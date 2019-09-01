رياضة

أزمة رانيا علواني تفضح الانقسامات في مجلس الخطيب

أزمة انفجرت داخل مجلس إدارة النادي الأهلي عقب ما قامت به رانيا علواني على تويتر ودخلت في مشادات كلامية مع الجماهير وحملت مسؤولية اختيار فايلر المدرب الجديد للخطيب
تحرير:أحمد سيد ٠١ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠٧:٠٦ م
مجلس الأهلي
مجلس الأهلي
أعلن النادي الأهلي عن تعيين السويسري رينيه فايلر، مديرًا فنيا للفريق الأول لكرة القدم وظن مجلس إدارة النادي أنهم وضعوا حدا للجدل الذي دار حول هوية المدير الفني الذي يقود الفريق بعد إقالة الأوروجواياني مارتن لاسارتي، عقب الخروج من دور الـ16 من بطولة كأس مصر على يد بيراميدز، إلا أن المدرب لم ينل رضا جماهير القلعة الحمراء، خاصة أن سقف الطموحات الجماهيرية وصل لقائمة مدربين من الأسماء العالمية على رأسهما الإيطالي لوتشانو سباليتي المدير الفني السابق لروما وإنتر، والبرازيلي مانو، والذي فشل وفد النادي الذي تواجد في أوروبا في التعاقد معهما.
تعيين المدرب السويسري رينيه فايلر، أثار غضب الجماهير الحمراء، بسبب ضعف السيرة الذاتية الخاصة به، وعدم تحقيقه إنجازات كبيرة مع الفرق التي تولى قيادتها، واعتبرت الجماهير أن هذا المدرب لا يليق باسم النادي، ولكن الغضب الأهلاوي لم ينل الجماهير فقط، بل ساهم أيضًا في زيادة الصراع داخل مجلس إدارة النادي الأهلي
اقرأ المزيد
فياريال-ريال مدريد

ريال مدريد يسقط فى فخ التعادل أمام فياريال

سقط فريق ريال مدريد في فخ التعادل أمام نظيره فياريال فى المباراة التى جمعت بينهما مساء اليوم الأحد، على ملعب "لا سيراميكا" فى إطار الأسبوع الثالث من عمر الدورى الإسبانى (الليجا)، وسجل جاريث بيل هدفي الريال، بينما سجل لصالح فياريال كل من مورينيو وجوميز. وبهذه النتيجة يحتل المرينجي المركز الخامس برصيد 5 نقاط، بينما يحتل فياريال المركز السادس عشر برصيد نقطتين، وشهدت المباراة تألق جاريث بيل مهاجم الفريق وذلك بعد غياب لفترة طويلة عن إحراز الأهداف لكن المباراة انتهت بطرده من الملعب بعد تلقيه الإنذار الثاني.
الزمالك-وديكيدها‎ (6)

الزمالك يتأهل لنهائي الكأس للمرة الثانية على التوالي

تأهل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك إلى نهائي بطولة كأس مصر، للمرة الثانية على التوالي، والأربعين في تاريخه، بعدما حقق الفوز على نظيره الاتحاد السكندري، بهدف نظيف، سجله مصطفى محمد، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الأحد على ملعب الإسماعيلية، ضمن مواجهات نصف نهائي المسابقة، لينتظر الفارس الأبيض الفائز من مواجهة فريقي بيراميدز و بتروجيت، التي ستقام غدًا الإثنين، ويسعى الفارس الأبيض لتحقيق اللقب للمرة السابعة والعشرين بعدما حقق 26 لقبًا كان آخرها النسخة الماضية.
إريكسن ‎

بوكيتينو عن رحيل إريكسن: أتمنى أن أقول مستحيل

علق ماوريسيو بوكيتينو المدير الفنى لفريق توتنهام على التعادل المثير أمام آرسنال والذي انتهى بنتيجة 2-2 فى إطار الأسبوع الرابع من عمر الدورى الإنجليزي (البريميرليج)، وأشار بوكيتينو إلى أن المباراة كانت عظيمة كما كشف أيضا خلال المؤتمر الصحفي عن مستقبل كريستيان إريكسن خط وسط السبيرز. وقال بوكيتينو :"أعتقد أنها مباراة عظيمة كلا الفريقين، لعبنا بشكل جيد وصنعنا العديد من الفرص، لكن هدف أرسنال غير كل شىء". وكان إريكسن وضع بصمته فى مباراة اليوم حيث سجل أول أهداف المباراة فى الدقيقة 12.
اقرأ المزيد من الأخبار
مجلس-الأهلي - تويتات-رانيا-علواني‎ (1)

شقيق العامري فاروق يثير الجدل على الفيسبوك

أثار خالد العامري، شقيق العامري فاروق، نائب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي، جدلا واسعًا عقب تعليقه على بيان رانيا علواني، عضو مجلس إدارة القلعة الحمراء، بشأن أزمتها الأخيرة خلال الساعات الأخيرة، بعد الدخول في أزمة مع جماهير القلعة الحمراء، وتنصلها من مسؤولية قرار تعيين السويسري رينيه فايلر، المدير الفني الجديد لفريق الكرة الأول بالنادي، نظرًا لضعف السيرة الذاتية الخاصة بالمدرب، وعدم تحقيقه إنجازات كبيرة مع الفرق التي تولى قيادتها، ورأت الجماهير الحمراء أن هذا المدرب لا يليق باسم النادي.
رانيا-علواني

بعد أزمتها مع الجماهير.. رانيا علواني تصدر بيانًا

أصدرت رانيا علواني عضو مجلس إدارة النادي الأهلي بيانًا رسميًّا، بعد الأزمة التي انفجرت خلال الساعات الماضية عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، والدخول في مشادات كلامية ساخنة مع جماهير القلعة الحمراء، تنصلت فيها من مسؤولية قرار تعيين السويسري رينيه فايلر، المدير الفني الجديد لفريق الكرة الأول بالنادي، نظرًا لضعف السيرة الذاتية الخاصة بالمدرب، وعدم تحقيقه إنجازات كبيرة مع الفرق التي تولى قيادتها، ورأت الجماهير الحمراء أن هذا المدرب لا يليق باسم النادي.
مجلس-الأهلي - تويتات-رانيا-علواني‎ (1)

رانيا علواني تستعين بزملكاوي للرد على هجوم الأهلاوية

أثارت رانيا علواني، عضوة مجلس إدارة النادي الأهلي، الجدل من جديد على «السوشيال ميديا»، بعدما استعانت بمشجع زملكاوي، للرد على هجوم جماهير الفريق الأحمر بعد تصريحاتها المثيرة للجدل أمس السبت، ودخولها في مشادات كلامية بينها وبين الجماهير على موقع التغريدات القصيرة «تويتر»، بعد اختيار المدرب الجديد للقلعة الحمراء السويسري رينيه فايلر، نظرًا لضعف السيرة الذاتية الخاصة بالمدرب، وعدم تحقيق إنجازات كبيرة مع الفرق التي تولى قيادتها، واعتبرت الجماهير الحمراء أن هذا المدرب لا يليق باسم النادي.
جماهير-النادى-الاهلى

مذيع أون سبورت ينتقد رانيا علواني بسبب جماهير الأهلي

علق إبراهيم عبدالجواد، الإعلامي بقناة "أون سبوت"، على المشادة التي حدثت بين رانيا علواني عضو مجلس إدارة النادي الأهلي، ومشجعي القلعة الحمراء، على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، مساء اليوم السبت، بعد الإعلان عن تولي السويسري رينيه فايلر، مهمة تدريب الفريق الأحمر، ومعه ثلاثة مساعدين أجانب (مدرب عام– مدرب أحمال– مدرب حراس مرمى)، وسامي قمصان مدرب مساعد، خلفا للأوروجياني مارتن لاسارتي المدرب السابق للمارد الأحمر، والذي رحل عقب الخسارة من بيراميدز في كأس مصر.
للإعلان على موقع التحرير: info@tahrirnews.org
عن مؤسسة التحرير

سياسة

إرهاب

جريمة

رياضة

فنون

حياة

صحة

رأي
إنضم لفريق التحرير: hr@tahrirnews.org