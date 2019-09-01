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انطلاق مبادرة الكشف المبكر عن ضعف السمع للأطفال بأسوان

٠١ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠٥:١٧ م
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
انطلقت اليوم، فعاليات المبادرة الرئاسية للكشف المبكر عن ضعف السمع لدى الأطفال حديثي الولادة في محافظة أسوان، تحت رعاية اللواء أحمد إبراهيم محافظ أسوان. وأكد الدكتور إيهاب حنفي وكيل وزارة الصحة، أن أعمال المبادرة الرئاسية للكشف المبكر عن حالات ضعف وفقدان السمع لدى الأطفال بدأت في 63 وحدة صحية على مستوى جميع مراكز ومدن المحافظة، مشيرًا إلى أن أعمال المبادرة تهدف إلى إجراء الكشف المبكر عن حالات ضعف السمع عند المواليد الجدد من خلال فحص السمع إلزاميًا لحديثي الولادة لتسهيل عملية متابعة وعلاج الطفل المكتشف إصابته.
كما أوضح الدكتور إيهاب حنفي بأن المبادرة تُلزم أولياء الأمور بالكشف عن ضعف السمع للأطفال وإجراء مقياس السمع بعد الميلاد مباشرة حيث سيتم تنفيذ المسح الإلزامي على المواليد بدءاً من ذلك اليوم وسوف يتم وضع نتيجة المسح مع التطعيمات على شهادة ميلاد الطفل حديث الولادة حين إصدارها.وأشار إلى أنه تم تجهيز 63
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التأمين-الصحي-ببورسعيد (11)

بدء التشغيل الفعلي للتأمين الصحي الشامل ببورسعيد

بدأ التشغيل الفعلي لمنظومة التأمين الصحي الشامل الجديدة، اليوم الأحد، في محافظة بورسعيد، لتعمل جميع هيئات إدارة المنظومة نحو توفير الخدمة الصحية والعلاجية إلى نحو 920 ألف مواطن من أبناء محافظة بورسعيد. وأعلنت إدارة مشروع التأمين الصحي الشامل، في تقرير لها اليوم، عن تسجيل ما يقرب من 50% من المستهدفين من أبناء المحافظة، وفتح 135 ألفًا و372 ملفا عائليا إلكترونيا، أي ما يعادل 441 و987 مواطنًا، وذلك من خلال 24 وحدة ومركز صحة أسرة في جميع أنحاء بورسعيد.
مصطفى-مدبولي

الحكومة: تعيين 1500 موظف في الشهر العقاري

وافق الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، على تعيين 1500 موظف شهر عقاري، لتمكين وزارة العدل من تقديم الخدمات على النحو المطلوب والانتشار في عدد أكبر من مكاتب البريد على مستوى الجمهورية، جاء ذلك خلال زيارة مدبولي اليوم الأحد، لمحافظة الإسكندرية، تضمنت الوقوف على سير تنفيذ المشروعات بالميناء، الذي يعد أهم الموانئ البحرية وأقدمها، لزيادة حركة التداول في الميناء، بما يُواكب تصاعد حركة التجارة، لافتا إلى أن هناك تكليفات من الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، برفع كفاءة الميناء.
مجلس-النواب (1)

نائب يطالب بحصر كل الأنشطة الاقتصادية بالدولة

قال طارق متولي عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، إن ما تتيحه الدولة من تسهيلات التمويل، وتهيئة البيئة التشريعية، وتنمية بيئة الأعمال الداعمة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، يعد خطوات واعدة لتنفيذ استراتيجيتها لدمج الاقتصاد غير الرسمي، مؤكدا أهمية عمل حصر كل الانشطة الاقتصادية الموجودة بالدولة بهدف دمج الاقتصاد غير الرسمي، بهدف معرفة قيمتها الفعلية وادخالها بحسابات الناتج القومي، إذ أن الاقتصاد غير الرسمي ياخذ اشكال متعددة تتطلب مزيد من الإجراءات لاحتوائه ودمجه في الاقتصاد الرسمي.
شواطئ-دهب (5)

«رسوم استخدام الشواطئ» في طلب إحاطة بالبرلمان

قالت داليا يوسف عضو مجلس النواب، في تصريحات صحفية، اليوم الأحد، إن القرار الخاص برسوم الشواطئ غير قانوني وغير دستوري، إذ أن عقود البيع المبرمة تتضمن ما هو من مستلزماتها أي الانتفاع بالشاطئ، وتعديل العقد من جانب واحد غير مشروع، ويمثل مصادرة للحقوق الخاصة بالمخالفة للدستور، مشيرة إلى أن الأصل أن سعر الأراضي في المناطق المطلة على الشواطئ مرتفع جدا، نتيجة موقعها وتطل على الشاطئ، إلا أن فرض رسوم جديدة عليها يخالف العقود المبرمة ويؤذي الاستثمار السياحي.
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الرئيس السيسي ورئيس وزراء اليابان

السيسي يجري مباحثات مع رئيس وزراء اليابان

أفادت فضائية «إكسترا نيوز»، فيما نقلته على لسان موفدتها إلى اليابان، بأن الرئيس عبد الفتاح السيسى يجرى مباحثات مع رئيس الوزراء اليابانى شينزوآبى فى مدينة يوكوهاما. وقال السفير بسام راضى، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، إن المباحثات بين الرئيس السيسى ورئيس وزراء اليابان تناولت القضايا الدولية والعلاقات الثنائية. كان الرئيس عبد الفتاح السيسى، قد وصل، أمس الثلاثاء، إلى مدينة يوكوهاما اليابانية، فى مستهل زيارته التى تستمر على مدى 3 أيام، وذلك للمشاركة فى قمة مؤتمر طوكيو الدولى السابع لتنمية إفريقيا «تيكاد 7» خلال الفترة من 28 إلى 30 أغسطس الجارى.
انقاذ-اشخاص-من-الغرق (4)

بعد تزايد الغرق.. محافظ أسوان يمنع السباحة في النيل

قرر اللواء أحمد إبراهيم محافظ أسوان، منع السباحة داخل النيل فى ظل تزايد أعداد حوادث الغرق في النيل خلال فصل الصيف الحالي، نتيجة سرعة السحب وحركة جريان المياه ووجود دوامات تمثل خطرا على أى شخص يغامر بحياته في أثناء محاولته السباحة فى النيل، ووجه المحافظ فى هذا الإطار، مسئولي المسطحات المائية والإنقاذ النهري باتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع المواطنين من السباحة داخل مجرى نهر النيل، خاصة فى بعض المناطق المواجهة لكوبري أسوان الملجم، ومناطق نادى التجديف والجزر النيلية.
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الرئيس السيسي يصل اليابان للمشاركة في قمة «تيكاد 7»

وصل الرئيس عبد الفتاح السيسى، قبل قليل، إلى مدينة يوكوهاما اليابانية، فى مستهل زيارته التى تستمر على مدى 3 أيام، وذلك للمشاركة فى قمة مؤتمر طوكيو الدولى السابع لتنمية إفريقيا «تيكاد 7» خلال الفترة من 28 إلى 30 أغسطس الجارى. وتعقد القمة تحت رئاسة مشتركة يابانية - مصرية، على خلفية الرئاسة المصرية الحالية للاتحاد الإفريقى، وهو الأمر الذى يدعم عملية التعاون الثلاثى ما بين مصر واليابان فى إفريقيا بما يسهم فى تحقيق التطلعات التنموية للقارة السمراء، ولتكون قمة التيكاد فرصة لتكثيف تبادل وجهات النظر بين البلدين فى هذا الإطار.
قمة-الدول-السبع (2)

مجموعة السبع.. السيسي يقود إفريقيا للتكامل القاري

قال الرئيس عبد الفتاح السيسى: إن "الطريق للخروج من الأزمة فى ليبيا معروف، ولا يحتاج سوى للإرادة السياسية وإخلاص النوايا، للبدء في عملية تسوية سياسية شاملة، تعالج كافة جوانب الأزمة، وفي القلب منها قضية استعادة الاستقرار، والقضاء على الإرهاب وفوضى الميليشيات المسلحة. أضف إلى ذلك إنهاء التدخلات الخارجية في ليبيا، وضمان عدالة توزيع موارد الدولة والشفافية فى إنفاقها، واستكمال توحيد المؤسسات الليبية على النحو الوارد فى الاتفاق السياسى الليبي، لإعادة البلاد إلى مسارها الصحيح.
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