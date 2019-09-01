مفاجآت في تشكيل الزمالك لمواجهة الاتحاد السكندري

تحرير:أحمد سعيد ٠١ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠٧:١٦ م

الزمالك

أعلن الصربي ميتشو، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، تشكيل فريقه لمواجهة الاتحاد السكندري، في الدور قبل النهائي لبطولة كأس مصر، والتي تنطلق في الثامنة مساء على استاد الإسماعيلية. وقررت لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم، إسناد المهمة إلى طاقم تحكيم من أذربيجان، يتكون من اليار أجايف حكم ساحة، ويعاونه زينا زينالوف وعاكف أمير على، واليشين ماسيوف حكمًا رابعًا، جاء ذلك بعد طلب إدارة فريقي الأبيض وزعيم الثغر استقدام طاقم تحكيم أجنبي.

تأهل الفارس الأبيض إلى نصف نهائي كأس مصر، بعد الفوز على نظيره مصر للمقاصة بهدف دون رد، أحرزه عبدالله جمعة من تسديدة صاروخية، بينما عبر الاتحاد السكندري إلى نصف نهائي الكأس بعد الفوز على الإسماعيلي بثلاثة أهداف مقابل هدف، في دور ربع النهائي من البطولة. وجاء تشكيل الزمالك: في حراسة المرمى: محمد