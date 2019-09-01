خالد قمر وبناهيني يقودان هجوم الاتحاد أمام الزمالك

تحرير:علي الزيني ٠١ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠٧:٠٩ م

الاتحاد

أعلن طلعت يوسف، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد السكندري، تشكيل فريقه الذي سيخوض به مواجهة الزمالك، المقرر إقامتها في تمام الساعة الثامنة مساء اليوم الأحد، ضمن منافسات دور نصف نهائي بطولة كأس مصر، على استاد الإسماعيلية، ويسعى زعيم الثغر إلى تحقيق المفاجأة والفوز على الفارس الأبيض والاقتراب من اللقب، بعد أن تفوق الفريق السكندري، على العربي الكويتي في ذهاب دور الـ32 من البطولة العربية ليكون عاملا إيجابيًّا خلال موقعة أبناء ميت عقبة.

وجاء تشكيل الاتحاد السكندري كالتالي: حراسة المرمى: عماد السيد. خط الدفاع: السيد سالم، محمد أنور، محمود رزق، أسامة العزب. خط الوسط: خالد الغندور، نور السيد، أحمد نبيل "مانجا"، كريم الديب. خط الهجوم: خالد قمر، إيمانويل بناهيني. وتأهل فريق الزمالك إلى نصف نهائي كأس مصر بعد فوزه على مصر المقاصة، بهدف