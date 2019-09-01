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«المالية» تعلن تحرير سعر الدولار الجمركي

تحرير:التحرير ٠١ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠٥:٠٧ م
الدولار
الدولار
ألغت مصلحة الجمارك سعر الدولار الجمركي، وسيتم احتساب الجمارك بالدولار الحر والذي يحدده البنك المركزي، وبلغ سعر الدولار الجمركي اليوم الأحد نحو 16.6203 جنيه، وفقا لمصلحة الجمارك المصرية، وأعلنت وزارة المالية استمرار تثبيـت سـعـر الدولار الجمركي عند 16 جنيها اعتبارا من أول أغسطس 2019 وحتى 31 أغسطس 2019، لكل واردات الأصناف المستوردة عدا السلع الموضحة بالقوائم السابق الموافقة عليها، والقوائم المضافة إليها بتاريخ 27 يوليو 2019، التي تخضع لسعر الدولار الجمركي المعادل لسعر صرف الدولار المعلن من البنك المركزى يوم 31 يوليو 2019، الذي يبلغ 16،6212 جنيه.
والدولار الجمركي هو ما يدفعه المستورد من مبالغ جمركية نظير الإفراج عن البضاعة المستوردة والمحجوزة في الجمرك في انتظار فك الحجز عنها. وعندما يقوم أي مستورد بطلب بضائع من الخارج فعليه تسلمها بعد سداد مبلغ مالي، يعرف باسم "الجمارك، أو الرسوم الجمركية"، والتي في الكثير من الأحيان يتم تقديرها بالدولار. كانت
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تعاملات بنكية (3)

البنوك تواصل خفض الفائدة على الأوعية الادخارية

واصلت البنوك الحكومية والعاملة في مصر خفض أسعار الفائدة على شهادات الادخار وحسابات التوفير، وذلك عقب قيام البنك المركزي بخفض سعر الفائدة بنسبة 1.5%، حيث قامت نحو 9 بنوك الأسبوع قبل الماضي بخفض الفائدة على أوعيتها الادخارية، بينما قامت الأسبوع الماضي نحو 5 بنوك أخرى بخفض سعر الفائدة. وقررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي خفض أسعار الفائدة بواقع 150 نقطة أساس، لتصل إلى مستوى 14.25% للإيداع و15.25% على الإقراض، كما تم تخفيض أيضا سعر العملية الرئيسية للبنك المركزي وسعر الائتمان والخصم بنسبة 1.5% ليصل إلى 14.75%.
الفجالة والادوات المدرسية تصوير دعاء السيد (8)

تجار أدوات المدارس: الناس بتشتري أغلى حاجة في السوق

عدد من الإجراءات اتبعتها الحكومة لتوفير مستلزمات المدارس بأسعار مخفضة فى الأسواق وفتح باب المنافسة لتخفيض الأسعار فأطلقت معرض "أهلا مدارس" الذى سيتم افتتاحه اليوم بمبنى الصندوق الاجتماعى فى مدينة نصر كما ساهم عدد من الجهات الأخرى بمعارض مدرسية أيضا وعلى رأسها وزارة الداخلية من خلال منافذ أمان، وهو الأمر الذى طرح العديد من البدائل أمام المواطنين، خاصة أن "أهلا مدارس" سجلت نسبة التخفيضات به نحو 50% مقارنة بالسوق الخارجية، وأكد وزير التموين والتجارة الداخلية الدكتور على المصيلحى، أن التخفيضات به لن تقل عن 30%.
اليوم -العالمي-للسكان

2.3 مليون انخفاضا في أعداد المواليد وارتفاع الوفيات

أصدر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، اليوم الأحد، النشرة السنوية لإحصاءات المواليد والوفيات لعام 2018، وجاءت محافظة القاهرة في المرتبة الأولى من حيث عدد المواليد وبلغ عدد المـواليد بها 221264 عام 2018، في مقابل 239112 عام 2017 بانخفاض قدره 7.5%. وبلغ إجمالي عدد المواليد على مستوى الجمهوية نحو 2382362 عام 2018، مقابل 2557440 عام 2017 بانخفاض قدره 6.8%. بينما بلغ عـدد الوفيات نحو 560308 عام 2018، مقابل 547208 متـوفين عام 2017 بارتفاع قدره 2.4%، كما بلغ معدل الوفيات الخام 5.8 في الألف عام 2018، في مقابل نحو 5.7 في الألف عام 2017.
وكالة-موديز

لماذا أبقت موديز على التصنيف الائتماني لمصر؟

أبقت وكالة «موديز» على التصنيف الائتماني لمصر عند B2، مع نظرة مستقبلية مستقرة، وفي أبريل الماضي رفعت الوكالة تصنيف مصر إلى هذه الدرجة، كما رفعت تصنيفها لخمسة بنوك مصرية هى الأهلي ومصر والقاهرة والتجاري الدولي والإسكندرية، إلى (B2) أيضا. ويعني رفع التصنيف الائتماني أن مصر قادرة بدرجة أكبر على الوفاء بسداد التزاماتها وديونها، حيث تقوم وكالات بمراجعة تصنيفات الدول كل فترة بحسب أوضاعها الاقتصادية والنقدية والسياسية. وشهد تصنيف مصر الائتماني تحسنا ملحوظا خلال الخمس سنوات الماضية، ليتطور من مستوى ضعيف إلى مستوى مستقر وإيجابي.
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سبائك-ذهب (2)

بعد صعوده القياسي.. هل حان وقت الاستثمار في الذهب؟

شهدت أسعار الذهب عالميا ارتفاعا ملحوظا خلال الفترة الماضية، لتصل إلى أعلى مستوى منذ نحو 6 سنوات، وهو ما دفع الأسعار في السوق المحلية للوصول إلى رقم قياسي، وبحسب وكالة بلومبرج الأمريكية، فإن ارتفاع الذهب جاء نتيجة تسارع الحرب التجارية بين الصين وأمريكا وتباطؤ النمو العالمي، وكذلك اتخاذ البنوك المركزية حول العالم قرارات بتسيير السياسية النقدية من خلال خفض أسعار الفائدة. ويعد الاستثمار في الذهب أفضل طرق الاستثمار خلال السنوات الأخيرة، بالإضافة إلى أنه يعتبر الملاذ الآمن والحكيم على فترات التاريخ، نظرًا لاحتفاظه بقيمته وقت الأزمات.
اموال

3 عوامل أدت إلى تراجع عائد أدوات الدين لأدنى مستوى

تراجعت الفائدة على أدوات الدين التي تصدرها الحكومة والمتمثلة في أذون وسندات الخزانة لأدنى مستوى لها منذ التعويم، خلال الأسبوع الجاري، حيث انخفض العائد على السندات أجل 5 سنوات بمعدل 1.37 نقطة أساس خلال عطاء أمس ليصل إلى 14.44%، في مقابل نحو 15.81% خلال الأسبوع الماضي، وانخفض العائد على السندات أجل 10 سنوات لتصل إلى 14.68% مقابل 15.55% بتراجع 87 نقطة أساس. كما تراجعت الفائدة على أذون الخزانة أجلى 91 و273 يومًا 1.5%، لكل منهما، لينخفض المتوسط المرجح للفائدة إلى 16.44% مقابل 17.9%، وانخفض العائد على أذون أجل 273 يومًا إلى 16.378% مقابل 17.882%.
دولارات

انخفاض جديد في سعر الدولار أمام الجنيه بالبنوك

شهدت أسعار الدولار الأمريكي تراجعا ملحوظا أمام الجنيه المصري خلال التعاملات المسائية اليوم، الإثنين، في عدد من البنوك العاملة في مصر. وانخفض سعر الدولار في كل من البنك المصري الخليجي بواقع 5 قروش ليسجل أقل سعر بنحو 16.58 جنيه للبيع، و16.48 جنيه للشراء، وانخفض سعر الدولار في البنك التجاري الدولي بواقع 4 قروش ليسجل نحو 16.58 جنيه للبيع، و16.48 جنيه للشراء، كما انخفض سعر الدولار في كل من البنك الأهلي المصري، وبنك مصر بواقع قرشين ليسجل نحو 16.60 جنيه للبيع، و16.50 جنيه للشراء.
جنية (3)

بعد خفض الفائدة.. ما مصير سعر الجنيه المصري؟

قرر البنك المركزي المصري خفض سعر الفائدة للمرة الثانية خلال العام الجاري، ليواصل دورته التيسيرية، وتباينت آراء المحللين وبنوك الاستثمار حول تأثير هذا القرار فى سعر الجنيه، إذ شهدت الفترة الماضية ارتفاعا ملحوظا في سعر العملة المحلية أمام العملات الأجنبية، خاصة الدولار الأمريكي، لترتفع بنحو 133 قرشا منذ بداية عام 2019 ليسجل أقل سعر للدولار حاليا نحو 16.62 جنيه، وفقدت العملة الخضراء أكثر من 6.5% من قيمتها أمام الجنيه المصري. ويبلغ متوسط سعر الشراء فى البنوك نحو 16.54 جنيه، ونحو 16.64 جنيه للبيع، وفقا لبيانات البنك المركزي.
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