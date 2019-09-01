رياضة

أتليتكو مدريد يقلب الطاولة على إيبار في مباراة مثيرة

تحرير:علي الزيني ٠١ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠٩:١٦ م
أتليتكو مدريد
أتليتكو مدريد
قلب فريق أتلتيكو مدريد الطاولة على نظيره إيبار، بثلاثة أهداف لهدفين، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الأحد على "ملعب واندا ميتروبوليتانو"، ضمن مواجهات الجولة الثالثة من منافسات الدوري الإسباني، بعدما كان متأخرًا بهدفين نظيفين، سجل تشارلز دياز هدف التقدم للضيوف، وأضاف زميله انايتز اربيلا الهدف الثاني، وقلص جواو فيليكس الفارق لأصحاب الأرض، وأدرك فيكتور ماتشين بيريز فيتولو هدف التعادل للروخي بلانكوس، قبل أن يخطف توماس بارتي هدف الفوز في الدقيقة الأخيرة من الوقت الأصلي.
الفوز رفع رصيد أتليتكو مدريد إلى 9 نقاط في صدارة جدول ترتيب المسابقة، في المقابل تجمد رصيد إيبار الذي فشل في الفوز للمباراة الثالثة على التوالي، عند نقطة وحيدة في المركز الثامن عشر. جواو فيليكس المنتقل حديثًًا من بنفيكا البرتغالي، نجح في التسجيل لأول مرة منذ انتقاله لأتليتكو مدريد، وأصبح أصغر لاعب
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محمد-يوسف

ماذا فعل محمد يوسف في آخر مران له مع الأهلي؟

واصل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تدريباته الجماعية على استاد مختار التتش بمقر النادي بالجزيرة، مساء اليوم الأحد، تحت قيادة محمد يوسف المدير الفني المؤقت للقلعة الحمراء، حيث يعد هذا المران هو الأخير له، بعد التعاقد مع السويسري رينيه فايلر والذي سيتولى مهمة تدريب الفريق بداية من غد، رفقة مساعديه مع استمرار سامي قمصان مدربا مساعدا. وخصص يوسف فقرة بدنية لمدة 20 دقيقة للاعبين في المران، تحت إشراف حسين عبدالدايم مساعد مخطط الأحمال، فيما قام يوسف بتخصيص تقسيمة قوية للاعبين في ختام المران، شهدت التركيز على بعض الجمل الفنية والخططية.
مجلس-الأهلي - تويتات-رانيا-علواني‎ (1)

شقيق العامري فاروق يثير الجدل على الفيسبوك

أثار خالد العامري، شقيق العامري فاروق، نائب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي، جدلا واسعًا عقب تعليقه على بيان رانيا علواني، عضو مجلس إدارة القلعة الحمراء، بشأن أزمتها الأخيرة خلال الساعات الأخيرة، بعد الدخول في أزمة مع جماهير القلعة الحمراء، وتنصلها من مسؤولية قرار تعيين السويسري رينيه فايلر، المدير الفني الجديد لفريق الكرة الأول بالنادي، نظرًا لضعف السيرة الذاتية الخاصة بالمدرب، وعدم تحقيقه إنجازات كبيرة مع الفرق التي تولى قيادتها، ورأت الجماهير الحمراء أن هذا المدرب لا يليق باسم النادي.
رانيا-علواني

بعد أزمتها مع الجماهير.. رانيا علواني تصدر بيانًا

أصدرت رانيا علواني عضو مجلس إدارة النادي الأهلي بيانًا رسميًّا، بعد الأزمة التي انفجرت خلال الساعات الماضية عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، والدخول في مشادات كلامية ساخنة مع جماهير القلعة الحمراء، تنصلت فيها من مسؤولية قرار تعيين السويسري رينيه فايلر، المدير الفني الجديد لفريق الكرة الأول بالنادي، نظرًا لضعف السيرة الذاتية الخاصة بالمدرب، وعدم تحقيقه إنجازات كبيرة مع الفرق التي تولى قيادتها، ورأت الجماهير الحمراء أن هذا المدرب لا يليق باسم النادي.
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نيمار ‎ (1)

مفاجأة.. ريال مدريد يقترب من ضم نيمار

تطور جديد فى صفقة انتقال النجم البرازيلي نيمار دا سيلفا لاعب فريق باريس سان جيرمان الفرنسى، حيث بدأ نادي ريال مدريد الإسباني أولى خطواته الرسمية لضم لاعب الفريق العاصمي، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، وكشفت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية فى تقرير لها أن إدارة الملكي قامت بإرسال ممثليها إلى فرنسا لبدء المفاوضات مع إدارة سان جيرمان لضم نيمار، موضحة فى تقريرها أن النادي الباريسي يرغب في الحصول على 250 مليون يورو، مقابل الموافقة للتخلي عن خدمات اللاعب.
ريال مدريد

الريال يتفوق على برشلونة للمرة الأولى منذ 818 يوما

استهل ريال مدريد موسمه الجديد بقوة، بالتغلب أمس خارج أرضه على سيلتا فيجو بنتيجة 3-1، في الجولة الأولى من الدوري الإسباني لموسم 2019- 2020، لينهي حالة الجدل الكبيرة التي أحاطت بالفريق مؤخرًا بسبب ضعف النتائج التي حققها خلال الفترة الإعدادية للموسم، كما تمثل تلك النتيجة حافزا معنويا كبيرا لفريق الملكي، الذي تمكن من التفوق على غريمه برشلونة في جدول ترتيب الدوري الإسباني للمرة الأولى منذ 818 يومًا، فآخر مرة تفوق فيها الريال على البارسا في الترتيب كانت في نهاية موسم 2016- 2017، عندما توج المرينجي بلقب الليجا.
ريال مدريد

ريال مدريد يقسو على سيلتا فيجو بثلاثية

حقق الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد الإسباني الفوز على نظيره سيلتا فيجو بثلاثة أهداف مقابل هدف في المباراة التي جمعت بينهما مساء اليوم السبت، في أولى جولات بطولة الدوري الإسباني الممتاز والتي جمعت بينهما على ملعب بالايدوس وهو معقل فريق سيلتا فيجو، واستغل النادي الملكي تعثر غريمه التقليدي برشلونة الذي تلقى خسارة مساء أمس الجمعة، بهدف نظيف من أتليتيك بلباو، ليتصدر جدول ترتيب الليجا برصيد 3 نقاط، وأكمل أبناء زيدان المباراة بعشرة لاعبين منذ الدقيقة 56 بعدما أشهر حكم اللقاء البطاقة الحمراء المباشرة في وجه الكرواتي لوكا مودريتش.
هازارد-ريال-مدريد

ملخص ميركاتو الأندية الإسبانية قبل بداية الليجا

ينتهي موسم الانتقالات الصيفية يوم 2 سبتمبر المقبل الذي انطلق يوم 1 يوليو الماضي، وهو الميركاتو الذي شهد إنفاق الأندية الإسبانية 1,3 مليار يورو، كثاني أكثر الأندية إنفاقًا خلف أندية الدوري الإنجليزي، وبالنسبة لأغلى صفقات الأندية الإسبانية، كان انتقال جواو فيليكس إلى أتلتيكو مدريد مقابل 127,2 مليون يورو، مقابل 120 مليون لانتقال أنطوان جريزمان إلى برشلونة، و100 مليون يورو لتعاقد ريال مدريد مع إيدين هازارد، و75 مليون يورو قيمة تعاقد برشلونة مع فرينكي دي يونج، وأخيرًا 60 مليون يورو لضم ريال مدريد لوكا يوفيتش.
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