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أمريكا تعلق على قصف لبنان بـ100 قذيفة: ندعم إسرائيل

٠١ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠٩:٣٧ م
وزير الخارجية الأمريكي مايكل بومبيو
وزير الخارجية الأمريكي مايكل بومبيو
قالت وزارة الخارجية الأمريكية، الأحد، إن على حزب الله وقف "أعماله العدائية التي تهدد استقرار لبنان وأمنه"، بحسب "العربية". واعتبرت الخارجية الأمريكية أن "ما حصل اليوم في لبنان مثال على دور إيران في دعم الميليشيات"، مشيرة إلى الهجوم الذي نفذه حزب الله بصواريخ على قاعدة إسرائيلية في منطقة حدودية. وجددت الوزارة "دعم إسرائيل في حقها بالدفاع عن نفسها"، بعد أن ردت تل أبيب بإطلاق أكثر من 100 قذيفة على مناطق لبنانية في الجنوب. وأعلنت إسرائيل، الأحد، أنها قصفت مناطق في جنوب لبنان بعد إطلاق صواريخ مضادة للدبابات باتجاه أراضيها.
فيما أعلن حزب الله، الأحد، تدمير آلية عسكرية إسرائيلية في منطقة أفيفيم قرب الحدود الجنوبية للبنان، وذلك بعد أسبوع من اتهامه إسرائيل بشن هجوم بطائرتين مسيرتين في معقله قرب بيروت وقتل اثنين من عناصره في غارة في سوريا. وطلب رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري، الأحد، من واشنطن وباريس التدخل لاحتواء التصعيد. بدورها،
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الشرطة-الأمريكية (2)

أمريكا تعتقل بريطانيا للاشتباه بتورطه بأعمال إرهابية

أعلنت شرطة أوهايو الأمريكية، اليوم الأحد، اعتقال مواطن بريطاني للاشتباه في تورطه بأعمال إرهابية، وفقا لـ"ورتيزر"، ولم تشر الوكالة إلى مزيد من التفاصيل. كانت السلطات الأمريكية قد اعتقلت في وقت سابق 4 أشخاص بعدما خططوا لشن هجوم بالقنابل على بلدة مسلمة صغيرة في شمال ولاية نيويورك، وقالت إن المحققين ضبطوا ثلاث قنابل محلية الصنع ونحو 20 بندقية. واتهمت السلطات القضائية في نيويورك الموقوفين بحيازة غير مشروعة للأسلحة والتخطيط لمهاجمة قرية "إسلامبرج" التابعة لمدينة تومبكينس في الولاية ذاتها، وذلك من خلال تنفيذ تفجيرات فيها.
الإعصار-مايكل-يهدد جنوب-الولايات-المتحدة

خوفا من إعصار دوريان.. رفع حالة التأهب في أمريكا

أعلن مركز الأعاصير الوطني الأمريكي، اليوم الأحد، رفع حالة التأهب القصوى في ولايات جورجيا وساوث كارولينا وفلوريدا، وذلك على خلفية اشتداد الإعصار دوريان. كان الإعصار دوريان قد تحرك صوب الشمال الغربي، أمس السبت، وهو يتجه ببطء في المحيط الأطلسي نحو الولايات الأمريكية. وقالت السلطات في بيان لها: "على السكان البقاء في حالة تأهب على الرغم من أن أحدث التوقعات تشير إلى أنهم قد يتفادون التعرض لاجتياح مباشر من الإعصار الخطير الذي بلغت قوته الدرجة الرابعة"، وفقا لـ"العربية".
التدخل الروسي في الانتخابات الأمريكية

وزارة الدفاع الأمريكية تشن الحرب على الأخبار الكاذبة

تشكل الأخبار الكاذبة تهديدا لأمن الولايات المتحدة، وهو ما دفع وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون" إلى إطلاق مشروع لصد "هجمات التضليل الأتوماتيكي واسعة النطاق"، في الوقت الذي عرقل فيه كبار النواب الجمهوريين في الكونجرس الجهود المبذولة لحماية نزاهة الانتخابات. أنشأت وكالة مشاريع البحوث المتقدمة بوزارة الدفاع برنامجا مخصصا يمكنه الكشف عن الأخبار الكاذبة والشائعات، من بين أكثر من 500 ألف قصة وصورة وفيديو ومقطع صوتى. وإذا نجحت الوكالة في ذلك، فقد يتوسع النظام بعد أربع سنوات من التجارب، لاكتشاف المنشورات الخبيثة ومنع الأخبار المزيفة من الانتشار.
طارق رمضان - حفيد حسن البنا

تنفيذا للعدالة.. منع حفيد البنا من مغادرة فرنسا

أصدر القضاء الفرنسي قرارًا بمنع حفيد مؤسس تنظيم الإخوان الإرهابي طارق رمضان من مغادرة الأراضي الفرنسية، حفاظًا على حقوق شاكيات اتهمنه في جرائم اغتصاب وتهديد بالقتل. وذكرت محطة "بي.إف.إم" التليفزيونية الفرنسية، اليوم الأحد، أن القضاء رفض طلب محامي رمضان السفر للإقامة في منزله في العاصمة البريطانية لندن. كان رمضان قد حصل على إطلاق سراح مشروط بعد 10 أشهر من الاحتجاز على ذمة قضايا اغتصاب وتهديد بالقتل في فرنسا. وفقا للمحطة الإذاعية فإن محامي رمضان إيمانويل مارسيني قام بطلب تعديل الرقابة القضائية على موكله والسماح له بالإقامة في منزله في لندن.
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سامح-شكرى (1)

أول تحرك مصري بشأن تطورات الأحداث على حدود لبنان

تلقى رئيس الحكومة اللبنانية سعد الحريرى، مساء اليوم الأحد، اتصالا هاتفيا من وزير الخارجية سامح شكرى، تم خلاله التشاور في شأن آخر تطورات الوضع على الحدود الجنوبية اللبنانية، عقب العملية التي نفذها حزب الله ضد مدرعة عسكرية إسرائيلية بالقرب من الحدود المشتركة بين البلدين، والرد العسكري الإسرائيلى عليها. جاء ذلك في بيان أصدره المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء اللبنانى سعد الحريري مساء اليوم. وأجرى الحريري اتصالا برئيس مجلس النواب اللبنانى نبيه برى، قام خلاله بوضعه في أجواء الاتصالات العربية والدولية التي أجراها، في سبيل إيقاف التدهور على الحدود.
وزير -لخارجية -البحريني -الشيخ -خالد -بن -أحمد -آل- خليفة

نأي بالنفس.. البحرين تدعو مواطنيها إلى مغادرة لبنان

نشرت وكالة الأنباء "رويترز"، أن وزارة الخارجية البحرينية تدعو مواطنيها لمغادرة لبنان على الفور نظرا للتطورات الأمنية هناك. وعلق الشيخ خالد بن أحمد، وزير الخارجية البحريني، على العملية التي أعلن عنها حزب الله اللبناني في منطقة أفيفيم واستهدافه آلية إسرائيلية. جاء ذلك في تغريدة للوزير البحريني على صفحته بتويتر، إذ قال: "من أراد ان يفهم معنى النأي بالنفس فليتفرج على التلفزيون..". وتابع: "اعتداء دولة على أخرى شيء يحرمه القانون الدولي. ووقوف دولة متفرجة على معارك تدور على حدودها وتعرض شعبها للخطر هو تهاون كبير في تحمل تلك الدولة لمسؤولياتها".
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أطلقنا 100 قذيفة.. أول تعليق من نتنياهو على الهجوم اللبناني

أعلن بنيامين نتنياهو، رئيس الوزراء الإسرائيلي، أن جيش الاحتلال رد على العملية التي نفذها حزب الله في منطقة أفيفيم عبر إطلاق 100 قذيفة إلى جانب إطلاق النار من الجو بوسائل مختلفة، بحسب "سي إن إن عربي". جاء ذلك في أول تعليق لنتنياهو على عملية حزب الله، مساء الأحد، إذ قال في مؤتمر صحفي: أجريت قبل حوالي ساعة مشاورات مع رئيس هيئة الأركان العامة لجيش الدفاع ومع اللواءات. تمت مهاجمتنا بعدة صواريخ مضادة للدبابات وردينا بإطلاق 100 قذيفة وبإطلاق النار من الجو بوسائل مختلفة، نجري مشاورات حول المراحل المقبلة. أوعزت بالاستعداد لجميع السيناريوهات".
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بعد هجوم لبناني.. إعلان الطوارئ في مستشفيات إسرائيل

ذكرت وسائل إعلامية لبنانية أن العملية التي نفذها حزب الله ضد قوات عسكرية إسرائيلية بالمنطقة الحدودية في وقت سابق اليوم الأحد، أسفرت عن وقوع 4 إصابات في صفوف الجيش الإسرائيلي، فيما نفى الناطق بلسان الجيش الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي تلك المعلومة. من جهته، أوقف الجيش الإسرائيلي القصف المدفعي الذي كان ينفذه على قرى جنوبية ردا على هجوم حزب الله، مع تكثيف إطلاق طائرات الاستطلاع من دون طيار في الأجواء اللبنانية. وأطلع رئيس الحكومة اللبنانية سعد الحريري، الرئيس اللبناني ميشال عون، على الاتصالات الدولية العاجلة التي أجراها لوقف التصعيد العسكري الإسرائيلي.
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