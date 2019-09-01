رغم الحر.. انقطاع مياه الشرب عن كوم أمبو منذ 52 ساعة

تحرير:عوض سليم ٠١ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠٩:٥٠ م

صورة أرشيفية

حالة من الاحتقان والغضب انتابت مواطني قرى سبيل مكي والعزبة البيضاء وعمارات جبل الزلط ومنيحة وكرم الديب وأقليت والعدوة وأبو وير وعرب كيما وفطيرة قبلى وبحرى، بمركز كوم أمبو بأسوان، بالإضافة إلى عدد من القرى المتاخمة لمركز نصر النوبة، بعد استمرار انقطاع مياه الشرب عن تلك القرى والمناطق لأكثر من 52 ساعة منذ مساء الجمعة الماضى، بسبب أعمال ربط شبكات مياه الشرب بقرية فطيرة بمركز كوم أمبو، الأمر الذى فرض بدوره تدخل المسئولين بمحافظة أسوان، عقب عدم وفاء شركة مياه الشرب بالتزاماتها بوصول المياه لهذه القرى والمناطق حسب البيان الصادر عن الشركة.

وقال اللواء سعيد حجازى نائب محافظ أسوان، إنه تدخل لدى مسئولى الشركة، واعدا بسرعة وصول المياه إلى المناطق والقرى المتضررة قريبا، مؤكدا أنه يعلم حالة الغضب لدى المواطنيين بسبب الواقعة.وكانت شركة مياه الشرب أعلنت عن قطع مياه الشرب بقرى غرب كوم أمبو وعدد من قرى نصر النوبة لمدة تصل لـ 17 ساعة متواصلة، نظرا