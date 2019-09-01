أليو ديانج يطير إلى مالي استعدادًا لودية المغرب

تحرير:أحمد سعيد ٠١ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠٥:٣٤ م

أليو ديانج

غادر المالي أليو ديانج، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، القاهرة منذ قليل، للانضمام إلى معسكر فريق منتخب بلاده الأوليمبي، استعدادًا لمباراة منتخب المغرب قبل المشاركة في التصفيات المؤهلة لأمم إفريقيا للشباب والتي ستقام في مصر خلال شهر نوفمبر المُقبل. وتلقى مسؤولو فريق الكرة بالنادي الأهلي إخطارًا رسميًّا من الاتحاد المالي لكرة القدم يطلب فيه استدعاء أليو ديانج لمعسكر المنتخب الأوليمبي استعدادًا للمباراة الودية أمام أسود أطلس يوم 5 سبتمبر.

وكان ديانج قد ظهر مع الأهلي للمرة الأولى بشكل رسمي في المباراة التي فاز فيها الأهلي على إطلع بره بطل جنوب السودان بنتيجة 9-0 في إياب الدور التمهيدي من بطولة دوري أبطال إفريقيا، حيث حل كبديل في الشوط الثاني من اللقاء الذي انتهى لصالح الفريق الأحمر. ويستعد الأهلي لمواجهة كانو سبورت الغيني يوم 14 من سبتمبر