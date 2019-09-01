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أول تحرك مصري بشأن تطورات الأحداث على حدود لبنان

تحرير:أ.ش.أ ٠١ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠٨:٣٢ م
سامح شكري
سامح شكري
تلقى رئيس الحكومة اللبنانية سعد الحريرى، مساء اليوم الأحد، اتصالا هاتفيا من وزير الخارجية سامح شكرى، تم خلاله التشاور في شأن آخر تطورات الوضع على الحدود الجنوبية اللبنانية، عقب العملية التي نفذها حزب الله ضد مدرعة عسكرية إسرائيلية بالقرب من الحدود المشتركة بين البلدين، والرد العسكري الإسرائيلى عليها. جاء ذلك في بيان أصدره المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء اللبنانى سعد الحريري مساء اليوم. وأجرى الحريري اتصالا برئيس مجلس النواب اللبنانى نبيه برى، قام خلاله بوضعه في أجواء الاتصالات العربية والدولية التي أجراها، في سبيل إيقاف التدهور على الحدود.
وكان الحريري قد طالب في وقت سابق من اليوم إلى الولايات المتحدة الأمريكية وفرنسا، التدخل لمواجهة التدهور المتسارع الذي شهدته الحدود الجنوبية اللبنانية مع إسرائيل ومنع اندلاع حرب محتملة على لبنان.ونشرت وكالة الأنباء "رويترز"، أن وزارة الخارجية البحرينية تدعو مواطنيها لمغادرة لبنان على الفور نظرا للتطورات
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مياه (2)

رغم الحر.. انقطاع مياه الشرب عن كوم أمبو منذ 52 ساعة

حالة من الاحتقان والغضب انتابت مواطني قرى سبيل مكي والعزبة البيضاء وعمارات جبل الزلط ومنيحة وكرم الديب وأقليت والعدوة وأبو وير وعرب كيما وفطيرة قبلى وبحرى، بمركز كوم أمبو بأسوان، بالإضافة إلى عدد من القرى المتاخمة لمركز نصر النوبة، بعد استمرار انقطاع مياه الشرب عن تلك القرى والمناطق لأكثر من 52 ساعة منذ مساء الجمعة الماضى، بسبب أعمال ربط شبكات مياه الشرب بقرية فطيرة بمركز كوم أمبو، الأمر الذى فرض بدوره تدخل المسئولين بمحافظة أسوان، عقب عدم وفاء شركة مياه الشرب بالتزاماتها بوصول المياه لهذه القرى والمناطق حسب البيان الصادر عن الشركة.
تجميد-البويضات (2)

لا غبار عليها طبيا.. ما حكم الشرع في تجميد البويضات؟

«لم أجد حتى الآن شريك حياتي المناسب»، كانت هذه الكلمات سببا في إثارة الجدل على مدار الساعات الأخيرة عندما فجرت «ريم مهنى» قنبلة من العيار الثقيل، كانت حديث مواقع التواصل الاجتماعي بكل أشكالها وامتدت لتصل إلى الشارع المصري. المفاجأة تمثلت في إعلان ريم عن قيامها بتجميد بويضاتها لأنها لم تجد شريك حياتها المناسب، لتكون بذلك الفتاة المصرية الأولى التى تقدم على هذه الخطوة، وعلّلت إقدامها على هذه الخطوة بقولها: «أنا كنت مقتنعة أننى أرغب فى الزواج بعد سن الثلاثين بسبب تحقيق أحلامي برسم خريطة حياتي فى العمل، وهذا أنسب لي».
التأمين-الصحي-ببورسعيد (11)

بدء التشغيل الفعلي للتأمين الصحي الشامل ببورسعيد

بدأ التشغيل الفعلي لمنظومة التأمين الصحي الشامل الجديدة، اليوم الأحد، في محافظة بورسعيد، لتعمل جميع هيئات إدارة المنظومة نحو توفير الخدمة الصحية والعلاجية إلى نحو 920 ألف مواطن من أبناء محافظة بورسعيد. وأعلنت إدارة مشروع التأمين الصحي الشامل، في تقرير لها اليوم، عن تسجيل ما يقرب من 50% من المستهدفين من أبناء المحافظة، وفتح 135 ألفًا و372 ملفا عائليا إلكترونيا، أي ما يعادل 441 و987 مواطنًا، وذلك من خلال 24 وحدة ومركز صحة أسرة في جميع أنحاء بورسعيد.
.ضعف-السمع-عند-الاطفال (3)

انطلاق مبادرة الكشف المبكر عن ضعف السمع للأطفال بأسوان

انطلقت اليوم، فعاليات المبادرة الرئاسية للكشف المبكر عن ضعف السمع لدى الأطفال حديثي الولادة في محافظة أسوان، تحت رعاية اللواء أحمد إبراهيم محافظ أسوان. وأكد الدكتور إيهاب حنفي وكيل وزارة الصحة، أن أعمال المبادرة الرئاسية للكشف المبكر عن حالات ضعف وفقدان السمع لدى الأطفال بدأت في 63 وحدة صحية على مستوى جميع مراكز ومدن المحافظة، مشيرًا إلى أن أعمال المبادرة تهدف إلى إجراء الكشف المبكر عن حالات ضعف السمع عند المواليد الجدد من خلال فحص السمع إلزاميًا لحديثي الولادة لتسهيل عملية متابعة وعلاج الطفل المكتشف إصابته.
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وزير -لخارجية -البحريني -الشيخ -خالد -بن -أحمد -آل- خليفة

نأي بالنفس.. البحرين تدعو مواطنيها إلى مغادرة لبنان

نشرت وكالة الأنباء "رويترز"، أن وزارة الخارجية البحرينية تدعو مواطنيها لمغادرة لبنان على الفور نظرا للتطورات الأمنية هناك. وعلق الشيخ خالد بن أحمد، وزير الخارجية البحريني، على العملية التي أعلن عنها حزب الله اللبناني في منطقة أفيفيم واستهدافه آلية إسرائيلية. جاء ذلك في تغريدة للوزير البحريني على صفحته بتويتر، إذ قال: "من أراد ان يفهم معنى النأي بالنفس فليتفرج على التلفزيون..". وتابع: "اعتداء دولة على أخرى شيء يحرمه القانون الدولي. ووقوف دولة متفرجة على معارك تدور على حدودها وتعرض شعبها للخطر هو تهاون كبير في تحمل تلك الدولة لمسؤولياتها".
لبنان-واسرائيل (4)

أطلقنا 100 قذيفة.. أول تعليق من نتنياهو على الهجوم اللبناني

أعلن بنيامين نتنياهو، رئيس الوزراء الإسرائيلي، أن جيش الاحتلال رد على العملية التي نفذها حزب الله في منطقة أفيفيم عبر إطلاق 100 قذيفة إلى جانب إطلاق النار من الجو بوسائل مختلفة، بحسب "سي إن إن عربي". جاء ذلك في أول تعليق لنتنياهو على عملية حزب الله، مساء الأحد، إذ قال في مؤتمر صحفي: أجريت قبل حوالي ساعة مشاورات مع رئيس هيئة الأركان العامة لجيش الدفاع ومع اللواءات. تمت مهاجمتنا بعدة صواريخ مضادة للدبابات وردينا بإطلاق 100 قذيفة وبإطلاق النار من الجو بوسائل مختلفة، نجري مشاورات حول المراحل المقبلة. أوعزت بالاستعداد لجميع السيناريوهات".
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بعد هجوم لبناني.. إعلان الطوارئ في مستشفيات إسرائيل

ذكرت وسائل إعلامية لبنانية أن العملية التي نفذها حزب الله ضد قوات عسكرية إسرائيلية بالمنطقة الحدودية في وقت سابق اليوم الأحد، أسفرت عن وقوع 4 إصابات في صفوف الجيش الإسرائيلي، فيما نفى الناطق بلسان الجيش الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي تلك المعلومة. من جهته، أوقف الجيش الإسرائيلي القصف المدفعي الذي كان ينفذه على قرى جنوبية ردا على هجوم حزب الله، مع تكثيف إطلاق طائرات الاستطلاع من دون طيار في الأجواء اللبنانية. وأطلع رئيس الحكومة اللبنانية سعد الحريري، الرئيس اللبناني ميشال عون، على الاتصالات الدولية العاجلة التي أجراها لوقف التصعيد العسكري الإسرائيلي.
سعد-الحريرى

لبنان يطالب بتدخل أمريكي فرنسي لردع إسرائيل

أجرى رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري، اليوم الأحد، اتصالا هاتفيا بوزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو ومستشار الرئيس الفرنسي إيمانويل بون، وفقا لـ"فرانس 24". وطلب الحريري خلال الاتصال بتدخل أمريكي فرنسي لوقف التصعيد الإسرائيلي على الأراضي اللبنانية. وأعلن حزب الله اللبناني، اليوم، تدمير ناقلة جنود إسرائيلية خلال القصف، ومقتل من كانوا فيها، فيما أصدر جيش الاحتلال الإسرائيلي تعليمات بإلغاء جميع الأعمال والنشاطات في منطقة السياج الحدودي مع لبنان بما فيها الأعمال الزراعية.
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