تقرير تنظيم الاتصالات: اورنج الأفضل في خدمات الموبايل إنترنت

تفوقت شركة "اورنج مصر" المتخصصة في تقديم خدمات الاتصالات المتكاملة، على جميع شبكات المحمول في مصر من حيث سرعة تنزيل وتحميل البيانات، وفقا لما أكده الجهاز القومي للاتصالات، الأحد، في تقرير رسمي هو الأول من نوعه عن جودة خدمات الاتصالات المقدمة من شركات المحمول.
وقال الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، إن القياسات التي نفذها المركز القومي لمراقبة جودة خدمات الاتصالات، التابع له، أظهرت تميزا واضحا لشركة اورانج مقارنة ببقية الشركات في سرعة تنزيل وتحميل البيانات.
وسرعة نقل البيانات هي السمة الأهم في قطاع الاتصالات حيث يترتب عليها جودة الكثير من الخدمات على الإنترنت.
وتصدرت اورنج شركات الاتصالات في مصر بعد اختبارات جودة قام بها المركز في يوليو الماضي وشملت 23 الف كيلومتر من المناطق المأهولة بالسكان في مصر، مقسمة إلى نحو 110 منطقة وطريق رئيسي ومحاور وأماكن استراتيجية
وسرعة نقل البيانات هي السمة الأهم في قطاع الاتصالات حيث يترتب عليها جودة الكثير من الخدمات على الإنترنت.
وتصدرت اورنج شركات الاتصالات في مصر بعد اختبارات جودة قام بها المركز في يوليو الماضي وشملت 23 الف كيلومتر من المناطق المأهولة بالسكان في مصر، مقسمة إلى نحو 110 منطقة وطريق رئيسي ومحاور وأماكن استراتيجية تشمل 80 منطقة، و30 طريق ومحور ومركز لتجمعات المواطنين.
وتتم القياسات لخدمات البيانات عبرإجراء عشرات الآلاف من الاختبارات.
وكان الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات قد تعاقد مع شركة مع شركة "رود أند شوارتز" الألمانية والتي تعد من أكبر الشركات الدولية في مجال قياس جودة خدمات الاتصالات في العالم وعضو فاعل في المنظمات الدولية المتخصصة في مجال قياسات الجودة.
ويأتي تصدر "اورنج مصر" متوافقا مع جهودها المتواصلة في تطوير وتعزيز جودة وكفاءة خدمات شبكاتها في جميع أنحاء جمهورية مصر العربية، واستثمار مبالغ ضخمة في تطوير البنية التحتية التكنولوجية وشبكات التغطية لتحقيق أفضل تجربة اتصال هاتفي وإنترنت للمستخدمين.
وتمتلك اورنج سنوات خبرة طويلة في السوق المصرية عالية التنافسية، مدعومة بخبرات عالمية من خلال عملها في عدة أسواق حول العالم، وقد استفادت من هذه الخبرات لتعزيز خدمات اتصالات الموبايل وخدمات إنترنت المحمول.
وتم إجراء ما يزيد على 51 ألف اختبار لخدمات الصوت لشركة اورنج، فيما تجاوزت عدد اختبارات خدمات الداتا (نقل البيانات) نحو 2.7 مليون اختبار وحققت خلالهم اورنج نتائج متميزة.