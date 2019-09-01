مجدي عبدالغني: ساديو ماني يتميز بأخلاقه العالية

تحرير:علي الزيني ٠١ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠٦:٠٩ م

مجدي عبدالغني

أكد مجدي عبدالغني، نجم الأهلي ومنتخب مصر السابق، أن ما حدث من ساديو ماني خلال مواجهة ليفربول ونظيره بيرنلي، التي أقيمت مساء أمس السبت، ضمن مواجهات الجولة الرابعة من منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز، وحسمها الريدز لصالحه، بثلاثية نظيفة، ليتربع على صدارة جدول البريميرليج، ما هي إلا عملية تنافسية داخل الملعب، جاء ذلك عبر صفحته الشخصية عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، قائلا: "وجهة نظري، ومن خلال معرفتي الشخصية بصلاح وساديو، أن ما حدث ما هو إلا عملية تنافسية.. صلاح وماني قريبان من بعضهما، ساديو لاعب يتميز بالأخلاق العالية، وصلاح احتوى الموقف".

وواصل عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة السابق، حديثه قائلا: "على ماني وصلاح أن يدركا أن التنافس بينهما يجب ألا يؤثر على الفريق، وأن يقدما أفضل ما لديهما لصالح المجموعة". وظهر ساديو ماني غاضبًا عند خروجه في مواجهة الأمس، عندما قرر يورجن كلوب تبديله ومشاركة شاكيري، وتحدث بكثير من الكلمات، وحاول مخرج المباراة