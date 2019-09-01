تفاصيل أول تقرير لقياس جودة خدمات شركات المحمول

تقرير جودة الخدمة نشر على الموقع الخاص بالجهاز القومي لتنظيم الاتصالات بشكل مبسط لاطلاع المواطنين على مستوى الجودة المقدمة من شركات الاتصالات في جميع أنحاء مصر

تحرير:أحمد البرماوي ٠١ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠٨:٢٣ م

شبكة محمول

أصدر المركز القومي لمراقبة جودة خدمات الاتصالات التابع للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، اليوم ، تقريره الأول حول جودة خدمات الصوت والإنترنت المقدمة من شركات الاتصالات العاملة في مصر، إذ تم إجراء اختبارات جودة الخدمة خلال شهر يوليو الماضي لما يقرب من 23000 كيلو متر من المناطق المأهولة بالسكان والمقسمة لما يقرب من 110 مناطق وطرق رئيسية ومحاور وأماكن استراتيجية تشمل 80 منطقة، و30 طريقا ومحورا ومركزا لتجمعات المواطنين، إذ تتم القياسات لخدمات الصوت والبيانات بإجراء عشرات الآلاف من المكالمات الاختبارية، بالإضافة إلى اختبارات خدمات البيانات للمحمول.

ولقد تم تقييم جودة الخدمة للصوت والبيانات وفقا لعدد من المعايير العالمية المتعارف عليها لجودة الخدمة، إذ تم تقييم جودة الخدمات الصوتية وفقا لمعايير عديدة أهمها قياس معدل عدم بدء المكالمات، ومعدل انقطاع المكالمات، وجودة الصوت، فيما تم تقييم جودة اختبارات خدمات البيانات للمحمول وفقا لمعايير أهمها سرعة