية حيث خروج الموظفين من المصالح الحكومية، وذلك وسط انتشار الخدمات اللازمة تحت إشراف مدير قطاع الغرب، إلا أن رعونة سائق سيارة أجرة "ميكروباص" بيضاء اللون بددت حالة الهدوء حتى تخطى السور الحديدي الجانبي في حادث مأساوي تجمع على أثره المارة وقاطنو العقارات المطلة على الكوبري "أول فيصل" لتقديم يد العون للمصابين وسرعة نقل الحالات الخطرة إلى أقرب مستشفى.
تفاصيل الحادث تعود إلى تلقي مشرف غرفة عمليات الإدارة العامة لمرور الجيزة إشارة من إدارة شرطة النجدة بوقوع حادث مروري بمنطقة أول فيصل ووجود مصابين. دفع اللواء محمود عبد الرازق مساعد مدير أمن الجيزة للمرور بتعزيزات مرورية مدعومة بونش إغاثة لرفع حطام الحادث، وتبين بالفحص الأولي أن السرعة الزائدة ورعونة
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ادمان-ادوية-مخدرات (2)

«3 حبات يا عاطف» أسرار دقيقة ونصف أشعلت سوشيال ميديا

ظلام دامس، منطقة زراعية قطع صمتها وهدوءها المعتاد تجمع من متعاطي المخدرات يرددون عبارات عدة منها "3 حبات يا عاطف" ليجيبهم الشخص المقصود بصوت جهوري "الراجل المظبوط يقف ساكت"، ما سبق التقطته عدسة هاتف محمول تحت عنوان "دولاب عاطف" يرصد إقبال عدد من الأشخاص على شراء المواد المخدرة بمنطقة عزبة الفوكس بقرية ترسا المنيب التابعة لمركز أبو النمرس جنوب محافظة الجيزة، دقيقة و30 ثانية هي مدة الفيديو كانت كفيلة ليستشيط مستخدمو "فيسبوك" غضبا، مطالبين بسرعة ضبط المتهم.
شنق

ألقيا الزوج من الشرفة.. إحالة زوجة وعشيقها للمفتي

قررت محكمة جنايات الإسكندرية، اليوم الأحد، برئاسة المستشار محمد أحمد سنجر، رئيس المحكمة، وعضوية كل من المستشارين عزت عبد اللاه منصور ونادر نبيل حبيب وأحمد محمد حلوسة، وأمانة سر ماجد سعد، إحالة أوراق كل من "أ. إ. م" عامل و"ف. ب. م" ربة منزل، إلى فضيلة مفتي الديار المصرية لإبداء الرأي الشرعي في إعدامهما. تعود الواقعة في القضية رقم 9181 لسنة 2018 جنايات قسم شرطة برج العرب والمقيدة كليا برقم 1616 غرب، إلى تلقي مدير أمن الإسكندرية إخطارا من مأمور قسم شرطة برج العرب بالعثور على جثة شخص أسفل العقار محل سكنه بدائرة القسم.
جلسة-محاكمة-فض-اعتصام-رابعة (2)

29 سبتمبر.. النطق بالحكم في «حادث الواحات»

قررت المحكمة العسكرية تحديد جلسة 29 من سبتمبر الجاري، للنطق بالحكم على المتهمين في حادث «الواحات الإرهابي»، الذي راح ضحيته 16 شهيدا من خيرة ضباط وأفراد الشرطة، واختطف فيه النقيب محمد الحايس، على يد عناصر إرهابية مسلحة، خلال تبادل لإطلاق النار بين رجال الشرطة والعناصر الإرهابية التي نصبت كمينا لهم في أثناء توجههم لتمشيط المنطقة، وأسندت نيابة أمن الدولة العليا إلى المتهم الإرهابي الليبي المضبوط، ارتكاب جرائم القتل العمد مع سبق الإصرار بحق ضباط وأفراد الشرطة والتدبير لعمليات عدائية أخرى ضد مؤسسات الدولة.
جثة

حبس قاتل أمين شرطة الزمالك وعرضه على الطب النفسي

أمرت النيابة العامة اليوم الأحد، بحبس المتهم بطعن أمين شرطة بمنطقة الزمالك بالقاهرة، ما تسبب فى مقتله بعدما تجمع الأهالي وأمسكوا به، واستدعوا الإسعاف لنقل أمين الشرطة المصاب إلى أقرب مستشفى فى محاولة لإسعافه، وتضمن قرار النيابة العامة إحالة المتهم للعرض على الطب النفسي للتحقق من مدى سلامة قواه العقلية، ومسؤوليته عن الأفعال التى يرتكبها، وبيان مدى خطورته حال وجوده بين العامة ووسط تجمعات، كما طلبت النيابة تحريات أمنية عن سلوك المتهم وخلفياته بحثًا عن دوافع مجهولة فى جريمته وللتحقق من وقوعها عرضًا من عدمه.
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.رادار-مرور

«رادارات الجيزة» تلتقط 60 مخالفة خلال 24 ساعة

تحقيق الانضباط المروري هدف دائم لضباط الإدارة العامة لمرور الجيزة، برئاسة اللواء محمود عبد الرازق، بحثا عن أعلى معدلات السيولة وفق خطة وتوجيهات اللواء علاء متولى، مساعد وزير الداخلية للمرور، التي ترتكز على الانضباط المروري والتصدي للمواقف العشوائية ومخالفات الانتظار الخاطئ، ونفذت القوات حملات بالشوارع والميادين في مختلف مراكز المحافظة، أسفرت جهودها خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية عن تحرير 330 مخالفة مرورية متنوعة دون تحرير أي مخالفات انتظار خاطئ.
سيولة-مرورية -

سيولة مرورية بميادين ومحاور العاصمة والجيزة

شهدت غالبية المحاور والميادين الرئيسية بالقاهرة والجيزة، صباح اليوم السبت، سيولة مرورية ملحوظة، وخلت من أي تكدسات نتيجة انتشار رجال المرور وتنفيذهم الخطة الأمنية الموضوعة لتحقيق الانضباط المروري خلال احتفالات المصريين بعيدهم، وانتظمت حركة السير في محور الثورة بمصر الجديدة، وكذا أعلى كوبرى أكتوبر، والطريق الآتي من مدينة نصر والنزهة إلى طريق المطار، وشوارع رمسيس وصلاح سالم، ومدينة نصر، وشارع البطل أحمد عبد العزيز، وميدان مصطفى محمود وشارع جامعة الدول العربية.
اشارة-مرور (4)

مرور الجيزة تواصل حملاتها الانضباطية بمختلف القطاعات

تحقيق الانضباط المروري هدف دائم لضباط الإدارة العامة لمرور الجيزة، برئاسة اللواء محمود عبد الرازق، بحثا عن أعلى معدلات السيولة وفق خطة وتوجيهات اللواء علاء متولي، مساعد وزير الداخلية للمرور، والتي ترتكز على الانضباط المروري والتصدي للمواقف العشوائية ومخالفات الانتظار الخاطئ. ونفذت القوات حملات بالشوارع والميادين في مختلف مراكز المحافظة، أسفرت جهودها خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، عن تحرير 5 آلاف مخالفة مرورية متنوعة، أبرزها 1930 مخالفة انتظار خاطئ، و630 مخالفة متنوعة.
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حملات للكشف عن التعاطي ومخالفات المرور بالجيزة

نظمت الإدارة العامة للمرور، حملات مرورية مفاجئة على الطرق السريعة للكشف عن متعاطى المواد المخدرة أثناء القيادة، ولرصد كافة المخالفات، والتحقق من التزام المواطنين بقواعد وآداب المرور، لمنع وقوع أى حوادث مرورية، وتمكنت حملة المرور خلال الـ24 ساعة الماضية، من ضبط 28 سائقا تحت تأثير المواد المخدرة أثناء القيادة، كما تم ضبط 3457 مخالفة متنوعة للعديد من السيارات، وحرر رجال المرور المخالفات الرسمية ضد المخالفين، وحرروا محاضر أحالوها للنيابات المختصة حسب كل مخالفة.
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