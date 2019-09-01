تقرير تنظيم الاتصالات: اورنج الأفضل في خدمات الموبايل إنترنت

تحرير:أحمد البرماوي ٠١ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠٩:٢٥ م

اورنج

تفوقت شركة "اورنج مصر" المتخصصة في تقديم خدمات الاتصالات المتكاملة، على جميع شبكات المحمول في مصر من حيث سرعة تنزيل وتحميل البيانات، وفقا لما أكده الجهاز القومي للاتصالات، الأحد، في تقرير رسمي هو الأول من نوعه عن جودة خدمات الاتصالات المقدمة من شركات المحمول. وقال الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، إن القياسات التي نفذها المركز القومي لمراقبة جودة خدمات الاتصالات، التابع له، أظهرت تميزا واضحا لشركة اورانج مقارنة ببقية الشركات في سرعة تنزيل وتحميل البيانات.

وسرعة نقل البيانات هي السمة الأهم في قطاع الاتصالات حيث يترتب عليها جودة الكثير من الخدمات على الإنترنت. وتصدرت اورنج شركات الاتصالات في مصر بعد اختبارات جودة قام بها المركز في يوليو الماضي وشملت 23 الف كيلومتر من المناطق المأهولة بالسكان في مصر، مقسمة إلى نحو 110 منطقة وطريق رئيسي ومحاور وأماكن استراتيجية