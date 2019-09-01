المشرف على قناة الأهلي يعلق على أزمة رانيا علواني

تحرير:أحمد سعيد ٠١ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠٦:٣٣ م

مجلس الأهلي

علق حامد عز الدين، المشرف على قناة النادي الأهلي، على حالة الغضب والجدل التي انتابت الجماهير الحمراء، أمس السبت، بعدما أعلن النادي رسميًّا عن تولي السويسري رينيه فايلر، مهمة تدريب الفريق الأول لكرة القدم، نظرًا لضعف السيرة الذاتية الخاصة بالمدرب، وعدم تحقيق إنجازات كبيرة مع الفرق التي تولى قيادتها، واعتبرت الجماهير الحمراء أن هذا المدرب لا يليق باسم النادي، وما تبعه من مشادات كلامية بين الجماهير، ورانيا علواني عضو مجلس إدارة الأهلي على موقع التغريدات القصيرة «تويتر».

ونشر عز الدين، عبر حسابه على «فيسبوك»، صورة لصالح سليم أسطورة النادي الأهلي ورئيس القلعة الحمراء الأسبق، وعلق عليها: «الحمد لله أن المايسترو صالح سليم الرمز الخالد في تاريخ النادي الأهلي لم يعش عهد الفيسبوكيين أو التويتريين.. فهو صاحب المقولة الرائعة: الأهلي لا يحكم من المدرجات.. يا