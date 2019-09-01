رياضة

خالد قمر وبناهيني يقودان هجوم الاتحاد أمام الزمالك

تحرير:علي الزيني ٠١ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠٧:٠٩ م
الاتحاد
الاتحاد
أعلن طلعت يوسف، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد السكندري، تشكيل فريقه الذي سيخوض به مواجهة الزمالك، المقرر إقامتها في تمام الساعة الثامنة مساء اليوم الأحد، ضمن منافسات دور نصف نهائي بطولة كأس مصر، على استاد الإسماعيلية، ويسعى زعيم الثغر إلى تحقيق المفاجأة والفوز على الفارس الأبيض والاقتراب من اللقب، بعد أن تفوق الفريق السكندري، على العربي الكويتي في ذهاب دور الـ32 من البطولة العربية ليكون عاملا إيجابيًّا خلال موقعة أبناء ميت عقبة.
وجاء تشكيل الاتحاد السكندري كالتالي: حراسة المرمى: عماد السيد. خط الدفاع: السيد سالم، محمد أنور، محمود رزق، أسامة العزب. خط الوسط: خالد الغندور، نور السيد، أحمد نبيل "مانجا"، كريم الديب. خط الهجوم: خالد قمر، إيمانويل بناهيني. وتأهل فريق الزمالك إلى نصف نهائي كأس مصر بعد فوزه على مصر المقاصة، بهدف
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رانيا-علواني

بعد أزمتها مع الجماهير.. رانيا علواني تصدر بيانًا

أصدرت رانيا علواني عضو مجلس إدارة النادي الأهلي بيانًا رسميًّا، بعد الأزمة التي انفجرت خلال الساعات الماضية عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، والدخول في مشادات كلامية ساخنة مع جماهير القلعة الحمراء، تنصلت فيها من مسؤولية قرار تعيين السويسري رينيه فايلر، المدير الفني الجديد لفريق الكرة الأول بالنادي، نظرًا لضعف السيرة الذاتية الخاصة بالمدرب، وعدم تحقيقه إنجازات كبيرة مع الفرق التي تولى قيادتها، ورأت الجماهير الحمراء أن هذا المدرب لا يليق باسم النادي.
ارسنال (2)

آرسنال ينتفض ويتعادل مع توتنهام فى ديربى شمال لندن

تعادل آرسنال مع فريق توتنهام بنتيجة 2- 2، اليوم الأحد في المباراة التى أقيمت على ملعب الإمارات فى إطار الأسبوع الرابع من عمر الدورى الإنجليزي، وسجل لصالح الجانرز كل من لاكازيت، أوباميانج، بينما سجل لصالح السبيرز كل من إريكسن وهاري كين. وبهذا التعادل يملك آرسنال 7 نقاط محتلا المركز الخامس من جدول البريميرليج بينما يمتلك توتنهام 5 نقاط فى المركز السابع. وحقق كين رقما قياسيا جديدا حيث رفع رصيده من الأهداف في شباك آرسنال، إلى 10 أهداف، ليصبح أكثر اللاعبين تسجيلا في ديربي شمال لندن، بالتساوي مع الثنائي (إيمانويل أديبايور، وبوبي سميث).
الزمالك-وديكيدها‎ (6)

مفاجآت في تشكيل الزمالك لمواجهة الاتحاد السكندري

أعلن الصربي ميتشو، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، تشكيل فريقه لمواجهة الاتحاد السكندري، في الدور قبل النهائي لبطولة كأس مصر، والتي تنطلق في الثامنة مساء على استاد الإسماعيلية. وقررت لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم، إسناد المهمة إلى طاقم تحكيم من أذربيجان، يتكون من اليار أجايف حكم ساحة، ويعاونه زينا زينالوف وعاكف أمير على، واليشين ماسيوف حكمًا رابعًا، جاء ذلك بعد طلب إدارة فريقي الأبيض وزعيم الثغر استقدام طاقم تحكيم أجنبي.
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الزمالك والاتحاد ‎ (2)

طاقم حكام أذربيجاني لموقعة الزمالك والاتحاد بالكأس

أعلنت لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم، مساء اليوم السبت، طاقم التحكيم الذي سيدير مواجهة الزمالك ونظيره الاتحاد السكندري، والتي ستقام في الدور قبل النهائي من مسابقة كأس مصر، والمقرر إقامتها يوم الأحد المقبل على ملعب استاد الإسماعيلية، فى تمام الثامنة مساءً، وقررت اللجنة إسناد المهمة إلى طاقم تحكيم من أذربيجان، يتكون من اليار أجايف حكم ساحة، ويعاونه زينا زينالوف وعاكف أمير على، واليشين ماسيوف حكما رابعًا، جاء ذلك بعد طلب زعيم الثغر استقدام طاقم تحكيم أجنبي.
الزمالك والاتحاد ‎ (7)

مفاجآت في قائمة الزمالك لموقعة الاتحاد بالكأس

أعلن المدرب الصربي ميتشو، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، قائمة الفريق التي تستعد لمواجهة نظيره الاتحاد السكندري، والتي ستقام في الدور قبل النهائي من مسابقة كأس مصر، والمقرر إقامتها يوم الأحد الأول من سبتمبر المقبل على ملعب استاد الإسماعيلية، تحت قيادة تحكيمية أجنبية، ويبحث الفارس الأبيض عن مواصلة المشوار نحو خامس نهائي في آخر 6 نسخ للبطولة المحلية، بينما يسعى زعيم الثغر لمواصلة المغامرة وتحقيق بطولة غابت عن خزائن النادي لسنوات طويلة. وشهدت القائمة استبعاد حازم إمام الظهير الأيمن، وكريم بامبو الوافد الجديد للفريق الأبيض.
مباراة-بيراميدز-والمصري (6.) (2)

الحنفي حكمًا لمباراة بيراميدز والحرس في الكأس

اختارت لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم، برئاسة جمال الغندور، الذي خلف سمير محمود عثمان في اللجنة، محمد الحنفي حكمًا لمواجهة فريقي بيراميدز وحرس الحدود في ربع نهائي كأس مصر 2019، حيث من المنتظر أن يلعب بيراميدز أمام حرس الحدود مساء غدٍ الجمعة في ختام مباريات دور ربع نهائي الكأس على استاد بتروسبورت بالقاهرة الجديدة. ويعاون الحكم محمد الحفني في المباراة كل من سامي هلهل وهاني خيري ووليد عبد الرازق حكما رابعا، كما تعيين أحمد حمدي ومحمد يوسف حكمًا خامسًا.
ايمن-حفنى

المقاصة يقترب من ضم نجم الزمالك بشكل نهائي

أكد بكري سليم، مدير عام نادي مصر للمقاصة، أن إدارة الفريق الفيومي اقتربت من ضم أيمن حفني نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية. وقال مدير عام نادي مصر للمقاصة خلال تصريحات تليفزيونية لقناة تايم سبورتس: "اقتربنا من إتمام ضم أيمن حفني لاعب الزمالك بشكل نهائي وليس على سبيل الإعارة". وعن خسارة مصر للمقاصة تحت قيادة أحمد حسام «ميدو»، في دور ربع النهائي لكأس مصر بهدف دون رد، أمام الزمالك قال بكري سليم: "ميدو مدرب واعد، ندعمه ولا نتعامل في كل مباراة على حدة".
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