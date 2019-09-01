أزمة رانيا علواني تفضح الانقسامات في مجلس الخطيب

أزمة انفجرت داخل مجلس إدارة النادي الأهلي عقب ما قامت به رانيا علواني على تويتر ودخلت في مشادات كلامية مع الجماهير وحملت مسؤولية اختيار فايلر المدرب الجديد للخطيب

تحرير:أحمد سيد ٠١ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠٧:٠٦ م

أعلن النادي الأهلي عن تعيين السويسري رينيه فايلر، مديرًا فنيا للفريق الأول لكرة القدم وظن مجلس إدارة النادي أنهم وضعوا حدا للجدل الذي دار حول هوية المدير الفني الذي يقود الفريق بعد إقالة الأوروجواياني مارتن لاسارتي، عقب الخروج من دور الـ16 من بطولة كأس مصر على يد بيراميدز، إلا أن المدرب لم ينل رضا جماهير القلعة الحمراء، خاصة أن سقف الطموحات الجماهيرية وصل لقائمة مدربين من الأسماء العالمية على رأسهما الإيطالي لوتشانو سباليتي المدير الفني السابق لروما وإنتر، والبرازيلي مانو، والذي فشل وفد النادي الذي تواجد في أوروبا في التعاقد معهما.

تعيين المدرب السويسري رينيه فايلر، أثار غضب الجماهير الحمراء، بسبب ضعف السيرة الذاتية الخاصة به، وعدم تحقيقه إنجازات كبيرة مع الفرق التي تولى قيادتها، واعتبرت الجماهير أن هذا المدرب لا يليق باسم النادي، ولكن الغضب الأهلاوي لم ينل الجماهير فقط، بل ساهم أيضًا في زيادة الصراع داخل مجلس إدارة النادي الأهلي

تعيين المدرب السويسري رينيه فايلر، أثار غضب الجماهير الحمراء، بسبب ضعف السيرة الذاتية الخاصة به، وعدم تحقيقه إنجازات كبيرة مع الفرق التي تولى قيادتها، واعتبرت الجماهير أن هذا المدرب لا يليق باسم النادي، ولكن الغضب الأهلاوي لم ينل الجماهير فقط، بل ساهم أيضًا في زيادة الصراع داخل مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب.



الصراع اشتعل بعدما استغل بعض أعضاء مجلس إدارة الخطيب، فرصة غضب الجماهير وقاموا بالتنصل من مسؤولية اختيار المدرب الجديد، وظهر ذلك عندما دخلت رانيا علواني، عضو مجلس إدارة النادي، في مشادات كلامية بين جماهير القلعة الحمراء على موقع التغريدات القصيرة «تويتر».



وبدأ الأمر عندما كتبت رانيا تغريدة على حسابها الشخصي على موقع التدوينات القصيرة «تويتر» تحتفل فيها بأبطال دورة الألعاب الإفريقية، وقالت: «حد تاني واخد باله إن رياضتنا وأبطالنا السنة دي زي الفل في كل اللعبات، إلا الكورة؟؟؟؟؟ هما دول اللي يستأهلوا بجد! عاش أبطال مصر نوظف مواردنا صح بقى».



بعدها فوجئت رانيا علواني بتعليقات غاضبة من عدد كبير من مشجعين يزعمون انتماءهم للنادي الأهلي، إلا أن هجوم المشجعين أثار غضب رانيا علواني وبدأت في الرد على مشجع تلو الآخر، وأتبعت الأمر بتغريدة أخرى كتبت فيها: «هو ده الجهل بعينه!!!!! لما تتكلم على لعبات مصر اللي كسبانة واللاعيبة اللي في الألعاب كلها اللي شرفونا من كل الأندية مش الأهلي بس وبأقول لازم نشجعهم، يقوم كام واحد متكلمين برده عن الكورة والمدرب، والفشل! حاجة غريبة بجد».



ليرد أحد مشجعي الفريق الأحمر، على رانيا علواني قائلا: "لا.. إحنا واخدين بالنا من الفشل المستمر في الاختيار جوة النادي من يوم ما المجلس مسك وكنتوا معشمنا إن النادي في طريقه الصحيح للإصلاح وإعادة مكانته وفي الآخر طلعنا بنغرق أكتر ما كنّا"، لترد علواني على المشجع قائلة: "هو حضرتك ما أخدتش الدوري؟؟؟؟"..



وبدأت بعض الجماهر في توجيه اللوم لمجلس إدارة النادي برئاسة الخطيب، وحملوهم سوء اختيار المدرب للسويسري رينيه فايلر، وقال أحد المشجعين لرانيا: «كلام غير منطقي.. جمب الدوري خرجنا من الكأس وإفريقيا مرتين بفضيحة ما حصلتش في التاريخ وجبتوا كارتيرون فشل ولاسارتي فشل وحقنا ضاع محليا وإفريقيا، السنة دي آخر فرصة للإدارة، كفاية اللي بيتقال على قناه الأهلي كنا عايزين مدرب إنتر ومدرب البرازيل وافقنا على شروطهم والظروف جابت فايلر».



ردود رانيا علواني استفزت جماهير الأهلي بعد أن كان ردها: «والله حضرتك روح اطلب من كابتن الخطيب بنفسك، هو شخصيًّا ولجنة الكورة اللي بيختاروا المدربين لأن دي حاجة فنية، المدرب ده واللي قبله واللي قبله!».

واختتمت: «إحنا ما اخترناش، اللي اختار لجنة كلكم عارفينها، حاسبوها هي على اللي فات واللي جاي، مش هتيجوا على اللي هايرد عليكم بأدب».



الجدل الذي أثارته رانيا علواني، على «السوشيال ميديا»، أكد على أن الانقسام والخلافات داخل مجلس إدارة القلعة الحمراء، مازال مستمرا وأن الأنباء التي ترددت بقوة عن وجود جبهتين الأولى تضم محمود الخطيب رئيس النادي، وخالد مرتجي، وطارق قنديل ومحمد الدماطي ومحمد سراج الدين، أعضاء المجلس، وفي الجبهة الثانية والتي تضم العامري فاروق نائب رئيس مجلس الإدارة، ورانيا علواني ومحمد الجارحي، ومهند مجدي، كلها صحيحة.



في المقابل ابتعد خالد الدرندلي، أمين صندوق النادي الأهلي، من الجبهتين، وذلك بعد أزمة الصورة التي ظهر فيها، بصحبة المستشار تركي آل الشيخ، الرئيس الشرفي السابق للأهلي، في حفل عيد ميلاد الإعلامية لميس الحديدي، والتي استفزت حينها جماهير الأهلي، خاصة أن الخطيب لم يقف معه في الأزمة التي فجرها مهند مجدي بعدما طالبه بتقديم اعتذار رسمي للمجلس وجماهير النادي أو تقديم استقالته من مجلس الإدارة، وهذه الخلافات مازالت مستمرة ولم تنته بعد.



ومن الواضح أن عددا كبيرا من أعضاء مجلس الأهلي انضموا لجبهة العامري فاروق، ضد محمود الخطيب، وبدأت الجبهة تستغل أي أزمه لزيادة آثارها السلبية وآخرها ما حدث من رانيا علواني، بعد الفشل الكبير في إدارة ملف الكرة بالنادي، ما تسبب في انقلاب جماهير النادي على المجلس، وآخرها قرار التعاقد مع فايلر الذي يرفضه معظم أعضاء المجلس بسبب سيرته الذاتية الضعيفة.



ما أقدمت عليه رانيا علواني عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، بالرد علي جماهير النادي بطريقة يراها الكثيرون غير لائقة، ولم تحدث من قبل في النادي الأهلي خاصة أنها تنصلت من مسؤولية التعاقد مع المدير الفني السويسري، وحملت ما يحدث في قطاع الكرة من فشل لمحمود الخطيب ولجنة تخطيط الكرة، كان لها رد فعل آخر من جانب خالد مرتجي عضو مجلس الإدارة والمسؤول عن التعاقد مع فايلر المدير الفني السويسري.

مرتجي تعامل بطريقة معاكسة لطريقة رانيا مع الجماهير، حيث نشر تغريدة عبر موقع التدوينات القصيرة تويتر قال فيها: "الأهلي ملك لجمهوره، جماهير الأهلي سنده ومصدر قوته، دعم شعب الأهلي هو سبب انتصاراته ليبقى دائمًا وأبدًا الأهلي فوق الجميع".

مغازلة مرتجي للجماهير كانت تهدف للوقوف خلف فايلر ومساندته في المرحلة المقبلة إلا أنها جاءت عكس الطريقة التي تعاملت بها زميلته في المجلس ما يكشف إلى حد وصل الانقسام والصراع في المجلس، وربما تشهد الفترة المقبلة المزيد من الخروج عن أعراف النادي الأهلي ومبادئه وتقاليده في الإعلام كما فعلت رانيا علواني -بعدما أجرت أدلت بعض التصريحات التليفزيونية تعقيبًا على تغريداتها عبر تويتر- لغسل أيديهم أمام الجماهير من ملف كرة القدم وما يحدث فيه من تراجع.