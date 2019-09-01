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نأي بالنفس.. البحرين تدعو مواطنيها إلى مغادرة لبنان

تحرير:وكالات ٠١ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠٧:٥٠ م
الشيخ خالد بن أحمد، وزير الخارجية البحريني
الشيخ خالد بن أحمد، وزير الخارجية البحريني
نشرت وكالة الأنباء "رويترز"، أن وزارة الخارجية البحرينية تدعو مواطنيها لمغادرة لبنان على الفور نظرا للتطورات الأمنية هناك. وعلق الشيخ خالد بن أحمد، وزير الخارجية البحريني، على العملية التي أعلن عنها حزب الله اللبناني في منطقة أفيفيم واستهدافه آلية إسرائيلية. جاء ذلك في تغريدة للوزير البحريني على صفحته بتويتر، إذ قال: "من أراد ان يفهم معنى النأي بالنفس فليتفرج على التلفزيون..". وتابع: "اعتداء دولة على أخرى شيء يحرمه القانون الدولي. ووقوف دولة متفرجة على معارك تدور على حدودها وتعرض شعبها للخطر هو تهاون كبير في تحمل تلك الدولة لمسؤولياتها".
ودعت وزارة خارجية البحرين "المواطنين المتواجدين في لبنان إلى المغادرة فورًا، نظرًا لما تمر به الجمهورية اللبنانية من أحداث وتطورات أمنية توجب على الجميع أخذ سبل الحيطة والحذر". وأكدت الخارجية البحرينية في بيان، الأحد على "ما صدر عنها من بيانات سابقة بعدم السفر نهائيًا إلى الجمهورية اللبنانية، وذلك منعًا
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لبنان-واسرائيل (4)

أطلقنا 100 قذيفة.. أول تعليق من نتنياهو على الهجوم اللبناني

أعلن بنيامين نتنياهو، رئيس الوزراء الإسرائيلي، أن جيش الاحتلال رد على العملية التي نفذها حزب الله في منطقة أفيفيم عبر إطلاق 100 قذيفة إلى جانب إطلاق النار من الجو بوسائل مختلفة، بحسب "سي إن إن عربي". جاء ذلك في أول تعليق لنتنياهو على عملية حزب الله، مساء الأحد، إذ قال في مؤتمر صحفي: أجريت قبل حوالي ساعة مشاورات مع رئيس هيئة الأركان العامة لجيش الدفاع ومع اللواءات. تمت مهاجمتنا بعدة صواريخ مضادة للدبابات وردينا بإطلاق 100 قذيفة وبإطلاق النار من الجو بوسائل مختلفة، نجري مشاورات حول المراحل المقبلة. أوعزت بالاستعداد لجميع السيناريوهات".
لبنان-واسرائيل (3)

بعد هجوم لبناني.. إعلان الطوارئ في مستشفيات إسرائيل

ذكرت وسائل إعلامية لبنانية أن العملية التي نفذها حزب الله ضد قوات عسكرية إسرائيلية بالمنطقة الحدودية في وقت سابق اليوم الأحد، أسفرت عن وقوع 4 إصابات في صفوف الجيش الإسرائيلي، فيما نفى الناطق بلسان الجيش الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي تلك المعلومة. من جهته، أوقف الجيش الإسرائيلي القصف المدفعي الذي كان ينفذه على قرى جنوبية ردا على هجوم حزب الله، مع تكثيف إطلاق طائرات الاستطلاع من دون طيار في الأجواء اللبنانية. وأطلع رئيس الحكومة اللبنانية سعد الحريري، الرئيس اللبناني ميشال عون، على الاتصالات الدولية العاجلة التي أجراها لوقف التصعيد العسكري الإسرائيلي.
قافلة-جنود

فيديو يوثق استهداف حزب الله آلية عسكرية إسرائيلية

عرضت قناة "otv" اللبنانية، اليوم الأحد، مقطع فيديو جديدا يظهر عملية استهداف ناقلة الجنود الإسرائيلية قرب الحدود اللبنانية. ونشرت القناة الفيديو، الذي أظهر عملية الاستهداف، وتصاعد أعمدة دخانية من موقع الحادث. كان حزب الله اللبناني، أعلن اليوم، تدمير ناقلة جنود إسرائيلية خلال القصف، ومقتل من كانوا فيها، فيما أصدر جيش الاحتلال الإسرائيلي تعليمات بإلغاء جميع الأعمال والنشاطات في منطقة السياج الحدودي مع لبنان بما فيها الأعمال الزراعية، كما ألغى رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو لقاءه برئيس هندوراس على خلفية التصعيد.
سعد-الحريرى

لبنان يطالب بتدخل أمريكي فرنسي لردع إسرائيل

أجرى رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري، اليوم الأحد، اتصالا هاتفيا بوزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو ومستشار الرئيس الفرنسي إيمانويل بون، وفقا لـ"فرانس 24". وطلب الحريري خلال الاتصال بتدخل أمريكي فرنسي لوقف التصعيد الإسرائيلي على الأراضي اللبنانية. وأعلن حزب الله اللبناني، اليوم، تدمير ناقلة جنود إسرائيلية خلال القصف، ومقتل من كانوا فيها، فيما أصدر جيش الاحتلال الإسرائيلي تعليمات بإلغاء جميع الأعمال والنشاطات في منطقة السياج الحدودي مع لبنان بما فيها الأعمال الزراعية.
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لبنان-واسرائيل (4)

أطلقنا 100 قذيفة.. أول تعليق من نتنياهو على الهجوم اللبناني

أعلن بنيامين نتنياهو، رئيس الوزراء الإسرائيلي، أن جيش الاحتلال رد على العملية التي نفذها حزب الله في منطقة أفيفيم عبر إطلاق 100 قذيفة إلى جانب إطلاق النار من الجو بوسائل مختلفة، بحسب "سي إن إن عربي". جاء ذلك في أول تعليق لنتنياهو على عملية حزب الله، مساء الأحد، إذ قال في مؤتمر صحفي: أجريت قبل حوالي ساعة مشاورات مع رئيس هيئة الأركان العامة لجيش الدفاع ومع اللواءات. تمت مهاجمتنا بعدة صواريخ مضادة للدبابات وردينا بإطلاق 100 قذيفة وبإطلاق النار من الجو بوسائل مختلفة، نجري مشاورات حول المراحل المقبلة. أوعزت بالاستعداد لجميع السيناريوهات".
لبنان-واسرائيل (3)

بعد هجوم لبناني.. إعلان الطوارئ في مستشفيات إسرائيل

ذكرت وسائل إعلامية لبنانية أن العملية التي نفذها حزب الله ضد قوات عسكرية إسرائيلية بالمنطقة الحدودية في وقت سابق اليوم الأحد، أسفرت عن وقوع 4 إصابات في صفوف الجيش الإسرائيلي، فيما نفى الناطق بلسان الجيش الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي تلك المعلومة. من جهته، أوقف الجيش الإسرائيلي القصف المدفعي الذي كان ينفذه على قرى جنوبية ردا على هجوم حزب الله، مع تكثيف إطلاق طائرات الاستطلاع من دون طيار في الأجواء اللبنانية. وأطلع رئيس الحكومة اللبنانية سعد الحريري، الرئيس اللبناني ميشال عون، على الاتصالات الدولية العاجلة التي أجراها لوقف التصعيد العسكري الإسرائيلي.
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو

نتنياهو يرفع رايات الحرب.. نصيحة لماكرون وتهديد للبنان

في محاولة لتقريب لامتصاص حالة الغليان في الشرق الأوسط، بادر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون اليوم الجمعة، بالاتصال هاتفيا برئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، بعدما دعا منذ أيام الرئيسين الأمريكي دونالد ترامب والإيراني حسن روحاني، إلى اجتماع مشترك، لتهدئة التوتر الذي تزداد حدته بشكل سريع بين البلدين، منذ انسحاب واشنطن من الاتفاق النووي الإيراني من جانب واحد في مايو الماضي، وتشهد إيضا العلاقات بين إيران وإسرائيل حالة من التوتر الشديد يصحبها تهديدات متبادلة بالحرب، كما تتهم تل أبيب، طهران بصنع صواريخ في لبنان لمهاجمتها.
صحف-اماراتية

صحف الإمارات: لبنان يخشى حربا وترامب يشيد بجونسون

تنوعت عناوين الصحف الإماراتية الصادرة صباح اليوم الخميس، بين استعراض الشأن المحلي والعربي والإقليمي والدولي، وأبرزت الصحف تعليق البرلمان البريطاني وتطورات الأوضاع بين لبنان وإسرائيل كما تناولت الصراع في الشرق الأوسط. نبدأ من لبنان حيث أفادت صحيفة "الخليج" بأن الجيش الإسرائيلي أغلق المجال الجوي على طول الحدود مع لبنان، في وقت تحدثت تقارير إخبارية عن أن استهداف الطائرتين المسيرتين للضاحية الجنوبية في بيروت؛ عطل مشروع "حزب الله" لتطوير صواريخه، في حين سادت حالة من الترقب والمخاوف من اندلاع حرب مفتوحة في لبنان.
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