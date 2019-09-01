أتليتكو مدريد يقلب الطاولة على إيبار في مباراة مثيرة

تحرير:علي الزيني ٠١ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠٩:١٦ م

أتليتكو مدريد

قلب فريق أتلتيكو مدريد الطاولة على نظيره إيبار، بثلاثة أهداف لهدفين، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الأحد على "ملعب واندا ميتروبوليتانو"، ضمن مواجهات الجولة الثالثة من منافسات الدوري الإسباني، بعدما كان متأخرًا بهدفين نظيفين، سجل تشارلز دياز هدف التقدم للضيوف، وأضاف زميله انايتز اربيلا الهدف الثاني، وقلص جواو فيليكس الفارق لأصحاب الأرض، وأدرك فيكتور ماتشين بيريز فيتولو هدف التعادل للروخي بلانكوس، قبل أن يخطف توماس بارتي هدف الفوز في الدقيقة الأخيرة من الوقت الأصلي.

الفوز رفع رصيد أتليتكو مدريد إلى 9 نقاط في صدارة جدول ترتيب المسابقة، في المقابل تجمد رصيد إيبار الذي فشل في الفوز للمباراة الثالثة على التوالي، عند نقطة وحيدة في المركز الثامن عشر. جواو فيليكس المنتقل حديثًًا من بنفيكا البرتغالي، نجح في التسجيل لأول مرة منذ انتقاله لأتليتكو مدريد، وأصبح أصغر لاعب