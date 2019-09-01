إصابة 11 شخصا في انقلاب أتوبيس بطريق بنها الحر

تحرير:هيثم بطاح ٠١ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠٩:٣٣ م

صورة أرشيفية

أصيب 11 شخصا في حادث انقلاب أتوبيس بالطريق الحر بنها - شبرا، وتم نقل المصابين إلى مستشفى بنها الجامعي وقليوب التخصصى، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة مباشرة التحقيقات. تلقي اللواء طارق عجيز مدير أمن القليوبية إخطارًا من مدير إدارة المرور اللواء إيهاب مرزوق بوقوع حادث انقلاب أتوبيس على الطريق الحر بنها - شبرا نطاق مدينة قها وتبين إصابة 11 شخصًا، وتم نقلهم إلى مستشفى بنها الجامعي وقليوب.

على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية والمحليات وتم رفع آثار الحادث وإعادة الحركة المرورية إلي طبيعتها مرة أخري وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.وتصنف مصر ضمن أكثر الدول التي يقع بها حوادث الطرق، لأسباب عديدة أهمها: غياب الرقابة المرورية، وسوء أحوال شبكة الطرق، التي تحصد كل ساعة أرواح المواطنين،