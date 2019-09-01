الحكومة: تعيين 1500 موظف في الشهر العقاري

تحرير:التحرير ٠١ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠٥:٠١ م

د. مصطفى مدبولي

وافق الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، على تعيين 1500 موظف شهر عقاري، لتمكين وزارة العدل من تقديم الخدمات على النحو المطلوب والانتشار في عدد أكبر من مكاتب البريد على مستوى الجمهورية، جاء ذلك خلال زيارة مدبولي اليوم الأحد، لمحافظة الإسكندرية، تضمنت الوقوف على سير تنفيذ المشروعات بالميناء، الذي يعد أهم الموانئ البحرية وأقدمها، لزيادة حركة التداول في الميناء، بما يُواكب تصاعد حركة التجارة، لافتا إلى أن هناك تكليفات من الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، برفع كفاءة الميناء.

ولفت رئيس الوزراء، على هامش زيارته، إلى أن مشروعات ميناء الاسكندرية التي تم تفقدها اليوم تشمل إنشاء أرصفة جديدة لزيادة قدرة الميناء من حيث العمق ومساحات الأرصفة وساحات التخزين والامكانيات، لاستقبال السفن العملاقة، إلى جانب إقامة منطقة لوجستية متعددة الأغراض، وجراج متعدد الطوابق للتعامل مع انتظار السيارات