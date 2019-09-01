أطلقنا 100 قذيفة.. أول تعليق من نتنياهو على الهجوم اللبناني

تحرير:وكالات ٠١ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠٦:٤٥ م

أعلن بنيامين نتنياهو، رئيس الوزراء الإسرائيلي، أن جيش الاحتلال رد على العملية التي نفذها حزب الله في منطقة أفيفيم عبر إطلاق 100 قذيفة إلى جانب إطلاق النار من الجو بوسائل مختلفة، بحسب "سي إن إن عربي". جاء ذلك في أول تعليق لنتنياهو على عملية حزب الله، مساء الأحد، إذ قال في مؤتمر صحفي: أجريت قبل حوالي ساعة مشاورات مع رئيس هيئة الأركان العامة لجيش الدفاع ومع اللواءات. تمت مهاجمتنا بعدة صواريخ مضادة للدبابات وردينا بإطلاق 100 قذيفة وبإطلاق النار من الجو بوسائل مختلفة، نجري مشاورات حول المراحل المقبلة. أوعزت بالاستعداد لجميع السيناريوهات".

وأضاف نتنياهو قائلا: "سنقرر حول الخطوات المقبلة بناء على التطورات وأستطيع الآن أن أعلن خبرا مهما – لم يصب في طرفنا أحد ولو بخدش".

وقال حزب الله في بيان إعلانه استهداف آلية عسكرية إسرائيلية أنه "قتل وأصاب" من فيها.