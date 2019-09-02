لا تجادل زوجتك.. النساء يتذكرن التفاصيل أكثر من الرجال

تحرير:فيروز ياسر ٠٢ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠٨:٠٠ م

النساء يتذكرن التفاصيل

تحمل النساء العديد من المواهب والمميزات التي لا يحملها الرجال، فإنهن قادرات على فعل عدة أشياء في وقت واحد عكس الرجل الذي لا يستطيع التركيز إلا في شيء واحد فقط، ثم ينتبه إلى غيره بعد انتهائه. وعند الحديث عن التفاصيل، فإن النساء يتذكرن بشكل أفضل من الرجال وفقا لبحث جديد، حيث يستطعن تذكر محادثة ما أو بعض الأشياء المفقودة، ويبدو أن كل هذا له علاقة بما يسمى بـ"الذاكرة العرضية". فالذاكرة العرضية لديها القدرة على تذكر أحداث السيرة الذاتية من خلال تجارب شخصية سابقة وقعت في وقت معين ومكان معين، وذلك حسبما ذكر موقع «الديلي ميل» البريطاني.

وتعتبر هذه الذاكرة واحدة من أكثر أنظمة الذاكرة حساسية التي يمكن أن تتأثر بنقص النوم والاكتئاب، ويشير البحث إلى أن النساء أفضل في تذكر الوجوه والذكريات الحسية مثل الروائح. واعتمدت مجموعة الأبحاث على نتائجها على 617 دراسة أجريت بين عامي 1973 و2013 وشملت أكثر من مليون مشارك، لكن الباحثين يقولون إن الذكريات