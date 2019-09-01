بعد أزمتها مع الجماهير.. رانيا علواني تصدر بيانًا

تحرير:أحمد سعيد ٠١ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠٧:٢٤ م

رانيا علواني

أصدرت رانيا علواني عضو مجلس إدارة النادي الأهلي بيانًا رسميًّا، بعد الأزمة التي انفجرت خلال الساعات الماضية عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، والدخول في مشادات كلامية ساخنة مع جماهير القلعة الحمراء، تنصلت فيها من مسؤولية قرار تعيين السويسري رينيه فايلر، المدير الفني الجديد لفريق الكرة الأول بالنادي، نظرًا لضعف السيرة الذاتية الخاصة بالمدرب، وعدم تحقيقه إنجازات كبيرة مع الفرق التي تولى قيادتها، ورأت الجماهير الحمراء أن هذا المدرب لا يليق باسم النادي.

وجاء بيان رانيا علواني كالتالي: "تؤكد د. رانيا علواني احترامها وتقديرها لجماهير النادي الأهلي العظيمة التي كانت وستظل العنصر النبيل في منظومة الرياضة المصرية، وتقدر حرص كل مشجع ينتمي للنادي الأهلي على المسيرة الرياضية للقلعة الحمراء التي نفخر جميعا بالانتماء لها. ومن منطلق إيضاح الأمور للجماهير