أول تحرك مصري بشأن تطورات الأحداث على حدود لبنان

تحرير:أ.ش.أ ٠١ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠٨:٣٢ م

سامح شكري

تلقى رئيس الحكومة اللبنانية سعد الحريرى، مساء اليوم الأحد، اتصالا هاتفيا من وزير الخارجية سامح شكرى، تم خلاله التشاور في شأن آخر تطورات الوضع على الحدود الجنوبية اللبنانية، عقب العملية التي نفذها حزب الله ضد مدرعة عسكرية إسرائيلية بالقرب من الحدود المشتركة بين البلدين، والرد العسكري الإسرائيلى عليها. جاء ذلك في بيان أصدره المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء اللبنانى سعد الحريري مساء اليوم. وأجرى الحريري اتصالا برئيس مجلس النواب اللبنانى نبيه برى، قام خلاله بوضعه في أجواء الاتصالات العربية والدولية التي أجراها، في سبيل إيقاف التدهور على الحدود.

وكان الحريري قد طالب في وقت سابق من اليوم إلى الولايات المتحدة الأمريكية وفرنسا، التدخل لمواجهة التدهور المتسارع الذي شهدته الحدود الجنوبية اللبنانية مع إسرائيل ومنع اندلاع حرب محتملة على لبنان.ونشرت وكالة الأنباء "رويترز"، أن وزارة الخارجية البحرينية تدعو مواطنيها لمغادرة لبنان على الفور نظرا للتطورات