نأي بالنفس.. البحرين تدعو مواطنيها إلى مغادرة لبنان

تحرير:وكالات ٠١ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠٧:٥٠ م

الشيخ خالد بن أحمد، وزير الخارجية البحريني

نشرت وكالة الأنباء "رويترز"، أن وزارة الخارجية البحرينية تدعو مواطنيها لمغادرة لبنان على الفور نظرا للتطورات الأمنية هناك. وعلق الشيخ خالد بن أحمد، وزير الخارجية البحريني، على العملية التي أعلن عنها حزب الله اللبناني في منطقة أفيفيم واستهدافه آلية إسرائيلية. جاء ذلك في تغريدة للوزير البحريني على صفحته بتويتر، إذ قال: "من أراد ان يفهم معنى النأي بالنفس فليتفرج على التلفزيون..". وتابع: "اعتداء دولة على أخرى شيء يحرمه القانون الدولي. ووقوف دولة متفرجة على معارك تدور على حدودها وتعرض شعبها للخطر هو تهاون كبير في تحمل تلك الدولة لمسؤولياتها".

ودعت وزارة خارجية البحرين "المواطنين المتواجدين في لبنان إلى المغادرة فورًا، نظرًا لما تمر به الجمهورية اللبنانية من أحداث وتطورات أمنية توجب على الجميع أخذ سبل الحيطة والحذر". وأكدت الخارجية البحرينية في بيان، الأحد على "ما صدر عنها من بيانات سابقة بعدم السفر نهائيًا إلى الجمهورية اللبنانية، وذلك منعًا