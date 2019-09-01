لبنان يطالب بتدخل أمريكي فرنسي لردع إسرائيل

تحرير:التحرير ٠١ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠٤:٣٧ م

سعد الحريري

أجرى رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري، اليوم الأحد، اتصالا هاتفيا بوزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو ومستشار الرئيس الفرنسي إيمانويل بون، وفقا لـ"فرانس 24". وطلب الحريري خلال الاتصال بتدخل أمريكي فرنسي لوقف التصعيد الإسرائيلي على الأراضي اللبنانية. وأعلن حزب الله اللبناني، اليوم، تدمير ناقلة جنود إسرائيلية خلال القصف، ومقتل من كانوا فيها، فيما أصدر جيش الاحتلال الإسرائيلي تعليمات بإلغاء جميع الأعمال والنشاطات في منطقة السياج الحدودي مع لبنان بما فيها الأعمال الزراعية.

فيما رجحت مصادر، أن القصف الإسرائيلي استهدف أبنية داخل الأراضي اللبنانية ردا على قذائف حزب الله. تأتي هذه الإجراءات بعد إعلان حزب الله عزمه تنفيذ هجمات انتقامية إثر إطلاق طائرتين مسيرتين على الضاحية الجنوبية للعاصمة اللبنانية بيروت، بينما حذر جيش الاحتلال من أن الرد على أي هجوم سيكون قويا. كان الجيش