فيديو يوثق استهداف حزب الله آلية عسكرية إسرائيلية

تحرير:التحرير ٠١ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠٤:٤٥ م

استهداف ناقلة الجنود الإسرائيلية

عرضت قناة "otv" اللبنانية، اليوم الأحد، مقطع فيديو جديدا يظهر عملية استهداف ناقلة الجنود الإسرائيلية قرب الحدود اللبنانية. ونشرت القناة الفيديو، الذي أظهر عملية الاستهداف، وتصاعد أعمدة دخانية من موقع الحادث. كان حزب الله اللبناني، أعلن اليوم، تدمير ناقلة جنود إسرائيلية خلال القصف، ومقتل من كانوا فيها، فيما أصدر جيش الاحتلال الإسرائيلي تعليمات بإلغاء جميع الأعمال والنشاطات في منطقة السياج الحدودي مع لبنان بما فيها الأعمال الزراعية، كما ألغى رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو لقاءه برئيس هندوراس على خلفية التصعيد.

ورجحت مصادر أن القصف الإسرائيلي استهدف أبنية داخل الأراضي اللبنانية ردا على قذائف حزب الله. وأعلن الجيش اللبناني في تصريحات سابقة، سقوط طائرتي استطلاع إسرائيليتين في الضاحية الجنوبية لبيروت، في أول حادثة من نوعها، منذ حرب يوليو 2006 وإصدار القرار 1701 الذي أرسى وقفا للأعمال القتالية بين لبنان وإسرائيل