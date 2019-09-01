رياضة

المشرف على قناة الأهلي يعلق على أزمة رانيا علواني

تحرير:أحمد سعيد ٠١ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠٦:٣٣ م
مجلس الأهلي
مجلس الأهلي
علق حامد عز الدين، المشرف على قناة النادي الأهلي، على حالة الغضب والجدل التي انتابت الجماهير الحمراء، أمس السبت، بعدما أعلن النادي رسميًّا عن تولي السويسري رينيه فايلر، مهمة تدريب الفريق الأول لكرة القدم، نظرًا لضعف السيرة الذاتية الخاصة بالمدرب، وعدم تحقيق إنجازات كبيرة مع الفرق التي تولى قيادتها، واعتبرت الجماهير الحمراء أن هذا المدرب لا يليق باسم النادي، وما تبعه من مشادات كلامية بين الجماهير، ورانيا علواني عضو مجلس إدارة الأهلي على موقع التغريدات القصيرة «تويتر».
ونشر عز الدين، عبر حسابه على «فيسبوك»، صورة لصالح سليم أسطورة النادي الأهلي ورئيس القلعة الحمراء الأسبق، وعلق عليها: «الحمد لله أن المايسترو صالح سليم الرمز الخالد في تاريخ النادي الأهلي لم يعش عهد الفيسبوكيين أو التويتريين.. فهو صاحب المقولة الرائعة: الأهلي لا يحكم من المدرجات.. يا
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رانيا-علواني

بعد أزمتها مع الجماهير.. رانيا علواني تصدر بيانًا

أصدرت رانيا علواني عضو مجلس إدارة النادي الأهلي بيانًا رسميًّا، بعد الأزمة التي انفجرت خلال الساعات الماضية عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، والدخول في مشادات كلامية ساخنة مع جماهير القلعة الحمراء، تنصلت فيها من مسؤولية قرار تعيين السويسري رينيه فايلر، المدير الفني الجديد لفريق الكرة الأول بالنادي، نظرًا لضعف السيرة الذاتية الخاصة بالمدرب، وعدم تحقيقه إنجازات كبيرة مع الفرق التي تولى قيادتها، ورأت الجماهير الحمراء أن هذا المدرب لا يليق باسم النادي.
ارسنال (2)

آرسنال ينتفض ويتعادل مع توتنهام فى ديربى شمال لندن

تعادل آرسنال مع فريق توتنهام بنتيجة 2- 2، اليوم الأحد في المباراة التى أقيمت على ملعب الإمارات فى إطار الأسبوع الرابع من عمر الدورى الإنجليزي، وسجل لصالح الجانرز كل من لاكازيت، أوباميانج، بينما سجل لصالح السبيرز كل من إريكسن وهاري كين. وبهذا التعادل يملك آرسنال 7 نقاط محتلا المركز الخامس من جدول البريميرليج بينما يمتلك توتنهام 5 نقاط فى المركز السابع. وحقق كين رقما قياسيا جديدا حيث رفع رصيده من الأهداف في شباك آرسنال، إلى 10 أهداف، ليصبح أكثر اللاعبين تسجيلا في ديربي شمال لندن، بالتساوي مع الثنائي (إيمانويل أديبايور، وبوبي سميث).
الزمالك-وديكيدها‎ (6)

مفاجآت في تشكيل الزمالك لمواجهة الاتحاد السكندري

أعلن الصربي ميتشو، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، تشكيل فريقه لمواجهة الاتحاد السكندري، في الدور قبل النهائي لبطولة كأس مصر، والتي تنطلق في الثامنة مساء على استاد الإسماعيلية. وقررت لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم، إسناد المهمة إلى طاقم تحكيم من أذربيجان، يتكون من اليار أجايف حكم ساحة، ويعاونه زينا زينالوف وعاكف أمير على، واليشين ماسيوف حكمًا رابعًا، جاء ذلك بعد طلب إدارة فريقي الأبيض وزعيم الثغر استقدام طاقم تحكيم أجنبي.
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رانيا-علواني

بعد أزمتها مع الجماهير.. رانيا علواني تصدر بيانًا

أصدرت رانيا علواني عضو مجلس إدارة النادي الأهلي بيانًا رسميًّا، بعد الأزمة التي انفجرت خلال الساعات الماضية عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، والدخول في مشادات كلامية ساخنة مع جماهير القلعة الحمراء، تنصلت فيها من مسؤولية قرار تعيين السويسري رينيه فايلر، المدير الفني الجديد لفريق الكرة الأول بالنادي، نظرًا لضعف السيرة الذاتية الخاصة بالمدرب، وعدم تحقيقه إنجازات كبيرة مع الفرق التي تولى قيادتها، ورأت الجماهير الحمراء أن هذا المدرب لا يليق باسم النادي.
مجلس-الأهلي - تويتات-رانيا-علواني‎ (1)

رانيا علواني تستعين بزملكاوي للرد على هجوم الأهلاوية

أثارت رانيا علواني، عضوة مجلس إدارة النادي الأهلي، الجدل من جديد على «السوشيال ميديا»، بعدما استعانت بمشجع زملكاوي، للرد على هجوم جماهير الفريق الأحمر بعد تصريحاتها المثيرة للجدل أمس السبت، ودخولها في مشادات كلامية بينها وبين الجماهير على موقع التغريدات القصيرة «تويتر»، بعد اختيار المدرب الجديد للقلعة الحمراء السويسري رينيه فايلر، نظرًا لضعف السيرة الذاتية الخاصة بالمدرب، وعدم تحقيق إنجازات كبيرة مع الفرق التي تولى قيادتها، واعتبرت الجماهير الحمراء أن هذا المدرب لا يليق باسم النادي.
مجلس إدارة الأهلي يبدأ اجتماعه بالوقوف دقيقة حدادًا ع (2)

«اصحوا إحنا الأهلي».. رسالة الجماهير لمجلس الخطيب

قام عدد كبير من جماهير الأهلي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" بتدشين هاشتاج "اصحوا إحنا الأهلي" ردا على تغريدات رانيا علواني، عضو مجلس إدارة الأهلي، عبر حسابها الرسمي على موقع تويتر، والتي هاجمت من خلالها بعض الجماهير التي انتقدت اختيار مجلس الإدارة للمدير الفني الجديد لفريق الكرة. هاشتاج جماهير الأهلي تضمن العديد من التعليقات القوية التي حملت انتقادات حادة وعنيفة لمجلس إدارة النادي برئاسة محمود الخطيب؛ بسبب الاختيار الذي وصفوه بالسيئ وغير اللائق بتاريخ ومكانة الأهلي، وكذلك ردا على طريقة وأسلوب رانيا علواني.
مجلس إدارة الأهلي

رانيا علواني: مش إحنا اللي اخترنا مدرب الأهلي

واصلت رانيا علواني، عضوة مجلس إدارة النادي الأهلي، مناقشاتها الساخنة مع جماهير المارد الأحمر، على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، عندما قالت: "حد تاني واخد باله إن رياضتنا وأبطالنا السنة دي زي الفل في كل اللعبات، إلا الكورة، هما دول اللي يستاهلوا بجد عاش أبطال مصر.. الأمر تطور بين عضو مجلس الأهلي والجماهير، وبدأت بعض الجماهر في توجيه اللوم لمجلس إدارة النادي وحملوهم سوء اختيار المدرب للسويسري رينيه فايلر المدير الفني الجديد لفريق الكرة الأول بالنادي. ردود رانيا علواني استفزت جماهير الأهلي بعد أن كان ردها: "هو حضرتك ما أخدتش الدوري؟".
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