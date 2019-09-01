بعد هجوم لبناني.. إعلان الطوارئ في مستشفيات إسرائيل

٠١ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠٥:٥٢ م

صورة أرشيفية

ذكرت وسائل إعلامية لبنانية أن العملية التي نفذها حزب الله ضد قوات عسكرية إسرائيلية بالمنطقة الحدودية في وقت سابق اليوم الأحد، أسفرت عن وقوع 4 إصابات في صفوف الجيش الإسرائيلي، فيما نفى الناطق بلسان الجيش الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي تلك المعلومة. من جهته، أوقف الجيش الإسرائيلي القصف المدفعي الذي كان ينفذه على قرى جنوبية ردا على هجوم حزب الله، مع تكثيف إطلاق طائرات الاستطلاع من دون طيار في الأجواء اللبنانية. وأطلع رئيس الحكومة اللبنانية سعد الحريري، الرئيس اللبناني ميشال عون، على الاتصالات الدولية العاجلة التي أجراها لوقف التصعيد العسكري الإسرائيلي.

كما أجرى الحريري اتصالا بقائد الجيش اللبناني العماد جوزاف عون، حيث أطلع منه على المعلومات ومستجداتها والإجراءات التي يتخذها الجيش. وكان حزب الله قد نفذ عملية عسكرية عصر اليوم أسفرت عن تدمير آلية عسكرية (مدرعة) إسرائيلية عند طريق مستعمرة أفيفيم الإسرائيلية، مشيرا إلى أنها أسفرت عن سقوط قتلى وجرحى كانوا