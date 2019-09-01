رياضة

آرسنال ينتفض ويتعادل مع توتنهام فى ديربى شمال لندن

تحرير:محمد جمال ٠١ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠٧:٢٤ م
أرسنال
أرسنال
تعادل آرسنال مع فريق توتنهام بنتيجة 2- 2، اليوم الأحد في المباراة التى أقيمت على ملعب الإمارات فى إطار الأسبوع الرابع من عمر الدورى الإنجليزي، وسجل لصالح الجانرز كل من لاكازيت، أوباميانج، بينما سجل لصالح السبيرز كل من إريكسن وهاري كين. وبهذا التعادل يملك آرسنال 7 نقاط محتلا المركز الخامس من جدول البريميرليج بينما يمتلك توتنهام 5 نقاط فى المركز السابع. وحقق كين رقما قياسيا جديدا حيث رفع رصيده من الأهداف في شباك آرسنال، إلى 10 أهداف، ليصبح أكثر اللاعبين تسجيلا في ديربي شمال لندن، بالتساوي مع الثنائي (إيمانويل أديبايور، وبوبي سميث).
بدأ الشوط الأول بين الجانرز والسبيرز بسيطرة الأخير على أجواء المباراة، ولم ينتظر كريستيان أريكسن لاعب خط وسط توتنهام مرور أكثر من 10 دقائق ليسجل أول أهداف المباراة لصالح فريقه، ثم استمر الشوط الأول بسيطرة توتنهام حتى عزز هارى كين التقدم للسبيرز بتسجيله الهدف الثانى فى الدقيقة 40، لكن لاكازيت استطاع
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ارسنال (2)

تعرف على موعد مباريات اليوم في الدورى الإنجليزى

تتجه الأنظار، اليوم الأحد، صوب ملعب الإمارات، الذي سيكون مسرحا لديربي شمال لندن، عندما يستقبل أرسنال السادس برصيد 6 نقاط، غريمه توتنهام العاشر برصيد 4 نقاط، في تمام الساعة 5:30 مساءً، وذلك ضمن مباريات الجولة الرابعة من الدوري الإنجليزي "بريميرليج" لموسم 2019- 2020، وتواجه الفريقان في 186 مباراة من قبل، حقق أرسنال خلالها الفوز في 70 لقاءً، مقابل 58 انتصارا لتوتنهام، وانتهت 50 مواجهة بالتعادل، ويأمل الفريقان في مداواة جروحهما اليوم بعد خيبة أمل الجولة الماضية.
هارى-كين

الإعصار يبحث عن معادلة رقم أديبايور وسميث

تتجه الأنظار يوم الأحد المقبل صوب ملعب الإمارات، الذي سيحتضن القمة رقم 186 في ديربي شمال لندن بين أرسنال وتوتنهام، وتعد تلك المباراة من المواجهات المفضلة للمهاجم الإنجليزي للسبيرز هاري كين «الإعصار»، هداف ديربي شمال لندن في عصر البريميرليج برصيد 9 أهداف، في 9 مباريات، كما أحرز 3 أهداف منها في 4 مباريات خاضها على ملعب الإمارات، ويبحث كين عن تسجيل هدف آخر في شباك أرسنال، ليعادل رقم كل من إيمانويل أديبايور وبوبي سميث، الهدافين التاريخيين لمواجهات الفريقين في جميع المسابقات برصيد 10 أهداف.
هاري كين

كين يحدد كيفية منافسة توتنهام على لقب الدوري

أكد المهاجم الإنجليزي هاري كين حاجة توتنهام للدخول في مسيرة انتصارات متتالية، إن أراد السبيرز منافسة ليفربول ومانشستر سيتي هذا الموسم، وتوقع الكثيرون أن ينافس توتنهام على لقب الدوري هذا الموسم بقوة، بعد وصول الفريق إلى نهائي دوري أبطال أوروبا الموسم الماضي، إلا أن الفريق اللندني تعرض لهزيمة مفاجئة على ملعبه في الجولة الماضية أمام نيوكاسل، وبات الفريق يتأخر مبكرًا بخمس نقاط عن ليفربول وبثلاث نقاط عن السيتي، وقال كين حسبما نقلت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية: "آمل في أن نتخطى السيتي هذا الموسم، ولكن الأمر يتطلب منا الكثير من العمل الجاد".
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