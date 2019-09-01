محمد رمضان يكشف سر سجوده لله في حفل الساحل (فيديو)

تحرير:التحرير ٠١ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠٨:٠٠ م

محمد رمضان

نشر الفنان محمد رمضان، مساء اليوم الأحد، مقطع فيديو من حفله الأخير بالساحل الشمالي الذي أقيم بإحدى القرى السياحية والذي حمل اسم "أقوى حفل في مصر"، وأكد خلاله أنه يعتبر جمهوره -بحسب تعبيره- "نعمة". وظهر رمضان في الفيديو الذي نال إعجاب جمهوره، أثناء تقديمه إحدى فقرات حفله الغنائي، ثم وجه حديثه للحضور، قائلا: "إنتوا نعمة عظيمة والله لازم أسجد لربنا شكر"، مضيفا: "وصلني من الأمن إن في اندفاعات بسيطة، إحنا كلنا جايين نتبسط، كلنا بنحب بعض، وكلنا بنحب مصر".

وكشف محمد رمضان خلال الحفل عن عدد من الأغنيات الجديدة، منها: "السلطان"، و"كازانوفا"، ولاقت إعجاب الجمهور الذي رددها معه. كما قدم رمضان أغنية "إنساي" التي تجاوزت 100 مليون مشاهدة حتى الآن، وأيضا أغنية "مافيا"، "نمبر وان"، "وأنا الملك"، "فيرس"، "وأقوى كارت في مصر"، وظل رمضان على المسرح لمدة ساعتين. وظهر