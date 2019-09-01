انطلاق مبادرة الكشف المبكر عن ضعف السمع للأطفال بأسوان

٠١ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠٥:١٧ م

صورة أرشيفية

انطلقت اليوم، فعاليات المبادرة الرئاسية للكشف المبكر عن ضعف السمع لدى الأطفال حديثي الولادة في محافظة أسوان، تحت رعاية اللواء أحمد إبراهيم محافظ أسوان. وأكد الدكتور إيهاب حنفي وكيل وزارة الصحة، أن أعمال المبادرة الرئاسية للكشف المبكر عن حالات ضعف وفقدان السمع لدى الأطفال بدأت في 63 وحدة صحية على مستوى جميع مراكز ومدن المحافظة، مشيرًا إلى أن أعمال المبادرة تهدف إلى إجراء الكشف المبكر عن حالات ضعف السمع عند المواليد الجدد من خلال فحص السمع إلزاميًا لحديثي الولادة لتسهيل عملية متابعة وعلاج الطفل المكتشف إصابته.

كما أوضح الدكتور إيهاب حنفي بأن المبادرة تُلزم أولياء الأمور بالكشف عن ضعف السمع للأطفال وإجراء مقياس السمع بعد الميلاد مباشرة حيث سيتم تنفيذ المسح الإلزامي على المواليد بدءاً من ذلك اليوم وسوف يتم وضع نتيجة المسح مع التطعيمات على شهادة ميلاد الطفل حديث الولادة حين إصدارها.وأشار إلى أنه تم تجهيز 63