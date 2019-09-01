آرسنال ينتفض ويتعادل مع توتنهام فى ديربى شمال لندن

تحرير:محمد جمال ٠١ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠٧:٢٤ م

أرسنال

تعادل آرسنال مع فريق توتنهام بنتيجة 2- 2، اليوم الأحد في المباراة التى أقيمت على ملعب الإمارات فى إطار الأسبوع الرابع من عمر الدورى الإنجليزي، وسجل لصالح الجانرز كل من لاكازيت، أوباميانج، بينما سجل لصالح السبيرز كل من إريكسن وهاري كين. وبهذا التعادل يملك آرسنال 7 نقاط محتلا المركز الخامس من جدول البريميرليج بينما يمتلك توتنهام 5 نقاط فى المركز السابع. وحقق كين رقما قياسيا جديدا حيث رفع رصيده من الأهداف في شباك آرسنال، إلى 10 أهداف، ليصبح أكثر اللاعبين تسجيلا في ديربي شمال لندن، بالتساوي مع الثنائي (إيمانويل أديبايور، وبوبي سميث).

بدأ الشوط الأول بين الجانرز والسبيرز بسيطرة الأخير على أجواء المباراة، ولم ينتظر كريستيان أريكسن لاعب خط وسط توتنهام مرور أكثر من 10 دقائق ليسجل أول أهداف المباراة لصالح فريقه، ثم استمر الشوط الأول بسيطرة توتنهام حتى عزز هارى كين التقدم للسبيرز بتسجيله الهدف الثانى فى الدقيقة 40، لكن لاكازيت استطاع



بدأ الشوط الأول بين الجانرز والسبيرز بسيطرة الأخير على أجواء المباراة، ولم ينتظر كريستيان أريكسن لاعب خط وسط توتنهام مرور أكثر من 10 دقائق ليسجل أول أهداف المباراة لصالح فريقه، ثم استمر الشوط الأول بسيطرة توتنهام حتى عزز هارى كين التقدم للسبيرز بتسجيله الهدف الثانى فى الدقيقة 40، لكن لاكازيت استطاع تقليص تقدم السبيرز بتسجيله هدفا لآرسنال فى الدقيقة الأخيرة من الشوط الأول.



ومع بداية الشوط الثاني ظهر آرسنال بمستوى ضعيف لكنه كان الهدوء الذى يسبق العاصفة وذلك بعد تغيير سيبالوس بتوريرا لينتفض بعدها فريق آرسنال ويتمكن من السيطرة على أجواء الشوط الثاني، ليتمكن أوباميانج فى الدقيقة الـ71 من عمر المباراة بتسجيل التعادل لفريقه من تمريرة مساعدة مررها خط الوسط جاندوزى ليسكنها أوبامينج فى شباك لوريس.