شقيق العامري فاروق يثير الجدل على الفيسبوك

تحرير:أحمد سعيد ٠١ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠٨:٣٣ م

مجلس الأهلي

أثار خالد العامري، شقيق العامري فاروق، نائب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي، جدلا واسعًا عقب تعليقه على بيان رانيا علواني، عضو مجلس إدارة القلعة الحمراء، بشأن أزمتها الأخيرة خلال الساعات الأخيرة، بعد الدخول في أزمة مع جماهير القلعة الحمراء، وتنصلها من مسؤولية قرار تعيين السويسري رينيه فايلر، المدير الفني الجديد لفريق الكرة الأول بالنادي، نظرًا لضعف السيرة الذاتية الخاصة بالمدرب، وعدم تحقيقه إنجازات كبيرة مع الفرق التي تولى قيادتها، ورأت الجماهير الحمراء أن هذا المدرب لا يليق باسم النادي.

وبالرغم من الهجوم الشديد الذي تعرضت له عضو مجلس إدارة الأهلي بسبب تصرفاتها الغريبة على أعضاء مجلس إدارة القلعة الحمراء، إلا أن خالد العامري علق على البيان قائلا: "خالص احترامنا وتقديرنا لمعالي النائب د. رانيا علواني عضو مجلس إدارة النادي الأهلي". الأمر الذي تفاجأ منه العديد من جماهير الأهلي ورد أحدهم