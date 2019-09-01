رياضة

يوفنتوس يسعى لإنهاء موسم الانتقالات بضم نجم بايرن

تحرير:محمد جمال ٠١ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠٦:١٣ م
بواتينج
بواتينج
كشفت تقارير ألمانية، اليوم الإثنين، عن اقتراب نجم دفاع فريق بايرن ميونخ جيروم بواتينج من الانتقال لصفوف فريق يوفنتوس الإيطالي، وذلك قبل الساعات الأخيرة من غلق سوق الانتقالات الصيفية، التى من المقرر أن تغلق غدا الإثنين فى نهاية اليوم. وجاء فى تقرير لصحيفة "بيلد" الألمانية أشارت فيه إلى أن تدريبات بايرن ميونخ اليوم شهدت قيام بواتينج بالتقاط الصور التذكارية مع زملائه بالفريق البافاري، وذلك استعدادا لسفره إلى تورينو في غضون الساعات القليلة المقبلة لإتمام انتقاله لصفوف فريق السيدة العجوز.
وأشارت الصحيفة إلى أن يوفنتوس دخل في مفاوضات مع الفريق البافارى للتعاقد مع جيروم بواتينج بعد إصابة قائده جورجيو كيليني بقطع في الرباط الصليبي بتدريبات البيانكونيري الجمعة الماضية، ومن المقرر أن يغيب على أثرها لأكثر من ستة أشهر. وتزيد مؤشرات انتقال اللاعب الألمانى لصفوف اليوفى بعدما فقد مركزه الأساسي
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يوفنتوس‎

نجم يوفنتوس: الفوز على بارما؟ مازلنا بحاجة للتطور

أكد أليكس ساندرو، لاعب يوفنتوس، أن فريقه بحاجة لمزيد من التطور في المرحلة القادمة، على المستويين الفني والبدني، مؤكدًا أن الفوز الذي حققه البيانكونيري على بارما يضعه على الطريق الصحيح. وافتتح فريق يوفنتوس مبارياته في مسابقة الدوري الإيطالي موسم 2019- 2020 بالفوز على نظيره فريق بارما، بهدف دون رد، وذلك فى المباراة التى أقيمت على ملعب إنيو تارديني، وسجل لصالح السيدة العجوز جورجيو كيليني مدافع البيناكونيرى. ويعد هذا الفوز العاشر للتوالى على فريق بارما.
يوفنتوس‎

يوفنتوس يفتتح الدورى بالفوز على بارما

افتتح فريق يوفنتوس مبارياته في مسابقة الدورى الإيطالى بالفوز على نظيره فريق بارما، بهدف دون رد، وذلك فى المباراة التى أقيمت على ملعب إنيو تارديني، وسجل لصالح السيدة العجوز جورجيو كيليني مدافع البيناكونرى. ويعد هذا الفوز العاشر للتوالى على فريق بارما، حيث لم يخسر فى آخر 10 مواجهات بينهما، ولم يخسر بارما على ملعبه في آخر 5 مباريات في جميع المسابقات. ودخل اليوفى المباراة بدون ماوريسيو سارى المدير الفنى للسيدة العجوز وذلك بسبب الإصابة بالتهاب رئوى أبعده عن المباراة.
يوفنتوس‎

يوفنتوس يستهل حملة الدفاع عن لقب الدوري أمام بارما

يستهل يوفنتوس اليوم السبت حملة الدفاع عن لقب الدوري الإيطالي، عندما يرحل لمواجهة بارما على ملعب إينيو تارديني في تمام الساعة السادسة مساء ضمن مباريات الجولة الأولى، خاصة أن يوفنتوس توج بلقب الدوري للمرة الثامنة على التوالي الموسم الماضي، ولم يحقق يوفنتوس الانتصار في آخر 5 مباريات في الدوري بالتعادل في 3 لقاءات والخسارة في مواجهتين، إلا أن اليوفي يسيطر بصورة كبيرة على مواجهاته أمام بارما، حيث لم يخسر في 9 لقاءات من آخر 10 مواجهات بينهما، ولم يخسر بارما على ملعبه في آخر 5 مباريات في جميع المسابقات، وأنهى بارما الموسم الماضي برصيد 41 نقطة.
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