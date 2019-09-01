بوكيتينو عن رحيل إريكسن: أتمنى أن أقول مستحيل

تحرير:محمد جمال ٠١ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠٩:٥١ م

إريكسن

علق ماوريسيو بوكيتينو المدير الفنى لفريق توتنهام على التعادل المثير أمام آرسنال والذي انتهى بنتيجة 2-2 فى إطار الأسبوع الرابع من عمر الدورى الإنجليزي (البريميرليج)، وأشار بوكيتينو إلى أن المباراة كانت عظيمة كما كشف أيضا خلال المؤتمر الصحفي عن مستقبل كريستيان إريكسن خط وسط السبيرز. وقال بوكيتينو :"أعتقد أنها مباراة عظيمة كلا الفريقين، لعبنا بشكل جيد وصنعنا العديد من الفرص، لكن هدف أرسنال غير كل شىء". وكان إريكسن وضع بصمته فى مباراة اليوم حيث سجل أول أهداف المباراة فى الدقيقة 12.

وأوضح بوكيتينو عن مستقبل إريكسن مع توتنهام قائلا: "سوق الانتقالات سيغلق بعد يوم وبضع ساعات، أتمنى أن أقول إنه من المستحيل أن يرحل لكن أعتقد أنه من الصعب ذلك". وأكمل: "للأسف لا يوجد مستحيل فى كرة القدم، كل شىء سيصبح واضحا للغاية بعد إغلاق سوق الانتقالات فى أوروبا". وارتبط اسم إريكسن بالانتقال لـ"ريال