حبس مراقب شبكات الصرف الصحي بالجيزة بعد غرق ياسين

تحرير:سماح عوض الله ٠١ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠٧:٤٧ م

صورة أرشيفية

قررت النيابة العامة حبس مراقب شبكات الصرف الصحي بالجيزة، 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامه بالإهمال الجسيم والتسبب في غرق الطفل ياسين عماد داخل بالوعة أمام نادي الطالبية، فيما أنكر المتهم التهم الموجهة إليه. كانت قوات الأمن بالجيزة قد ألقت القبض على مراقب شبكات الصرف الصحي بقطاع الجيزة، وذلك تنفيذًا لأوامر النائب العام المستشار نبيل صادق، بضبط المراقب المسؤول عن شبكات الصرف بالجيزة، للتحقيق معه في اتهامات الإهمال الجسيم فى مهام عمله ما تسبب في الخطأ فى قتل الطفل ياسين، الذى سقط فى بالوعة مكشوفة أمام نادي الطالبية وغرق جسده فى مياه الصرف الصحي.

وجاء تنفيذ قرار النيابة بالضبط والإحضار، بعد تقاعس مراقب شبكات الصرف عن المثول أمام النيابة للتحقيق معه فى واقعة ترك بالوعة مفتوحة ما تسبب فى مصرع الطفل، الذى كان خارجًا من نادي الطالبية رفقة والدته وشقيقه، وسقط فى البالوعة المفتوحة. تحقيقات النيابة كشفت عن تواطؤ المتهمين فى الإهمال، إذ تركوا بالوعة

وجاء تنفيذ قرار النيابة بالضبط والإحضار، بعد تقاعس مراقب شبكات الصرف عن المثول أمام النيابة للتحقيق معه فى واقعة ترك بالوعة مفتوحة ما تسبب فى مصرع الطفل، الذى كان خارجًا من نادي الطالبية رفقة والدته وشقيقه، وسقط فى البالوعة المفتوحة.



تحقيقات النيابة كشفت عن تواطؤ المتهمين فى الإهمال، إذ تركوا بالوعة الصرف فى هذا المكان الحيوي أمام ناد محلي يتردد عليه مئات الشباب والأطفال دون غطاء، ولدى انتقال النيابة لمعاينة المكان بعد واقعة مقتل الطفل ياسين بسبب الإهمال، وجد رئيس النيابة البالوعة مغطاة، وزعم العمال أن الغطاء كان موجودا وقت الحادث لكن مجهولين حركوه من مكانه، وخلال المعاينة أمر المحقق بقلب الغطاء على ظهره، فتبين له أنه غطاء جديد لم يتعرض للاستخدام أو الإلقاء فى الشارع لأيام بخلاف زعم المسؤولين عن شبكات الصرف.



