بدء التشغيل الفعلي للتأمين الصحي الشامل ببورسعيد

٠١ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠٥:٣٦ م

التأمين الصحي في بورسعيد

بدأ التشغيل الفعلي لمنظومة التأمين الصحي الشامل الجديدة، اليوم الأحد، في محافظة بورسعيد، لتعمل جميع هيئات إدارة المنظومة نحو توفير الخدمة الصحية والعلاجية إلى نحو 920 ألف مواطن من أبناء محافظة بورسعيد. وأعلنت إدارة مشروع التأمين الصحي الشامل، في تقرير لها اليوم، عن تسجيل ما يقرب من 50% من المستهدفين من أبناء المحافظة، وفتح 135 ألفًا و372 ملفا عائليا إلكترونيا، أي ما يعادل 441 و987 مواطنًا، وذلك من خلال 24 وحدة ومركز صحة أسرة في جميع أنحاء بورسعيد.

وأشارت إدارة المشروع، إلى إضافة مركزين صحة أسرة بحي الزهور، وهو أحد أكبر أحياء محافظة بورسعيد، هما مركز قبضايا "شرق النوادي" بمنطقة قبضايا، ومركز "تعاونيات الزهور" بمساكن التعاونيات؛ ليصبح إجمالي عدد الوحدات التابعة للمنظومة ضمن المرحلة الأولى حتى الآن 24 وحدة، تم تشغيلها جميعا بكامل طاقتهم.وتقدم كل