تارانتينو من النجومية إلى التقاعد.. هل ينفذ وعده؟

أشاد النقاد بفيلم Once Upon a Time in Hollywood التاسع للمخرج تارانتينو وطالبوه بعدم التفكير في التقاعد حتى لا تفقد السينما مثل موهبته، فهل ينفذ وعده أم يتراجع؟

تحرير:أميرة شرف ٠١ سبتمبر ٢٠١٩ - ١٠:٢٠ م

توقع عشاق المخرج الأمريكي الحائز جائزة الأوسكار وصانع الأفلام كوينتن جيروم تارانتينو أن اعتزامه التقاعد بعد إخراج فيلمه العاشر، ما هو إلا مجرد حيلة تسويقية لجذب نسب مشاهدة أكبر من السابق لأفلامه الأخيرة، حيث اعتبروا توقفه عن الإخراج بمثابة خسارة كبيرة لهوليود، وذلك لأنه من أفضل مخرجي على الإطلاق. وبالرغم من الشهرة والتميز الذي يحظى به إلا أن الجميع يتساءل، ما الذي يجعل مخرجا كبيرا مثل تارانتينو يفكر في التقاعد الآن رغم نجاح فيلمه التاسع Once Upon a Time in Hollywood وتحقيقه أعلى الإيرادات منذ طرحه نهاية شهر يوليو الماضي.

وحتى الآن فيما يبدو أن تارنتينو جاد في قراره ولا ينوي العدول عنه، حيث كشف الخطة التى يطمح إليها، وهى إخراج عشرة أفلام على مدار مشواره الفنى والإخراجى، ومن ثم التوقف عن العمل الدرامى بعد اعتلائه القمة بأفلامه، وأكد أنه سيظل مبدعًا بعد التوقف عن الإخراج "فالكتابة المسرحية هى موهبة كبيرة يجب الاعتناء بها

وحتى الآن فيما يبدو أن تارنتينو جاد في قراره ولا ينوي العدول عنه، حيث كشف الخطة التى يطمح إليها، وهى إخراج عشرة أفلام على مدار مشواره الفنى والإخراجى، ومن ثم التوقف عن العمل الدرامى بعد اعتلائه القمة بأفلامه، وأكد أنه سيظل مبدعًا بعد التوقف عن الإخراج "فالكتابة المسرحية هى موهبة كبيرة يجب الاعتناء بها وتطويرها"، وقال أيضا: "أرى نفسي أكتب أفلاما مسرحية بعد أن أكون أعطيت كل ما يجب على تقديمه للأفلام ولعالم الإخراج"، وذلك في حوار له مع صحيفة "الإندبينديت".

كوينتن تارانتينو هو مخرج أمريكي، كاتب سيناريو وممثل، ولد في 27 مارس عام 1963 في تينيسي، تتميز أفلامه بعدم الالتزام بتسلسل الأحداث في السرد وتناول المواضيع الساخرة، وتجسيد العنف المفرط، بالإضافة إلى الاستفادة من توزيع الأدوار بين مؤدين مشاهير وآخرين أقل شهرة، والتطرّق إلى الثقافة الشعبية والموسيقى التصويرية التي تتضمن أغاني ومقاطع مسجلة من عقد الستينيات والسبعينيات والثمانينيات.

ولفهم طبيعة هذا المخرج صاحب أعلى مدة تصفيق داخل مهرجان كان السينمائى، نستعرض في التقرير التالي، أفلامه التي شكلت فارقا في تاريخه السينمائي:

Reservoir Dogs

يصنف الفيلم كواحد من أفلام الجريمة وهو الفيلم الأول لتارنتينو، وتم إنتاجه في الولايات المتحدة وصدر في سنة 1992 والفيلم من إخراج وكتابة كوينتن تارانتينو، وتدور أحداثه حول ستة مجرمين غرباء عن بعضهم البعض يتم تعيينهم من قبل رئيسهم جو كابوت المجرم البارع لتنفيذ عملية سطو على أحد محلات المجوهرات لسرقة الماس، وتبدأ المفاجآت.

بلغت تكلفة إنتاج الفيلم مليونا ومائتي دولار بينما حقق أرباحا تقدر ميزانيته بنحو 3 ملايين دولار أمريكي، وكان من ضمن طاقم العمل الممثلين، ميشيل مادسون وتيم روث وكري بين وستيف بوسكيمي وتارانتينو نفسه، وأُعجب الجمهور بالفيلم، وقد ساعد هذا الفيلم تارانتينو ليصبح من أكثر الشخصيات المتداولة في هوليوود.

Pulp Fiction

وبعد عامين في 1994 جاء فيلم الجريمة والدراما Pulp Fiction وهو الفيلم الثاني من كتابة وإخراج تارنتينو، وتميز الفيلم بالعنف وإشارات ثقافة البوب، ويلعب جون ترافولتا في الفيلم دور فينسنت فيجا، وهو رجل صاعد يوقع عقدًا لرعاية ابنة رئيسه في العمل "أوما ثرومان"، وكان لهذا الدور أهميته في إنعاش حياة ترافولتا المهنية، ورتب تارانتينو في الفيلم القصص بطريقة مبهرة أدت لنجاح الفيلم.

حصد الفيلم تقييما ممتازا على موقع تقييم 8.9 من أصل 10 على موقع تقييمات الأفلام الشهير IMDb، حيث حقق نجاحا فنيا وتجاريا كبيرًا، ففي الولايات المتحدة ما يزيد على 108 ملايين دولار في شبابيك التذاكر، كما فاز بجائزة بالم دور الفخرية في مهرجان كان السينمائي عام 1994 ورُشح لسبع جوائز أوسكار، منها جائزة أفضل فيلم وأفضل مخرج.

Jackie Brown

وفي عام 1997 نسج تارنتينو فيلم الجريمة والإثارة Jackie Brown وهو من بطولة بام جرير، وتقوم فيه بدور صاحبة نزل تقبض على أموال مهربة لتاجر أسلحة قام بدوره صاموئيل جاكسون، ويؤيد الفيلم الأفلام التي ناهضت الاستغلال العنصري في السبعينيات، وقوبل الفيلم باستحسان كبير، وسماه العديد بالعمل الأكثر نضجًا لتارانتينو.

وضم الفيلم ممثلين مثل ميشيل كياتون وروبرت دي نيرو وروبرت فورستر وانتقده البعض بسبب استخدام عبارة تسيئ إلى الأفارقة الأمريكيين في الفيلم، ورغم ذلك حقق الفيلم أرباحا تقدر بـ73 مليون دولار، وقد فاقت ميزانيته التي تقدر بـ12 مليون دولار.

Kill Bill

بعد فيلم جاكي براون توقف تارنتينو عن العمل بالسينما قرابة الست سنوات وعمل في المسرح حيث لعب دور البطولة في مسرحية على خشبة مسرح برودواي عام 1998، ولم يلقَ الإعجاب المنتظر من النقاد، ثم عاد للسينما عام 2003 بفيلم الحركة والإثارة Kill Bill، وتدور قصته حول بتريكس كيدو التي تفيق من غيبوبة دامت 4 سنوات وخسرت حينها طفلتها فقررت أن تنتقم.

وبعد أن تخطت ميزانية الفيلم ما هو مقرر لها، واستغرق زمنًا أكثر مما كان مخططا له، واظب تارانتينو في العمل على الفيلم، وأعلن إنتاج جزأين من الفيلم تفصل بينهما بضعة أشهر.

Death Proof

وتدور قصة الفيلم الذي تم إنتاجه عام 2007 حول رجل مهووس يستمتع بتعذيب الفتيات الفاتنات ولكن بطريقة عجيبة وغير مألوفة عبر سيارته التي أسماها Death Proof، والفيلم من كتابة وإخراج تارانتينو وحصد الفيلم أرباحا بلغت 30 مليون دولار.

Inglourious Basterd

وفي عام 2009 أطلق تارانتينو الفيلم الذي طال انتظاره حيث عكف على كتابة السيناريو أكثر من 10 سنوات، ويروي قصة تاريخة بديلة حول حبكتين لاغتيال القيادة السياسية لألمانيا النازية، الأولى خططت بواسطة شابة يهودية فرنسية تملك دار عرض سينمائية والأخرى بواسطة فريق من المجندين اليهود يقوده الملازم ألدو راين والذي يقوم بدوره النجم براد بيت.

حقق الفيلم أرباحا تجاوزت الـ321 مليون دولار ويعد من أعلى أفلام المخرج تارانتينو أرباحا وترشح لثماني جوائز أوسكار منها جائزتان لترانتينو نفسه كأفضل مخرج وأفضل نص سينمائي.

Django Unchained

تقع أحداث الفيلم في حقبة ما قبل الحرب الأهلية الأمريكية، الفيلم يتبع أحد العبيد المحررين الذي يرتحل عبر أمريكا مع صائد جوائز في مهمة لينقذ زوجته من إقطاعي وحشي ذي شخصية كاريزمية.

الفيلم تم إنتاجه عام 2012 وبطولة نخبة من ألمع نجوم هوليوود وهم لينوناردو دي كابريو وكريستوف والتز وجيمي فوكس وكيري واشنطن وصامويل ل.جاكسون ودون جونسون، وحصل الفيلم على إشادة عالمية من النقاد، وفاز تارانتينو بجائزة أوسكار عن أفضل نص سينمائي لفيلم، كما نال عدة ترشيحات أخرى لجائزة الأوسكار، منها أفضل فيلم، وأفضل تحرير صوتي وتصوير سينمائي.

The Hateful Eight

الفيلم تم إنتاجه عام 2015 وتدور أحداثه في نهاية القرن التاسع عشر حول حول مجموعة تُحتجز داخل مبنى متهالك يدعى بسبب اندلاع عاصفة ثلجية مدمرة، بينما تلجأ مجموعة من المسافرين إلى نفس المبنى للاحتماء بداخله، وهم: الرائد السابق ماركوس وارن، وجون راث، والذي يعمل كصائد جوائز ويقوم بالقبض على الهاربين من العدالة حيث كان ينقل حينها دايزي دوميرج إلى المحكمة.

الفيلم بطولة شركاء تارانتينو الدائمين مثل صاموئيل جاكسون وتيم روث ومايكل مادسن، وترشح لجائزة الجولدن جلوب.

Once Upon a Time in Hollywood

يعد الفيلم أحدث تجارب تارانتينو السينمائية، وهوبطولة ليوناردو دي كابريو وبراد بيت وآل باتشينو ومارجوت روبي، وتدور أحداثه فى عام 1969 بمدينة لوس أنجلوس، حول شخصيتين رئيسيتين هما "ريك دالتون" ممثل تليفزيونى سابق لمسلسل ينتمى لنوعية "الويسترن" أو الغرب الأمريكى، ويجسده ليوناردو دي كابريو، و"كليف بوث"، الممثل البديل له الذى يؤدى المشاهد الخطرة بدلا منه، ويجسده براد بيت، يكافح الاثنان من أجل تحقيق الشهرة فى هوليوود، بالتزامن مع بدء نشاط القاتل الشهير تشارلز مانسون.

وبعد امتلاك هذا الرصيد من الأفلام الناجحة والكبير من الحب لدى عشاقه، هل ينفذ تارانتينو قراره بالاعتزال بعد إصدار فيلمه العاشر ويكتفي بهذا القدر ويتقاعد في قمة تألقه، أم سيعدل عنه بضغط من محبيه؟ هذا ما ستوضحه الأيام القادمة.