رياضة

أليو ديانج يطير إلى مالي استعدادًا لودية المغرب

تحرير:أحمد سعيد ٠١ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠٥:٣٤ م
أليو ديانج
أليو ديانج
غادر المالي أليو ديانج، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، القاهرة منذ قليل، للانضمام إلى معسكر فريق منتخب بلاده الأوليمبي، استعدادًا لمباراة منتخب المغرب قبل المشاركة في التصفيات المؤهلة لأمم إفريقيا للشباب والتي ستقام في مصر خلال شهر نوفمبر المُقبل. وتلقى مسؤولو فريق الكرة بالنادي الأهلي إخطارًا رسميًّا من الاتحاد المالي لكرة القدم يطلب فيه استدعاء أليو ديانج لمعسكر المنتخب الأوليمبي استعدادًا للمباراة الودية أمام أسود أطلس يوم 5 سبتمبر.
وكان ديانج قد ظهر مع الأهلي للمرة الأولى بشكل رسمي في المباراة التي فاز فيها الأهلي على إطلع بره بطل جنوب السودان بنتيجة 9-0 في إياب الدور التمهيدي من بطولة دوري أبطال إفريقيا، حيث حل كبديل في الشوط الثاني من اللقاء الذي انتهى لصالح الفريق الأحمر. ويستعد الأهلي لمواجهة كانو سبورت الغيني يوم 14 من سبتمبر
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يوفنتوس يسعى لإنهاء موسم الانتقالات بضم نجم بايرن

كشفت تقارير ألمانية، اليوم الإثنين، عن اقتراب نجم دفاع فريق بايرن ميونخ جيروم بواتينج من الانتقال لصفوف فريق يوفنتوس الإيطالي، وذلك قبل الساعات الأخيرة من غلق سوق الانتقالات الصيفية، التى من المقرر أن تغلق غدا الإثنين فى نهاية اليوم. وجاء فى تقرير لصحيفة "بيلد" الألمانية أشارت فيه إلى أن تدريبات بايرن ميونخ اليوم شهدت قيام بواتينج بالتقاط الصور التذكارية مع زملائه بالفريق البافاري، وذلك استعدادا لسفره إلى تورينو في غضون الساعات القليلة المقبلة لإتمام انتقاله لصفوف فريق السيدة العجوز.
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مجدي عبدالغني: ساديو ماني يتميز بأخلاقه العالية

أكد مجدي عبدالغني، نجم الأهلي ومنتخب مصر السابق، أن ما حدث من ساديو ماني خلال مواجهة ليفربول ونظيره بيرنلي، التي أقيمت مساء أمس السبت، ضمن مواجهات الجولة الرابعة من منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز، وحسمها الريدز لصالحه، بثلاثية نظيفة، ليتربع على صدارة جدول البريميرليج، ما هي إلا عملية تنافسية داخل الملعب، جاء ذلك عبر صفحته الشخصية عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، قائلا: "وجهة نظري، ومن خلال معرفتي الشخصية بصلاح وساديو، أن ما حدث ما هو إلا عملية تنافسية.. صلاح وماني قريبان من بعضهما، ساديو لاعب يتميز بالأخلاق العالية، وصلاح احتوى الموقف".
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إيفرتون يخطف الفوز من وولفرهامبتون في مباراة مثيرة

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ناصر-ماهر

أول تعليق من ناصر ماهر عقب رحيله لسموحة

في أول تعليق عقب انتقاله لصفوف سموحة على سبيل الإعارة خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، ودع ناصر ماهر لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، جماهير القلعة الحمراء، ونشر صورة له عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي انستجرام: "الحمدلله تم انتقالي لمدة موسم على سيبل الإعارة إلى نادي سموحة الكبير خطوة مهمة وأتمنى التوفيق من ربنا". وتابع: "أشكر النادي الأهلي وكل من انتقدني وكل من اتكلم عليا بشكل كويس ولو في حد اتكلم عليا بشكل مش كويس أنا بشكركم لأني فعلا اتعلمت وفهمت حاجات مهمة أوي في حياتي خلال السنة دي داخل النادي الأهلي العظيم".
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ديسابر: نشعر بالجنون بسبب مواجهة الأهلي في الكأس

تحدث سباستيان ديسابر، المدير الفني لفريق بيراميدز، عن مواجهة نظيره الأهلي المرتقبة المقرر لها غدًا السبت، على ستاد برج العرب بالإسكندرية، في إطار مباريات دور الـ16 من عمر بطولة كأس مصر، مشيرًا إلى أن هدفه هو الفوز بلقب الدوري المصري". وأضاف ديسابر خلال حواره مع صحيفة فرانس فوتبول الفرنسية:" إنها مباراة عظيمة تنتظرنا، على الرغم من كونها في دور الـ 16 من البطولة، الانتصار على الأهلي يجعلنا على بُعد ثلاث مباريات أخرى في طريق الحصول على اللقب، نحن نشعر بجنون خلال الأيام الماضية، بالإضافة إلا أن بيراميدز انتصر مرتين على الأهلي في الدوري".
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لاسارتي يعلق على التتويج بالدوري رغم فارق الـ15 نقطة

علق مارتن لاسارتي، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، على تتويج فريقه ببطولة الدوري رقم 41 في تاريخ القلعة الحمراء، مؤكدًا أن الفوز بالدوري في الموسم الماضي أثبت أنه لا يوجد مستحيل في كرة القدم. وقال لاسارتي لصحيفة "لا فوث دا جاليثيا" الإسبانية: "وجدت نفسي في بلد جديد وثقافة جديدة وكان علي التأقلم سريعا، توليت المسؤولية في 28 ديسمبر الماضي وكنا لعبنا أقل من نصف عدد مباريات الدوري وكنا خلف متصدر الدوري بـ15 نقطة ولكننا كنا لعبنا مباريات أقل".
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رسميًا.. عمرو بركات ينضم إلى الجونة بشكل نهائي

تعاقد عمرو بركات، جناح الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، مع فريق الجونة بشكل نهائي في إطار تدعيمات الفريق الساحلي خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية لموسم (2019-202)،. ونشرت الصفحة الرسمية لنادي الجونة على موقع التواصل الإجتماعي تويتر، اليوم الاثنين: "نرحب بلاعبنا الجديد عمرو بركات الذي ينضم بشكل نهائي من النادي الأهلي". عمرو بركات كان قد انتقل للنادي الأهلي قبل موسمين، إلا أنه عانى من قلة المشاركات قبل أن تتم إعارته لنادي سموحة في الموسم الماضي، ليرحل في الصيف الحالي بشكل نهائي عن القلعة الحمراء.
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