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الحكومة: تعيين 1500 موظف في الشهر العقاري

تحرير:التحرير ٠١ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠٥:٠١ م
د. مصطفى مدبولي
د. مصطفى مدبولي
وافق الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، على تعيين 1500 موظف شهر عقاري، لتمكين وزارة العدل من تقديم الخدمات على النحو المطلوب والانتشار في عدد أكبر من مكاتب البريد على مستوى الجمهورية، جاء ذلك خلال زيارة مدبولي اليوم الأحد، لمحافظة الإسكندرية، تضمنت الوقوف على سير تنفيذ المشروعات بالميناء، الذي يعد أهم الموانئ البحرية وأقدمها، لزيادة حركة التداول في الميناء، بما يُواكب تصاعد حركة التجارة، لافتا إلى أن هناك تكليفات من الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، برفع كفاءة الميناء.
ولفت رئيس الوزراء، على هامش زيارته، إلى أن مشروعات ميناء الاسكندرية التي تم تفقدها اليوم تشمل إنشاء أرصفة جديدة لزيادة قدرة الميناء من حيث العمق ومساحات الأرصفة وساحات التخزين والامكانيات، لاستقبال السفن العملاقة، إلى جانب إقامة منطقة لوجستية متعددة الأغراض، وجراج متعدد الطوابق للتعامل مع انتظار السيارات
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مجلس-النواب (1)

نائب يطالب بحصر كل الأنشطة الاقتصادية بالدولة

قال طارق متولي عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، إن ما تتيحه الدولة من تسهيلات التمويل، وتهيئة البيئة التشريعية، وتنمية بيئة الأعمال الداعمة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، يعد خطوات واعدة لتنفيذ استراتيجيتها لدمج الاقتصاد غير الرسمي، مؤكدا أهمية عمل حصر كل الانشطة الاقتصادية الموجودة بالدولة بهدف دمج الاقتصاد غير الرسمي، بهدف معرفة قيمتها الفعلية وادخالها بحسابات الناتج القومي، إذ أن الاقتصاد غير الرسمي ياخذ اشكال متعددة تتطلب مزيد من الإجراءات لاحتوائه ودمجه في الاقتصاد الرسمي.
شواطئ-دهب (5)

«رسوم استخدام الشواطئ» في طلب إحاطة بالبرلمان

قالت داليا يوسف عضو مجلس النواب، في تصريحات صحفية، اليوم الأحد، إن القرار الخاص برسوم الشواطئ غير قانوني وغير دستوري، إذ أن عقود البيع المبرمة تتضمن ما هو من مستلزماتها أي الانتفاع بالشاطئ، وتعديل العقد من جانب واحد غير مشروع، ويمثل مصادرة للحقوق الخاصة بالمخالفة للدستور، مشيرة إلى أن الأصل أن سعر الأراضي في المناطق المطلة على الشواطئ مرتفع جدا، نتيجة موقعها وتطل على الشاطئ، إلا أن فرض رسوم جديدة عليها يخالف العقود المبرمة ويؤذي الاستثمار السياحي.
تدخين المرأة

لأول مرة بالإسكندرية..عيادة لإقلاع المرأة عن التدخين

قرر الدكتور علاء عثمان وكيل وزارة الصحة بالإسكندرية، إنشاء عيادة للإقلاع عن التدخين خاصة بالمرأة، يكون مقرها المركز الإقليمي لصحة المراة بمنطقة محطة الرمل بالإسكندرية، تنضم لعيادات الإقلاع عن التدخين بمستشفى المعمورة للصحة النفسية ومركز عباس حلمي للصحة النفسية. وقال الدكتور هشام عقيل مدير إدارة مكافحة التدخين بصحة بالإسكندرية، إن العيادة هي الأولى ضمن عيادات الإقلاع عن التدخين على مستوى الجمهورية التي تخصص للمرأة، بعد ما تلاحظ من انتشار تدخين الشيشة بين الفتيات في الكافيهات والمقاهي، وكذلك انتشار التدخين الإلكتروني بين طالبات الجامعات.
نقابة-الصيادلة

صيادلة عن إنشاء هيئة الدواء المصرية: خطوة رائعة

قرر الرئيس عبد الفتاح السيسي الموافقة على إنشاء هيئة للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبي وإدارة التكنولوجيا الطبية، وتعد هيئة الدواء المصري بديلا للهيئة العامة للبحوث والرقابة الدوائية، والهيئة القومية للبحوث والرقابة على المستحضرات الحيوية. ومع موافقة الرئيس التي نشرتها الجريدة الرسمية في عددها الصادر الساعات الماضية، على نقل العاملين بالهيئات والوزارات والمصالح والجهات المختصة بالرقابة على المستحضرات والمستلزمات الطبية، إلى المقر الجديد لهيئة الدواء المصرية، نطرح معه العديد من التساؤلات، أبرزها: هل تنجح الهيئة فى القضاء على مشكلات الأدوية؟
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مصطفى-مدبولى-رئيس-الوزراء

بعد استطلاع الهلال.. اعرف تفاصيل إجازة رأس السنة الهجرية

وسط حالة من الجدل بخصوص موعد إجازة رأس السنة الهجرية، وتحديدا بين العاملين في القطاع الخكومي، أعلنت دار الإفتاء المصرية، مساء اليوم الجمعة، أن يوم غد السبت 31 أغسطس 2019م، هو أول أيام السنة الهجرية الجديدة 1441ه، بعدما استطلعت اليوم الجمعة، هلال الشهر المحرم، وبهذا القرار تكون حسمت الرؤية الشرعية موعد الإجازة الرسمية للعاملين في جميع القطاعات سواء الحكومية أو الخاصة، إذ أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، يوم الثلاثاء الماضي، قرارا بالضوابط التي تحدد على أساسها إجازة رأس السنة الهجرية.
مصطفى-مدبولى-رئيس-الوزراء-وزير-الاسكان

بمناسبة 6 أكتوبر.. قرار بالعفو عن باقي العقوبة للمحكوم عليهم

أعلن مجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، موافقته على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن العفو عن باقي العقوبة بالنسبة إلى المحكوم عليهم بمناسبة الاحتفال بعيد القوات المسلحة الموافق السادس من أكتوبر عام 2019، وتمت إحاطة مجلس الوزراء، خلال الاجتماع الأسبوعي للحكومة اليوم الأربعاء، بتقرير بشأن أعمال صندوق إعانات الطوارئ للعمال عن السنة المالية المنتهية في 30/6/2019.
مصطفى-مدبولي

قرار من رئيس الوزراء بشأن إجازة رأس السنة الهجرية

أصدر الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، قرارا يقضي بأن تكون إجازة رأس السنة الهجرية وفق ما تحدده الرؤية الشرعية، موضحا أن إجازة الأول من محرم 1441 هجرية في الوزارات والمصالح الحكومية والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية، وشركات القطاع العام، وشركات قطاع الأعمال العام، طبقاً لما تسفر عنه الرؤية الشرعية، وبما يوافق ذلك من التاريخ الميلادي، وذلك بحسب بيان له، اليوم الثلاثاء. وكانت وزارة القوى العاملة، قد أعلنت أن الأول من شهر محرم (عيد رأس السنة الهجرية 1441)، إجازة بأجر كامل للعاملين بالقطاع الخاص.
السكة-الحديد

استغلال مساحات سكك الترام المتوقفة في طلب إحاطة

طالب محمد عبد الله زين الدين وكيل لجنة النقل بمجلس النواب، الحكومة برئاسة الدكتور مصطفي مدبولي، بالتفكير في حلول فاعلة وعملية لاستغلال مساحات سكك الترام المتوقفة وخطوط السكك الحديدية غير العاملة، قائلا إن الخطوط المتوقفة تحولت إلى مقالب للقمامة، وملجأ للباعة الجائلين، على جانبي الخط وهو بالتأكيد ما يتسبب في إزعاج للمواطنين، بالإضافة إلى الأضرار الصحية المترتبة على التلوث نتيجة القمامة، جاء ذلك في طلب إحاطة تقدم به إلى رئيس الوزراء، حول ضرورة استغلال سكك الترام القديمة أو المتوقفة، وكذلك خطوط السكك الحديدية غير العاملة.
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