ماذا فعل محمد يوسف في آخر مران له مع الأهلي؟

تحرير:أحمد سعيد ٠١ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠٩:٠٦ م

محمد يوسف

واصل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تدريباته الجماعية على استاد مختار التتش بمقر النادي بالجزيرة، مساء اليوم الأحد، تحت قيادة محمد يوسف المدير الفني المؤقت للقلعة الحمراء، حيث يعد هذا المران هو الأخير له، بعد التعاقد مع السويسري رينيه فايلر والذي سيتولى مهمة تدريب الفريق بداية من غد، رفقة مساعديه مع استمرار سامي قمصان مدربا مساعدا. وخصص يوسف فقرة بدنية لمدة 20 دقيقة للاعبين في المران، تحت إشراف حسين عبدالدايم مساعد مخطط الأحمال، فيما قام يوسف بتخصيص تقسيمة قوية للاعبين في ختام المران، شهدت التركيز على بعض الجمل الفنية والخططية.

وتغيب علي معلول، وأليو ديانج، لاعبا الأهلي، عن مران الفريق بسبب سفرهما إلى بلادهما للانضمام لمنتخبي تونس ومنتخب مالي الأوليمبي. كما شهد المران استمرار غياب جيرالدو المتواجد مع متتخب انجولا، وغياب لاعبي الفريق المنضمين للمنتخب الأولمبي. فيما اكتفى رامي ربيعة وكريم نيدفيد لاعبا الأهلي، بتدريبات تأهيلية،