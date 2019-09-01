«المالية» تعلن تحرير سعر الدولار الجمركي

تحرير:التحرير ٠١ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠٥:٠٧ م

الدولار

ألغت مصلحة الجمارك سعر الدولار الجمركي، وسيتم احتساب الجمارك بالدولار الحر والذي يحدده البنك المركزي، وبلغ سعر الدولار الجمركي اليوم الأحد نحو 16.6203 جنيه، وفقا لمصلحة الجمارك المصرية، وأعلنت وزارة المالية استمرار تثبيـت سـعـر الدولار الجمركي عند 16 جنيها اعتبارا من أول أغسطس 2019 وحتى 31 أغسطس 2019، لكل واردات الأصناف المستوردة عدا السلع الموضحة بالقوائم السابق الموافقة عليها، والقوائم المضافة إليها بتاريخ 27 يوليو 2019، التي تخضع لسعر الدولار الجمركي المعادل لسعر صرف الدولار المعلن من البنك المركزى يوم 31 يوليو 2019، الذي يبلغ 16،6212 جنيه.

والدولار الجمركي هو ما يدفعه المستورد من مبالغ جمركية نظير الإفراج عن البضاعة المستوردة والمحجوزة في الجمرك في انتظار فك الحجز عنها. وعندما يقوم أي مستورد بطلب بضائع من الخارج فعليه تسلمها بعد سداد مبلغ مالي، يعرف باسم "الجمارك، أو الرسوم الجمركية"، والتي في الكثير من الأحيان يتم تقديرها بالدولار. كانت