ليس مناسبا لكل النساء.. ما معدل نجاح تجميد البويضات؟

تجميد البويضات يساعد المرأة على الحمل حيث يتم تجميد البويضات التي تم الحصول عليها دون إخصاب، وتخزينها في درجة حرارة منخفضة بطريقة معينة لاستخدامها في وقت آخر

تحرير:فيروز ياسر ٠١ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠٥:١٩ م

تجميد البويضات

على الرغم من أن تجميد البويضات من العمليات التي ظهرت منذ سنوات عديدة في أوروبا، إلا أن المصريين يتحدثون عنها كثيرا في الآونة الأخيرة، بعدما ظهرت ريم مهنا، شاعرة، في فيديو نشرته عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، أعلنت فيه عن تجميد بويضاتها حتى تجد الشخص المناسب وتتزوجه من أجل حمل صحي. تلك الفتاة التي بلغت من العمر 30 عاما، قامت بهذه الخطوة من أجل الحفاظ على بويضاتها حتى يحين وقت زواجها، ونظرا لأن فرص الزواج أصبحت قليلة في المجتمع المصري.

ما هي عملية تجميد البويضات؟ إنها طريقة تساعد المرأة على الحمل، إذ يتم تجميد البويضات التي تم الحصول عليها دون إخصاب، وتخزينها في درجة حرارة منخفضة بطريقة معينة لاستخدامها في وقت آخر. كما يمكن أن يساعدك طبيبك على فهم كيفية عمل تجميد البويضات والمخاطر المحتملة وما إذا كانت طريقة الحفاظ على الخصوبة