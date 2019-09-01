إيفرتون يخطف الفوز من وولفرهامبتون في مباراة مثيرة

تحرير:علي الزيني ٠١ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠٥:١٨ م

إيفرتون

حقق فريق إيفرتون فوزًا ثمينًا على نظيره وولفرهامبتون، بثلاثة أهداف لهدفين، في المباراة التي جمعتهما اليوم الأحد، على ملعب جوديسون بارك، ضمن مواجهات الجولة الرابعة من منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز، سجل ريشارليسون هدف التقدم لأصحاب الأرض في الدقيقة الخامسة، وأدرك رومان سايس هدف التعادل للضيوف، في الدقيقة التاسعة، إلا أن أليكس أيوبي أعاد المقدمة مجددًا لإيفرتون بعدها بـ3 دقائق، وفي الدقيقة 75 أدرك راؤول خيمينز هدف التعادل للضيوف، قبل أن يعود ريشارليسون ويخطف هدف الفوز لفريقه في الدقيقة 80.

الفوز رفع رصيد إيفرتون إلى 7 نقاط في المركز الخامس مؤقتًا، في المقابل تجمد رصيد وولفرهامبتون عند 3 نقاط في المركز السابع عشر، من 3 تعادلات وخسارة. المباراة كانت مثيرة في أحداثها، حيث شهدت حصول ويلي بولي مدافع ولفرهامبتون على البطاقة الحمراء في الدقيقة الأخيرة من الوقت الأصلي، بعد تدخل عنيف على البرازيلي