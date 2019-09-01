جريمة

إصابة 11 شخصا في انقلاب أتوبيس بطريق بنها الحر

تحرير:هيثم بطاح ٠١ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠٩:٣٣ م
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
أصيب 11 شخصا في حادث انقلاب أتوبيس بالطريق الحر بنها - شبرا، وتم نقل المصابين إلى مستشفى بنها الجامعي وقليوب التخصصى، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة مباشرة التحقيقات. تلقي اللواء طارق عجيز مدير أمن القليوبية إخطارًا من مدير إدارة المرور اللواء إيهاب مرزوق بوقوع حادث انقلاب أتوبيس على الطريق الحر بنها - شبرا نطاق مدينة قها وتبين إصابة 11 شخصًا، وتم نقلهم إلى مستشفى بنها الجامعي وقليوب.
على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية والمحليات وتم رفع آثار الحادث وإعادة الحركة المرورية إلي طبيعتها مرة أخري وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.وتصنف مصر ضمن أكثر الدول التي يقع بها حوادث الطرق، لأسباب عديدة أهمها: غياب الرقابة المرورية، وسوء أحوال شبكة الطرق، التي تحصد كل ساعة أرواح المواطنين،
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انقلاب سيارة - أرشيفية

مصرع 4 بينهم عروسان في انقلاب سيارة بالدقهلية

تحول فرح إلى مأتم، إذ لقي عروسان مصرعهما وشقيقة العروس وعم العريس، اليوم الأحد، أثر انقلاب سيارة الزفاف التي كانت تقلهم في قرية منشاة البدوي التابعة لمركز طلخا بمحافظة الدقهلية، متأثرين بإصابتهم بكسور متفرقة وكدمات خطيرة بسبب اختلال عجلة القيادة من يد السائق. تلقى اللواء فاضل عمار، مساعد وزير الداخلية لأمن الدقهلية، إخطارا من اللواء سيد سلطان، مدير المباحث الجنائية، بورود بلاغ لإدارة شرطة النجدة بانقلاب سيارة تقل عروسين على طريق "المنصورة - المحلة".
حبس-متهمه

حبس مراقب شبكات الصرف الصحي بالجيزة بعد غرق ياسين

قررت النيابة العامة حبس مراقب شبكات الصرف الصحي بالجيزة، 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامه بالإهمال الجسيم والتسبب في غرق الطفل ياسين عماد داخل بالوعة أمام نادي الطالبية، فيما أنكر المتهم التهم الموجهة إليه. كانت قوات الأمن بالجيزة قد ألقت القبض على مراقب شبكات الصرف الصحي بقطاع الجيزة، وذلك تنفيذًا لأوامر النائب العام المستشار نبيل صادق، بضبط المراقب المسؤول عن شبكات الصرف بالجيزة، للتحقيق معه في اتهامات الإهمال الجسيم فى مهام عمله ما تسبب في الخطأ فى قتل الطفل ياسين، الذى سقط فى بالوعة مكشوفة أمام نادي الطالبية وغرق جسده فى مياه الصرف الصحي.
القبض-على-متهم

والد المتهم مات.. تفاصيل جديدة في مقتل أمين شرطة بالزمالك

فور علمه باستشهاد أمين شرطة أثناء تعيينه خدمة في محيط نادي الجزيرة، متأثرا بإصابته على يد نجله "هشام" لم يتحمل والد المتهم "حازم" صدمة الخبر وتوفي أثر سكتة قلبية، فيما كان والد المتهم عضو بهيئة تدريس سابقا بجامعة القاهرة. المتهم من أسرة ثرية ولديه سيارة مرسيدس وحاصل على الثانوية العامة ولم يكمل تعلميه لمعاناته من المرض النفسي، ويقيم بشقة مع والده في منطقة الزمالك، كما تنتابه حالة نفسية، وحاول التعدي على والده من قبل كما حاول الانتحار في مرة سابقة بطعن نفسه بسكين، وكان يعالج في إحدى مصحات العلاج النفسي، فيما تتمتع عائلته بسمعة حسنة.
حادث ميكروباص اول فيصل (1)

«كسرنا الشنطة عشان ننقذهم» تفاصيل حادث ميكروباص فيصل

مؤشرات ضبط الوقت كانت تشير إلى الثانية والنصف ظهر اليوم الأحد، انسيابية بحركة المرور أعلى كوبري فيصل مع قرب الذروة المسائية حيث خروج الموظفين من المصالح الحكومية، وذلك وسط انتشار الخدمات اللازمة تحت إشراف مدير قطاع الغرب، إلا أن رعونة سائق سيارة أجرة "ميكروباص" بيضاء اللون بددت حالة الهدوء حتى تخطى السور الحديدي الجانبي في حادث مأساوي تجمع على أثره المارة وقاطنو العقارات المطلة على الكوبري "أول فيصل" لتقديم يد العون للمصابين وسرعة نقل الحالات الخطرة إلى أقرب مستشفى.
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تصادم-سيارة-محملة-ببنزين -ب6-سيارات-اخرى-بسبب-الشبورة-بالبحيرة (5)

مصرع شخص وإصابة 8 في حادث تصادم بالبحيرة

لقى شخص مصرعه وأصيب 8 آخرون بكسور وجروح متفرقة في أنحاء الجسم، اليوم الثلاثاء، أثر تصادم تمناية مع نصف نقل بطريق الصحراوي نزلة كوبري "العشر تلاف" اتجاه الإسكندرية، إذ قطعت السيارة النصف نقل الطريق أمام السيارة الأخرى ما أدى إلى الحادث، ونُقلت الجثة لمستشفى العامرية العام والمصابين لذات المستشفى لتلقي العلاج اللازم، وجارٍ تحرير محضر بالواقعة للعرض على النيابة العامة لتولي التحقيقات، وجارٍ إزالة آثار الحادث وفتح الطريق أمام حركة السيارات بعد توقفها بواسطة قوات الحماية المدنية بالبحيرة برئاسة العميد محمد بلبع مدير إدارة الحماية المدنية بالمحافظة.
جثة-طفل

«ضحية العطش».. «تريلا» تقتل طفلا في الشرقية

لم يكُن «علي» الطفل اليافع ابن الأربعة عشر ربيعًا، يدري أن رحلته التي اعتادها بصورة يومية في عربة «كارو» تضُم مجموعة «جراكن» فارغة لجلب مياه شرب نظية له ولأسرته ستكون نهاية مطافه في الدنيا؛ إذ ساقه القدر ليكون ضحية لحادث طريق أنهى حياته دهسًا أسفل عجلات سيارة نقل ثقيل «تريلا»، وذلك حال مروره بطريق «صان الحجر – رمسيس»، بدائرة مركز شرطة صان الحجر، فيما جرى التحفظ على الجثة تحت تصرف النيابة العام، والتي صرحت بالدفن لعدم وجود شبهة جنائية في الوفاة.
حادث-تصادم-في-المنوفية ‎ (5)

تصادم يعطل صحراوي الفيوم وحادث مأسوى ببحيرة قارون

شهد طريق الفيوم الصحراوي، تصادم سيارتين ملاكي، أعلى الطريق فى نطاق محافظة الجيزة، وأسفر الحادث عن إصابية قائدي السيارتين، وتعطل حركة المرور، فيما نقلت سيارة إسعاف المصابين إلى أقرب مستشفى، وتدخل رجال المرور لرفع السيارتين من نهر الطريق، لتيسير حركة المرور، مع التحفظ على المركبتين، لحين تحرير محضر بالواقعة وإحالته إلى النيابة العامة للتحقيق واتخاذ شئونها، فيما تحرص الإدارة العامة لمرور الجيزة على نشر خدمات التدخل السريع خاصة على الطرق الواصلة بين المحافظات والطريق الدائري.
مستشفى -المنصورة

وفاة مصاب «البصمة المجهولة» بمستشفى طوارئ المنصورة

لفظ الشاب أحمد عويضة أنفاسه الأخيرة، 27 عاما، من مدينة طلخا بمحافظة الدقهلية، الذي اتهمت أسرته مجهول بالحصول على بصمة أصبعه وهو في غيبوبة في أثناء احتجازه في مستشفى الطوارئ الجامعي بالمنصورة، متأثرا باصابته، وكان قد أصيب في حادث سيارة ملاكي في منطقة المشاية بمدينة المنصورة، ثالث أيام عيد الأضحى، ونقل إلى المستشفى في حالة خطرة، إذ أكدت التقارير الطبية ضرورة حجزه في العناية المركزة لإجراء تدخل جراحي لاستئصال الطحال وعلاج كسر في الكتف وكسر بالرجل اليمنى وأصيب بتهتك في الرئة.
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