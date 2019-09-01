والد المتهم مات.. تفاصيل جديدة في مقتل أمين شرطة بالزمالك

تحرير:محمد أبو زيد ٠١ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠٦:٤٨ م

صورة أرشيفية

فور علمه باستشهاد أمين شرطة أثناء تعيينه خدمة في محيط نادي الجزيرة، متأثرا بإصابته على يد نجله "هشام" لم يتحمل والد المتهم "حازم" صدمة الخبر وتوفي أثر سكتة قلبية، فيما كان والد المتهم عضو بهيئة تدريس سابقا بجامعة القاهرة. المتهم من أسرة ثرية ولديه سيارة مرسيدس وحاصل على الثانوية العامة ولم يكمل تعلميه لمعاناته من المرض النفسي، ويقيم بشقة مع والده في منطقة الزمالك، كما تنتابه حالة نفسية، وحاول التعدي على والده من قبل كما حاول الانتحار في مرة سابقة بطعن نفسه بسكين، وكان يعالج في إحدى مصحات العلاج النفسي، فيما تتمتع عائلته بسمعة حسنة.

أمرت النيابة العامة اليوم الأحد، بحبس المتهم 4 أيام، في طعن أمين شرطة بمنطقة الزمالك بالقاهرة، ما تسبب فى مقتله بعدما تجمع الأهالي وأمسكوا به، واستدعوا الإسعاف لنقل المصاب إلى أقرب مستشفى فى محاولة لإسعافه، وتضمن قرار النيابة العامة إحالة المتهم للعرض على الطب النفسي للتحقق من مدى سلامة قواه العقلية،