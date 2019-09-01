جريمة

حبس مراقب شبكات الصرف الصحي بالجيزة بعد غرق ياسين

تحرير:سماح عوض الله ٠١ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠٧:٤٧ م
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
قررت النيابة العامة حبس مراقب شبكات الصرف الصحي بالجيزة، 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامه بالإهمال الجسيم والتسبب في غرق الطفل ياسين عماد داخل بالوعة أمام نادي الطالبية، فيما أنكر المتهم التهم الموجهة إليه. كانت قوات الأمن بالجيزة قد ألقت القبض على مراقب شبكات الصرف الصحي بقطاع الجيزة، وذلك تنفيذًا لأوامر النائب العام المستشار نبيل صادق، بضبط المراقب المسؤول عن شبكات الصرف بالجيزة، للتحقيق معه في اتهامات الإهمال الجسيم فى مهام عمله ما تسبب في الخطأ فى قتل الطفل ياسين، الذى سقط فى بالوعة مكشوفة أمام نادي الطالبية وغرق جسده فى مياه الصرف الصحي.
وجاء تنفيذ قرار النيابة بالضبط والإحضار، بعد تقاعس مراقب شبكات الصرف عن المثول أمام النيابة للتحقيق معه فى واقعة ترك بالوعة مفتوحة ما تسبب فى مصرع الطفل، الذى كان خارجًا من نادي الطالبية رفقة والدته وشقيقه، وسقط فى البالوعة المفتوحة. تحقيقات النيابة كشفت عن تواطؤ المتهمين فى الإهمال، إذ تركوا بالوعة
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«3 حبات يا عاطف» أسرار دقيقة ونصف أشعلت سوشيال ميديا

ظلام دامس، منطقة زراعية قطع صمتها وهدوءها المعتاد تجمع من متعاطي المخدرات يرددون عبارات عدة منها "3 حبات يا عاطف" ليجيبهم الشخص المقصود بصوت جهوري "الراجل المظبوط يقف ساكت"، ما سبق التقطته عدسة هاتف محمول تحت عنوان "دولاب عاطف" يرصد إقبال عدد من الأشخاص على شراء المواد المخدرة بمنطقة عزبة الفوكس بقرية ترسا المنيب التابعة لمركز أبو النمرس جنوب محافظة الجيزة، دقيقة و30 ثانية هي مدة الفيديو كانت كفيلة ليستشيط مستخدمو "فيسبوك" غضبا، مطالبين بسرعة ضبط المتهم.
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ألقيا الزوج من الشرفة.. إحالة زوجة وعشيقها للمفتي

قررت محكمة جنايات الإسكندرية، اليوم الأحد، برئاسة المستشار محمد أحمد سنجر، رئيس المحكمة، وعضوية كل من المستشارين عزت عبد اللاه منصور ونادر نبيل حبيب وأحمد محمد حلوسة، وأمانة سر ماجد سعد، إحالة أوراق كل من "أ. إ. م" عامل و"ف. ب. م" ربة منزل، إلى فضيلة مفتي الديار المصرية لإبداء الرأي الشرعي في إعدامهما. تعود الواقعة في القضية رقم 9181 لسنة 2018 جنايات قسم شرطة برج العرب والمقيدة كليا برقم 1616 غرب، إلى تلقي مدير أمن الإسكندرية إخطارا من مأمور قسم شرطة برج العرب بالعثور على جثة شخص أسفل العقار محل سكنه بدائرة القسم.
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القبض-على-متهم

والد المتهم مات.. تفاصيل جديدة في مقتل أمين شرطة بالزمالك

فور علمه باستشهاد أمين شرطة أثناء تعيينه خدمة في محيط نادي الجزيرة، متأثرا بإصابته على يد نجله "هشام" لم يتحمل والد المتهم "حازم" صدمة الخبر وتوفي أثر سكتة قلبية، فيما كان والد المتهم عضو بهيئة تدريس سابقا بجامعة القاهرة. المتهم من أسرة ثرية ولديه سيارة مرسيدس وحاصل على الثانوية العامة ولم يكمل تعلميه لمعاناته من المرض النفسي، ويقيم بشقة مع والده في منطقة الزمالك، كما تنتابه حالة نفسية، وحاول التعدي على والده من قبل كما حاول الانتحار في مرة سابقة بطعن نفسه بسكين، وكان يعالج في إحدى مصحات العلاج النفسي، فيما تتمتع عائلته بسمعة حسنة.
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القبض على مراقب شبكات الصرف الصحي بالجيزة

ألقت قوات الأمن بالجيزة القبض على مراقب شبكات الصرف الصحي بقطاع الجيزة، وذلك تنفيذًا لأوامر النائب العام المستشار نبيل صادق، بضبط المراقب المسؤول عن شبكات الصرف بالجيزة، للتحقيق معه في اتهامات الإهمال الجسيم فى مهام عمله ما تسبب في الخطأ فى قتل الطفل ياسين، الذى سقط فى بالوعة مكشوفة أمام نادي الطالبية، وغرق فى مياه الصرف الصحي التى سحبت جسده الضئيل كيلوات من الأمتار، حتى طفت جثته فى محطة الصرف الصحي بالجيزة، وتمكن أقاربه من انتشال جثته قبل تقطيعها فى مفرمة المحطة، فى حادث مأساوي.
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بعد تجديد حبسها.. والد فتاة العياط يكشف سر حقيبتيها

بصوت متحشرج يعبر عن حزن صاحبه، علق والد "فتاة العياط" على قبول محكمة جنايات القاهرة، الاستئناف المقدم من النيابة العامة على إخلاء سبيلها وتجديد حبسها 30 يوما، وقال أحمد رزق: "حزين بعد قرار حبس أميرة، ظروفي متسمحش بالسفر تاني من الفيوم للعياط، سايب شغلي وعيالي ومش في حمل زيارات تاني.. بس بقول الحمد لله دايما" مضيفا أنه قبل بدء الجلسة "طمنتها وقولتلها متخافيش هتخرجي النهاردة وكانت متفائلة وجابت معاها كل حاجاتها المحكمة على أساس إنها هتخرج النهاردة وتروح معايا".
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قالت دينا المقدم محامية أميرة المعروفة إعلاميا بـ«طفلة العياط» بعد أن قبلت محكمة جنايات القاهرة، الاستئناف المقدم من النيابة العامة على قرار إخلاء سبيلها، إنها ستتقدم باستئناف على قرار المحكمة مرة أخرى خلال 24 ساعة وبعدها سيتم تحديد جلسة. وعن أميرة قالت "المقدم": "مقدرتش أشوف أميرة بعد الحكم لأنها كانت مع الحرس وكلمتها قبل الجلسة وكانت طبيعية جدا بس متوترة شوية وإحنا وهي كنا متفائلين قبل الحكم بقبول استئناف النيابة". وكانت محكمة جنايات القاهرة قبلت الاستئناف المقدم من النيابة العامة على قرار إخلاء سبيل "أميرة" وألغت المحكمة قرار قاضي المعارضات.
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