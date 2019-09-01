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ليس مناسبا لكل النساء.. ما معدل نجاح تجميد البويضات؟

تجميد البويضات يساعد المرأة على الحمل حيث يتم تجميد البويضات التي تم الحصول عليها دون إخصاب، وتخزينها في درجة حرارة منخفضة بطريقة معينة لاستخدامها في وقت آخر
تحرير:فيروز ياسر ٠١ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠٥:١٩ م
تجميد البويضات
تجميد البويضات
على الرغم من أن تجميد البويضات من العمليات التي ظهرت منذ سنوات عديدة في أوروبا، إلا أن المصريين يتحدثون عنها كثيرا في الآونة الأخيرة، بعدما ظهرت ريم مهنا، شاعرة، في فيديو نشرته عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، أعلنت فيه عن تجميد بويضاتها حتى تجد الشخص المناسب وتتزوجه من أجل حمل صحي. تلك الفتاة التي بلغت من العمر 30 عاما، قامت بهذه الخطوة من أجل الحفاظ على بويضاتها حتى يحين وقت زواجها، ونظرا لأن فرص الزواج أصبحت قليلة في المجتمع المصري.
  ما هي عملية تجميد البويضات؟ إنها طريقة تساعد المرأة على الحمل، إذ يتم تجميد البويضات التي تم الحصول عليها دون إخصاب، وتخزينها في درجة حرارة منخفضة بطريقة معينة لاستخدامها في وقت آخر. كما يمكن أن يساعدك طبيبك على فهم كيفية عمل تجميد البويضات والمخاطر المحتملة وما إذا كانت طريقة الحفاظ على الخصوبة
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لا تبخل بالعناق.. يقلل التوتر ويقوي جهاز المناعة

عند ذكر العناق قد يأتي في ذهنك التلامس بين الحبيبين أو الزوجين فقط، ولكن هذه الكلمة أكبر كثيرا مما في نظر الأشخاص وتحمل من المشاعر ما لا يمكن وصفه. واللمسة الإنسانية يمكنها أن تنقل العاطفة والفكر، كما يمكنه إظهار المودة والدعم والراحة والتعاطف والامتنان والحزن، ويبدو الأمر الأكثر طبيعية في العالم هو التواصل مع شخص تهتم به في أوقات الفرح والحزن. كما يحتاج الأطفال إلى العناق حتى تتطور أدمغتهم بشكل صحيح، ولكن هناك ما هو أكثر من متعة الاتصال من العناق، فهي الكيمياء، لذا تعرف على الآثار الإيجابية له وفقا لما ذكره موقع DailyHealthPost.
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دراسة: الأشقاء الأكبر عرضة للسمنة وارتفاع ضغط الدم

هناك صورة نمطية معروفة عن الإخوة تتمثل في أن الأكبر هو المسؤول، والأوسط غالبا ما يكون مهملا، أما الأصغر فهو آخر العنقود المتمرد والمندفع والعنيد. وكشفت الأبحاث أن الإخوة والأخوات الكبار لا يحتلون مكان الصدارة دائمًا، وعلى الأخص عندما يتعلق الأمر بالصحة، ووفقا للكثير من الأبحاث العلمية، فمن المرجح أن الأطفال الصغار أكثر نحافة وصحة ويعيشون حياة أطول من إخوتهم أو أخواتهم الأكبر، كما يواجه الأشقاء الكبار صراعا شاقا، كونهم عرضة للسمنة وارتفاع ضغط الدم والسكري والسرطان. وذلك حسبما ذكر موقع «الديلي ميل» البريطاني.
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هل السكر البني مفيد لصحة مرضى السكري؟

هل يعني كونك مريض سكر أن تتوقف عن تناول الأطعمة الغنية بكميات معقولة من السكر؟ بالطبع لا، كل ما في الأمر أن تقوم باتباع نظام غذائي صحي، يحتوي على المعادن والفيتامينات المهمة التي يحتاج إليها الجسم، ومن ثم تتمكن من الإدارة الجيدة لمعدلات السكر في الدم. وعلى الجانب الآخر، توجد بعض المفاهيم الخاطئة في ما يتعلق بتناول السكر البني، فعلى الرغم من أنه في النهاية مصنوع من نفس المصدر، فالسكر البني يعد بديلا طبيعيا وصحيا للسكر الأبيض، إذ عليك إدراجه في نظامك الغذائي. وذلك نقلا عن "health line".
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دراسة: الأشقاء الأكبر عرضة للسمنة وارتفاع ضغط الدم

هناك صورة نمطية معروفة عن الإخوة تتمثل في أن الأكبر هو المسؤول، والأوسط غالبا ما يكون مهملا، أما الأصغر فهو آخر العنقود المتمرد والمندفع والعنيد. وكشفت الأبحاث أن الإخوة والأخوات الكبار لا يحتلون مكان الصدارة دائمًا، وعلى الأخص عندما يتعلق الأمر بالصحة، ووفقا للكثير من الأبحاث العلمية، فمن المرجح أن الأطفال الصغار أكثر نحافة وصحة ويعيشون حياة أطول من إخوتهم أو أخواتهم الأكبر، كما يواجه الأشقاء الكبار صراعا شاقا، كونهم عرضة للسمنة وارتفاع ضغط الدم والسكري والسرطان. وذلك حسبما ذكر موقع «الديلي ميل» البريطاني.
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إذا كنت تشعر بالضعف والتعب فإليك قائمة بأفضل الأطعمة

في كثير من الأحيان قد تشعر بأن طاقتك انتهت ولا تستطيع القيام ببعض الأعمال الضرورية، وبالتالي يصيبك التدهور الشديد. الأطعمة والمشروبات تحتوي فى الغالب على نسبة عالية من الكربوهيدرات، خاصة من السكر أو الكافيين، فهذه الأشياء ستمنحك دفعة مؤقتة، لكنها غالبًا ما يعقبها تعطل، إذن تبحث عن أطعمة تحسن من طاقتك لأطول فترة ممكنة، وبالتالي تحتاج إلى بعض العناصر الغذائية لتشعر بالصحة والحيوية، حيث يستخدم جسمك تلك العناصر لإنتاج الطاقة على المستوى الخلوي، لذا تعرف عليها وفقا لما ذكره موقع Verywell Fit.
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بثور الذقن دليل على التوتر.. بشرتك انعكاس لصحتك

دائما يشجع الأطباء على اتباع نظام غذائي صحي وممارسة الرياضة بانتظام كوسيلة لمساعدتنا في الاعتناء بأجسادنا لعيش حياة أكثر سعادة، ولكن ما نأكله له أيضًا تأثير كبير فى حالة بشرتنا، فالنظر إلى البشرة يمكن أن يخبرنا بالكثير مما يحدث في الجسم، وينذر بتغيير بعض العادات الخاطئة؛ لذا يعتقد خبراء التغذية وخبراء الأمراض الجلدية أنهم قادرون على اكتشاف بعض حالات نقص الفيتامينات أو الأمراض الخطيرة فقط مما يظهر على البشرة، وذلك حسبما ذكر موقع "ميرور" البريطاني.
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8 علامات تحذيرية مبكرة لمرض السكري قد تتجاهلها

يمكن أن يرسل جسمك تحذيرات لمرض السكري دون أن تدرك، حيث تشير الإحصاءات الحالية إلى أن شخصا من بين كل 3 أشخاص مصاب بهذا المرض بالفعل ولا يدرك ذلك. الكثير من الأشخاص غير مدركين للأعراض أو يختارون تجاهلها، معتبرين أنها مشاكل صحية بسيطة حتى يصل الأمر إلى شهور وحتى سنوات، ولكن عندما يتم التشخيص المبكر والعلاج يتجنب هؤلاء الأشخاص المضاعفات الصحية وحتى الموت المبكر. أول شيء يجب أن تعرفه هو أن علامات وأعراض ما قبل السكري ومرض السكري هي نفسها لكل من البالغين والأطفال، كما يجب فهم الاختلافات بين النوع الأول والثاني.
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