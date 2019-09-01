يوفنتوس يسعى لإنهاء موسم الانتقالات بضم نجم بايرن

تحرير:محمد جمال ٠١ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠٦:١٣ م

بواتينج

كشفت تقارير ألمانية، اليوم الإثنين، عن اقتراب نجم دفاع فريق بايرن ميونخ جيروم بواتينج من الانتقال لصفوف فريق يوفنتوس الإيطالي، وذلك قبل الساعات الأخيرة من غلق سوق الانتقالات الصيفية، التى من المقرر أن تغلق غدا الإثنين فى نهاية اليوم. وجاء فى تقرير لصحيفة "بيلد" الألمانية أشارت فيه إلى أن تدريبات بايرن ميونخ اليوم شهدت قيام بواتينج بالتقاط الصور التذكارية مع زملائه بالفريق البافاري، وذلك استعدادا لسفره إلى تورينو في غضون الساعات القليلة المقبلة لإتمام انتقاله لصفوف فريق السيدة العجوز.

وأشارت الصحيفة إلى أن يوفنتوس دخل في مفاوضات مع الفريق البافارى للتعاقد مع جيروم بواتينج بعد إصابة قائده جورجيو كيليني بقطع في الرباط الصليبي بتدريبات البيانكونيري الجمعة الماضية، ومن المقرر أن يغيب على أثرها لأكثر من ستة أشهر. وتزيد مؤشرات انتقال اللاعب الألمانى لصفوف اليوفى بعدما فقد مركزه الأساسي