رياضة

إيفرتون يخطف الفوز من وولفرهامبتون في مباراة مثيرة

تحرير:علي الزيني ٠١ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠٥:١٨ م
إيفرتون
إيفرتون
حقق فريق إيفرتون فوزًا ثمينًا على نظيره وولفرهامبتون، بثلاثة أهداف لهدفين، في المباراة التي جمعتهما اليوم الأحد، على ملعب جوديسون بارك، ضمن مواجهات الجولة الرابعة من منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز، سجل ريشارليسون هدف التقدم لأصحاب الأرض في الدقيقة الخامسة، وأدرك رومان سايس هدف التعادل للضيوف، في الدقيقة التاسعة، إلا أن أليكس أيوبي أعاد المقدمة مجددًا لإيفرتون بعدها بـ3 دقائق، وفي الدقيقة 75 أدرك راؤول خيمينز هدف التعادل للضيوف، قبل أن يعود ريشارليسون ويخطف هدف الفوز لفريقه في الدقيقة 80.
الفوز رفع رصيد إيفرتون إلى 7 نقاط في المركز الخامس مؤقتًا، في المقابل تجمد رصيد وولفرهامبتون عند 3 نقاط في المركز السابع عشر، من 3 تعادلات وخسارة. المباراة كانت مثيرة في أحداثها، حيث شهدت حصول ويلي بولي مدافع ولفرهامبتون على البطاقة الحمراء في الدقيقة الأخيرة من الوقت الأصلي، بعد تدخل عنيف على البرازيلي
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يوفنتوس يسعى لإنهاء موسم الانتقالات بضم نجم بايرن

كشفت تقارير ألمانية، اليوم الإثنين، عن اقتراب نجم دفاع فريق بايرن ميونخ جيروم بواتينج من الانتقال لصفوف فريق يوفنتوس الإيطالي، وذلك قبل الساعات الأخيرة من غلق سوق الانتقالات الصيفية، التى من المقرر أن تغلق غدا الإثنين فى نهاية اليوم. وجاء فى تقرير لصحيفة "بيلد" الألمانية أشارت فيه إلى أن تدريبات بايرن ميونخ اليوم شهدت قيام بواتينج بالتقاط الصور التذكارية مع زملائه بالفريق البافاري، وذلك استعدادا لسفره إلى تورينو في غضون الساعات القليلة المقبلة لإتمام انتقاله لصفوف فريق السيدة العجوز.
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مجدي عبدالغني: ساديو ماني يتميز بأخلاقه العالية

أكد مجدي عبدالغني، نجم الأهلي ومنتخب مصر السابق، أن ما حدث من ساديو ماني خلال مواجهة ليفربول ونظيره بيرنلي، التي أقيمت مساء أمس السبت، ضمن مواجهات الجولة الرابعة من منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز، وحسمها الريدز لصالحه، بثلاثية نظيفة، ليتربع على صدارة جدول البريميرليج، ما هي إلا عملية تنافسية داخل الملعب، جاء ذلك عبر صفحته الشخصية عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، قائلا: "وجهة نظري، ومن خلال معرفتي الشخصية بصلاح وساديو، أن ما حدث ما هو إلا عملية تنافسية.. صلاح وماني قريبان من بعضهما، ساديو لاعب يتميز بالأخلاق العالية، وصلاح احتوى الموقف".
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أليو ديانج يطير إلى مالي استعدادًا لودية المغرب

غادر المالي أليو ديانج، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، القاهرة منذ قليل، للانضمام إلى معسكر فريق منتخب بلاده الأوليمبي، استعدادًا لمباراة منتخب المغرب قبل المشاركة في التصفيات المؤهلة لأمم إفريقيا للشباب والتي ستقام في مصر خلال شهر نوفمبر المُقبل. وتلقى مسؤولو فريق الكرة بالنادي الأهلي إخطارًا رسميًّا من الاتحاد المالي لكرة القدم يطلب فيه استدعاء أليو ديانج لمعسكر المنتخب الأوليمبي استعدادًا للمباراة الودية أمام أسود أطلس يوم 5 سبتمبر.
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ارسنال (2)

تعرف على موعد مباريات اليوم في الدورى الإنجليزى

تتجه الأنظار، اليوم الأحد، صوب ملعب الإمارات، الذي سيكون مسرحا لديربي شمال لندن، عندما يستقبل أرسنال السادس برصيد 6 نقاط، غريمه توتنهام العاشر برصيد 4 نقاط، في تمام الساعة 5:30 مساءً، وذلك ضمن مباريات الجولة الرابعة من الدوري الإنجليزي "بريميرليج" لموسم 2019- 2020، وتواجه الفريقان في 186 مباراة من قبل، حقق أرسنال خلالها الفوز في 70 لقاءً، مقابل 58 انتصارا لتوتنهام، وانتهت 50 مواجهة بالتعادل، ويأمل الفريقان في مداواة جروحهما اليوم بعد خيبة أمل الجولة الماضية.
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الحكم على صاحب التغريدة العنصرية ضد صلاح (صورة)

كشفت تقارير صحفية أن جاري هايلاند مشجع إيفرتون الإنجليزي الذي استهدف بتغريداته العنصرية النجم الدولى المصري محمد صلاح لاعب ليفربول، تم معاقبته بالسجن لمدة ستة أسابيع مع إيقاف التنفيذ لمدة 12 شهرًا ، كما تضمن حكم المحكمة على مشجع التوفيز إكمال 200 ساعة من العمل غير مدفوع الأجر بالإضافة إلى الدورة التدريبية لتعزيز الكرامة. وقام هايلاند بإرسال صورة لمحمد صلاح مرتدياً سترة ناسفة مُركبة عليها، وكان المشجع يملك فقط 13 متابعا على حسابه على "تويتر"، ولم يكن يتوقع هيلاند أن تنتشر الصورة التى نشرها عبر حسابه بهذا الشكل .
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صلاح يحصل على أعلى تقييم من سكاي سبورتس

قيَّم موقع "سكاي سبورتس" البريطاني لاعبي أرسنال وليفربول، بعد قمة الأمس التي انتهت بفوز الليفر على ملعبه الأنفيلد بنتيجة 3-1 ضمن مباريات الجولة الثالثة من الدوري الإنجليزي، بفضل ثنائية نجم المنتخب الوطني محمد صلاح ورأسية جويل ماتيب، في الوقت الذي سجل فيه هدف المدفعجية الوحيد توريرا، وحصل صلاح على أعلى تقييم بين جميع اللاعبين في مباريات أمس بالحصول على 9 درجات، وذكر الموقع البريطاني أن الهدوء عاب مستوى صلاح في الشوط الأول، قبل أن ينفجر في الشوط الثاني، مشيرة إلى أنه عندما يكون في أفضل أحواله، يصبح اللاعب الأفضل على الإطلاق.
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ماتيب: أتمنى أن يكون هدفي في آرسنال مجرد بداية

سعادة كبيرة يشعر بها جويل ماتيب، مدافع ليفربول، بعد الهدف الذي سجله في شباك آرسنال، خلال مواجهة الفريقين، التي أقيمت يوم السبت، حيث قال اللاعب: «أتمنى أن يكون هذا الهدف بداية لمزيد من الأهداف مع الفريق». وحقق فريق ليفربول فوزًا كبيرًا على نظيره آرسنال، بثلاثة أهداف لهدف، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم السبت، على ملعب "آنفيلد"، ضمن مواجهات الجولة الثالثة من منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز، جوان ماتيب سجل هدف التقدم للريدز، ثم أضاف محمد صلاح الهدف الثاني والثالث، وأحرز توريرا هدف تقليص الفارق للجانرز.
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