ليس مناسبا لكل النساء.. ما معدل نجاح تجميد البويضات؟

تجميد البويضات يساعد المرأة على الحمل حيث يتم تجميد البويضات التي تم الحصول عليها دون إخصاب، وتخزينها في درجة حرارة منخفضة بطريقة معينة لاستخدامها في وقت آخر
على الرغم من أن تجميد البويضات من العمليات التي ظهرت منذ سنوات عديدة في أوروبا، إلا أن المصريين يتحدثون عنها كثيرا في الآونة الأخيرة، بعدما ظهرت ريم مهنا، شاعرة، في فيديو نشرته عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، أعلنت فيه عن تجميد بويضاتها حتى تجد الشخص المناسب وتتزوجه من أجل حمل صحي.
تلك الفتاة التي بلغت من العمر 30 عاما، قامت بهذه الخطوة من أجل الحفاظ على بويضاتها حتى يحين وقت زواجها، ونظرا لأن فرص الزواج أصبحت قليلة في المجتمع المصري.
ما هي عملية تجميد البويضات؟
إنها طريقة تساعد المرأة على الحمل، إذ يتم تجميد البويضات التي تم الحصول عليها دون إخصاب، وتخزينها في درجة حرارة منخفضة بطريقة معينة لاستخدامها في وقت آخر.
كما يمكن أن يساعدك طبيبك على فهم كيفية عمل تجميد البويضات والمخاطر المحتملة وما إذا كانت طريقة الحفاظ على الخصوبة
ما هي عملية تجميد البويضات؟
إنها طريقة تساعد المرأة على الحمل، إذ يتم تجميد البويضات التي تم الحصول عليها دون إخصاب، وتخزينها في درجة حرارة منخفضة بطريقة معينة لاستخدامها في وقت آخر.
كما يمكن أن يساعدك طبيبك على فهم كيفية عمل تجميد البويضات والمخاطر المحتملة وما إذا كانت طريقة الحفاظ على الخصوبة هذه مناسبة لك بناءً على احتياجاتك وتاريخك الإنجابي، وذلك حسبما ذكر موقع Mayo Clinic.
يستخدم الكثير من النساء تجميد البويضات في الحالات الآتية:
1- إذا كان هناك مشكلة صحية تؤثر في القدرة على الإنجاب مثل فقر الدم المنجلي، وأمراض المناعة الذاتية مثل مرض الذئبة.
2- في حالة خضوع النساء إلى علاج للسرطان أو مرض آخر وقد يكون لتلك العلاجات تأثير سلبي على الحمل، فإنه يتم تجميد البويضة حفاظا عليها من الإشعاع أو العلاج الكيميائي، للإنجاب في وقت لاحق.
3- ترغب بعض النساء في الحفاظ على البويضات الأصغر سنا في الوقت الحالي لاستخدامها في المستقبل، وبهذا يمكن الحمل في أي وقت.
بعض التحذيرات الخاصة بتجميد البويضات
يحذر أطباء مركز بيل من أن تجميد البويضات قد لا يكون مناسبا لجميع النساء، خاصة أن تلك العملية ليست بأي حال من الأحوال إجراءً بسيطًا، حيث يحثون على عدم التسرع في اتخاذ القرار أو الشعور بالضغط من أجمل تجميد البويضات دون النظر بعناية في صحتهن وأهدافهن الإنجابية، وكذلك التكلفة، وذلك حسبما ذكر موقع Yale Medicine.
ويقول باسكوال باتريزيو، طبيب مختص في التلقيح الصناعي: «لا يدرك الكثير من النساء انخفاض خصوبتهن مع التقدم في العمر، لكنني لا أؤيد فكرة وجود اختبار واحد يمكنك القيام به للتحقق من خصوبتك، حيث هناك اختبارات متعددة لتقييم خصوبة المرأة، والتي ينبغي أن تؤخذ بعين الاعتبار مع التاريخ الطبي الكامل، فكل هذا يجب أن يتم مع مختص الإنجاب".
وأضاف: "إذا لم يكن لديك قصور في المبيض سابق لأوانه أي فقدان وظيفة المبيض الطبيعية قبل سن الأربعين أو عوامل خطر أخرى تؤثر على خصوبتك، فسوف تكونين على ما يرام حتى أوائل الثلاثينيات من العمر، ولا داعي للقلق بشأن تجميد البويضات في حالة رغبتك في طفل أو اثنين".
وفي بعض الدول الأجنبية يمكن إزالة وتجميد البويضات والحيوانات المنوية عن طريق شركات التأمين لفئات عمرية معينة إذا تم اعتبار ذلك ضروريًّا من الناحية الطبية بسبب تشخيص السرطان.
معدلات النجاح غير معروفة
من المهم إدراك أن تجميد البيض -أو الأجنة- لا يضمن الحمل في المستقبل، حيث ينجح الإخصاب خارج الجسم بنسبة 50%، واستخدام البويضات المجمدة قد يجعل هذه الاحتمالات أقل، كما يعتمد النجاح إلى حد كبير على عمر المرأة عندما جمدت بيضها، ولا يوجد حاليا سوى القليل من البيانات عن عدد النساء اللاتي تابعن بالفعل استرجاع بيضهن ومحاولة الحمل.
وتشير أماندا كالين مديرة برنامج فقدان الحمل المتكرر، إلى أنها تنصح النساء بأن عملية تجميد البويضات ناقصة، كما أوضحت: "لا أريدهن أن يفكرن في الأمر على أنه شيء يمكن القيام به لتأخير تأسيس أسرة، فأنت لست مضمونة بأنكِ ستتمكنين من استخدام تلك البويضات عند تجميدها، كما أن أهم شيء بالنسبة للبويضات هو الوقت، فكلما كانت البويضة أصغر سنا كانت أكثر صحة".
الآثار السلبية لعملية تجميد البويضات
بعد إتمام عملية تجميد البويضات، من المحتمل أن تكوني قادرة على استئناف أنشطتك العادية في غضون أسبوع، ولكن من الضروري ملاحظة أن جسم كل امرأة مختلف، ففي بعض الأحيان قد تواجهين تشنجات وألما وكذلك تقلبات مزاجية نتيجة بعض الهرمونات التي دخلت لجسمك خلال العملية.
واحترسي من أعراض مثل زيادة الوزن والانتفاخ، والتي يمكن أن تكون مؤشرا على متلازمة فرط المبيض، وهو رد فعل على أدوية الخصوبة التي تعزز الإباضة.
كم يتكلف تجميد البويضات؟
في معظم المراكز الأوروبية، يتكلف إجراء استرجاع البويضات نحو 10،000 دولار، ولا يشمل ذلك الأدوية، التي يمكن أن تتراوح وحدها بين 3000 دولار إلى 5000 دولار.
كما أن تكاليف التخزين البارد من 500 دولار إلى 1000 دولار في الرسوم السنوية.
وعندما تكونين مستعدة لاستخدامها، يجب إذابتها ثم تسميدها للتحضير لعملية التلقيح الصناعي، حيث تبلغ تكلفة كل جولة من عمليات التلقيح الصناعي ما بين 3500 دولار إلى 5000 دولار.