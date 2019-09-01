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تارانتينو من النجومية إلى التقاعد.. هل ينفذ وعده؟

أشاد النقاد بفيلم Once Upon a Time in Hollywood التاسع للمخرج تارانتينو وطالبوه بعدم التفكير في التقاعد حتى لا تفقد السينما مثل موهبته، فهل ينفذ وعده أم يتراجع؟
تحرير:أميرة شرف ٠١ سبتمبر ٢٠١٩ - ١٠:٢٠ م
تارانتينو
تارانتينو
توقع عشاق المخرج الأمريكي الحائز جائزة الأوسكار وصانع الأفلام كوينتن جيروم تارانتينو أن اعتزامه التقاعد بعد إخراج فيلمه العاشر، ما هو إلا مجرد حيلة تسويقية لجذب نسب مشاهدة أكبر من السابق لأفلامه الأخيرة، حيث اعتبروا توقفه عن الإخراج بمثابة خسارة كبيرة لهوليود، وذلك لأنه من أفضل مخرجي على الإطلاق. وبالرغم من الشهرة والتميز الذي يحظى به إلا أن الجميع يتساءل، ما الذي يجعل مخرجا كبيرا مثل تارانتينو يفكر في التقاعد الآن رغم نجاح فيلمه التاسع Once Upon a Time in Hollywood وتحقيقه أعلى الإيرادات منذ طرحه نهاية شهر يوليو الماضي.
وحتى الآن فيما يبدو أن تارنتينو جاد في قراره ولا ينوي العدول عنه، حيث كشف الخطة التى يطمح إليها، وهى إخراج عشرة أفلام على مدار مشواره الفنى والإخراجى، ومن ثم التوقف عن العمل الدرامى بعد اعتلائه القمة بأفلامه، وأكد أنه سيظل مبدعًا بعد التوقف عن الإخراج "فالكتابة المسرحية هى موهبة كبيرة يجب الاعتناء بها
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