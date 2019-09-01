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بعد هجوم لبناني.. إعلان الطوارئ في مستشفيات إسرائيل

٠١ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠٥:٥٢ م
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
ذكرت وسائل إعلامية لبنانية أن العملية التي نفذها حزب الله ضد قوات عسكرية إسرائيلية بالمنطقة الحدودية في وقت سابق اليوم الأحد، أسفرت عن وقوع 4 إصابات في صفوف الجيش الإسرائيلي، فيما نفى الناطق بلسان الجيش الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي تلك المعلومة. من جهته، أوقف الجيش الإسرائيلي القصف المدفعي الذي كان ينفذه على قرى جنوبية ردا على هجوم حزب الله، مع تكثيف إطلاق طائرات الاستطلاع من دون طيار في الأجواء اللبنانية. وأطلع رئيس الحكومة اللبنانية سعد الحريري، الرئيس اللبناني ميشال عون، على الاتصالات الدولية العاجلة التي أجراها لوقف التصعيد العسكري الإسرائيلي.
كما أجرى الحريري اتصالا بقائد الجيش اللبناني العماد جوزاف عون، حيث أطلع منه على المعلومات ومستجداتها والإجراءات التي يتخذها الجيش. وكان حزب الله قد نفذ عملية عسكرية عصر اليوم أسفرت عن تدمير آلية عسكرية (مدرعة) إسرائيلية عند طريق مستعمرة أفيفيم الإسرائيلية، مشيرا إلى أنها أسفرت عن سقوط قتلى وجرحى كانوا
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لبنان-واسرائيل (4)

أطلقنا 100 قذيفة.. أول تعليق من نتنياهو على الهجوم اللبناني

أعلن بنيامين نتنياهو، رئيس الوزراء الإسرائيلي، أن جيش الاحتلال رد على العملية التي نفذها حزب الله في منطقة أفيفيم عبر إطلاق 100 قذيفة إلى جانب إطلاق النار من الجو بوسائل مختلفة، بحسب "سي إن إن عربي". جاء ذلك في أول تعليق لنتنياهو على عملية حزب الله، مساء الأحد، إذ قال في مؤتمر صحفي: أجريت قبل حوالي ساعة مشاورات مع رئيس هيئة الأركان العامة لجيش الدفاع ومع اللواءات. تمت مهاجمتنا بعدة صواريخ مضادة للدبابات وردينا بإطلاق 100 قذيفة وبإطلاق النار من الجو بوسائل مختلفة، نجري مشاورات حول المراحل المقبلة. أوعزت بالاستعداد لجميع السيناريوهات".
قافلة-جنود

فيديو يوثق استهداف حزب الله آلية عسكرية إسرائيلية

عرضت قناة "otv" اللبنانية، اليوم الأحد، مقطع فيديو جديدا يظهر عملية استهداف ناقلة الجنود الإسرائيلية قرب الحدود اللبنانية. ونشرت القناة الفيديو، الذي أظهر عملية الاستهداف، وتصاعد أعمدة دخانية من موقع الحادث. كان حزب الله اللبناني، أعلن اليوم، تدمير ناقلة جنود إسرائيلية خلال القصف، ومقتل من كانوا فيها، فيما أصدر جيش الاحتلال الإسرائيلي تعليمات بإلغاء جميع الأعمال والنشاطات في منطقة السياج الحدودي مع لبنان بما فيها الأعمال الزراعية، كما ألغى رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو لقاءه برئيس هندوراس على خلفية التصعيد.
سعد-الحريرى

لبنان يطالب بتدخل أمريكي فرنسي لردع إسرائيل

أجرى رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري، اليوم الأحد، اتصالا هاتفيا بوزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو ومستشار الرئيس الفرنسي إيمانويل بون، وفقا لـ"فرانس 24". وطلب الحريري خلال الاتصال بتدخل أمريكي فرنسي لوقف التصعيد الإسرائيلي على الأراضي اللبنانية. وأعلن حزب الله اللبناني، اليوم، تدمير ناقلة جنود إسرائيلية خلال القصف، ومقتل من كانوا فيها، فيما أصدر جيش الاحتلال الإسرائيلي تعليمات بإلغاء جميع الأعمال والنشاطات في منطقة السياج الحدودي مع لبنان بما فيها الأعمال الزراعية.
حزب-الله (2)

حزب الله يهاجم إسرائيل ويدمر آلية عسكرية

أعلن حزب الله اللبناني، اليوم الأحد، استهداف آلية عسكرية إسرائيلية، ومقتل من كانوا فيها، وفقا لـ"سكاي نيوز". كان المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي، اليوم الأحد، قد أعلن إطلاق قذيفة مضادة للدروع من لبنان باتجاه مستوطنة أفيفيم شمال إسرائيل. وأشار أدرعي في عدة تغريدات، إلى أن الجيش يعمل على التأكد من صحة تلك المعلومات الأولية، دون الإشارة إلى وقوع إصابات أو ضحايا. وأصدر جيش الاحتلال الإسرائيلي تعليمات بإلغاء جميع الأعمال والنشاطات في منطقة السياج الحدودي مع لبنان بما فيها الأعمال الزراعية.
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سعد-الحريرى

لبنان يطالب بتدخل أمريكي فرنسي لردع إسرائيل

أجرى رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري، اليوم الأحد، اتصالا هاتفيا بوزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو ومستشار الرئيس الفرنسي إيمانويل بون، وفقا لـ"فرانس 24". وطلب الحريري خلال الاتصال بتدخل أمريكي فرنسي لوقف التصعيد الإسرائيلي على الأراضي اللبنانية. وأعلن حزب الله اللبناني، اليوم، تدمير ناقلة جنود إسرائيلية خلال القصف، ومقتل من كانوا فيها، فيما أصدر جيش الاحتلال الإسرائيلي تعليمات بإلغاء جميع الأعمال والنشاطات في منطقة السياج الحدودي مع لبنان بما فيها الأعمال الزراعية.
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو

نتنياهو يرفع رايات الحرب.. نصيحة لماكرون وتهديد للبنان

في محاولة لتقريب لامتصاص حالة الغليان في الشرق الأوسط، بادر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون اليوم الجمعة، بالاتصال هاتفيا برئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، بعدما دعا منذ أيام الرئيسين الأمريكي دونالد ترامب والإيراني حسن روحاني، إلى اجتماع مشترك، لتهدئة التوتر الذي تزداد حدته بشكل سريع بين البلدين، منذ انسحاب واشنطن من الاتفاق النووي الإيراني من جانب واحد في مايو الماضي، وتشهد إيضا العلاقات بين إيران وإسرائيل حالة من التوتر الشديد يصحبها تهديدات متبادلة بالحرب، كما تتهم تل أبيب، طهران بصنع صواريخ في لبنان لمهاجمتها.
صحف-اماراتية

صحف الإمارات: لبنان يخشى حربا وترامب يشيد بجونسون

تنوعت عناوين الصحف الإماراتية الصادرة صباح اليوم الخميس، بين استعراض الشأن المحلي والعربي والإقليمي والدولي، وأبرزت الصحف تعليق البرلمان البريطاني وتطورات الأوضاع بين لبنان وإسرائيل كما تناولت الصراع في الشرق الأوسط. نبدأ من لبنان حيث أفادت صحيفة "الخليج" بأن الجيش الإسرائيلي أغلق المجال الجوي على طول الحدود مع لبنان، في وقت تحدثت تقارير إخبارية عن أن استهداف الطائرتين المسيرتين للضاحية الجنوبية في بيروت؛ عطل مشروع "حزب الله" لتطوير صواريخه، في حين سادت حالة من الترقب والمخاوف من اندلاع حرب مفتوحة في لبنان.
طائرة-مسيرة (1)

الجيش اللبناني يتصدى لـ3 طائرات مسيرة إسرائيلية

أعلن الجيش اللبناني، مساء اليوم الأربعاء، أن قواته تصدت لثلاث طائرات مسيرة تابعة لجيش الاحتلال الإسرائيلي قالت إنها خرقت الحدود الجنوبية للبنان، بحسب "روسيا اليوم". وقالت مديرية التوجيه في قيادة الجيش، في بيان، إن "طائرة استطلاع تابعة للعدو الإسرائيلي مسيرة آتية من الأراضي الفلسطينية المحتلة، خرقت الأجواء اللبنانية عند الساعة 19:35 وحلقت فوق أحد مراكز الجيش في منطقة العديسة". وأضاف البيان: "وقد تصدى لها الجيش وأطلق النيران باتجاهها ما اضطرها للعودة من حيث أتت".
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