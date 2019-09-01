رياضة

بوكيتينو عن رحيل إريكسن: أتمنى أن أقول مستحيل

تحرير:محمد جمال ٠١ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠٩:٥١ م
إريكسن
إريكسن
علق ماوريسيو بوكيتينو المدير الفنى لفريق توتنهام على التعادل المثير أمام آرسنال والذي انتهى بنتيجة 2-2 فى إطار الأسبوع الرابع من عمر الدورى الإنجليزي (البريميرليج)، وأشار بوكيتينو إلى أن المباراة كانت عظيمة كما كشف أيضا خلال المؤتمر الصحفي عن مستقبل كريستيان إريكسن خط وسط السبيرز. وقال بوكيتينو :"أعتقد أنها مباراة عظيمة كلا الفريقين، لعبنا بشكل جيد وصنعنا العديد من الفرص، لكن هدف أرسنال غير كل شىء". وكان إريكسن وضع بصمته فى مباراة اليوم حيث سجل أول أهداف المباراة فى الدقيقة 12.
وأوضح بوكيتينو عن مستقبل إريكسن مع توتنهام قائلا: "سوق الانتقالات سيغلق بعد يوم وبضع ساعات، أتمنى أن أقول إنه من المستحيل أن يرحل لكن أعتقد أنه من الصعب ذلك". وأكمل: "للأسف لا يوجد مستحيل فى كرة القدم، كل شىء سيصبح واضحا للغاية بعد إغلاق سوق الانتقالات فى أوروبا". وارتبط اسم إريكسن بالانتقال لـ"ريال
اقرأ المزيد
فياريال-ريال مدريد

ريال مدريد يسقط فى فخ التعادل أمام فياريال

سقط فريق ريال مدريد في فخ التعادل أمام نظيره فياريال فى المباراة التى جمعت بينهما مساء اليوم الأحد، على ملعب "لا سيراميكا" فى إطار الأسبوع الثالث من عمر الدورى الإسبانى (الليجا)، وسجل جاريث بيل هدفي الريال، بينما سجل لصالح فياريال كل من مورينيو وجوميز. وبهذه النتيجة يحتل المرينجي المركز الخامس برصيد 5 نقاط، بينما يحتل فياريال المركز السادس عشر برصيد نقطتين، وشهدت المباراة تألق جاريث بيل مهاجم الفريق وذلك بعد غياب لفترة طويلة عن إحراز الأهداف لكن المباراة انتهت بطرده من الملعب بعد تلقيه الإنذار الثاني.
الزمالك-وديكيدها‎ (6)

الزمالك يتأهل لنهائي الكأس للمرة الثانية على التوالي

تأهل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك إلى نهائي بطولة كأس مصر، للمرة الثانية على التوالي، والأربعين في تاريخه، بعدما حقق الفوز على نظيره الاتحاد السكندري، بهدف نظيف، سجله مصطفى محمد، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الأحد على ملعب الإسماعيلية، ضمن مواجهات نصف نهائي المسابقة، لينتظر الفارس الأبيض الفائز من مواجهة فريقي بيراميدز و بتروجيت، التي ستقام غدًا الإثنين، ويسعى الفارس الأبيض لتحقيق اللقب للمرة السابعة والعشرين بعدما حقق 26 لقبًا كان آخرها النسخة الماضية.
أتليتكو -مدريد‎

أتليتكو مدريد يقلب الطاولة على إيبار في مباراة مثيرة

قلب فريق أتلتيكو مدريد الطاولة على نظيره إيبار، بثلاثة أهداف لهدفين، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الأحد على "ملعب واندا ميتروبوليتانو"، ضمن مواجهات الجولة الثالثة من منافسات الدوري الإسباني، بعدما كان متأخرًا بهدفين نظيفين، سجل تشارلز دياز هدف التقدم للضيوف، وأضاف زميله انايتز اربيلا الهدف الثاني، وقلص جواو فيليكس الفارق لأصحاب الأرض، وأدرك فيكتور ماتشين بيريز فيتولو هدف التعادل للروخي بلانكوس، قبل أن يخطف توماس بارتي هدف الفوز في الدقيقة الأخيرة من الوقت الأصلي.
اقرأ المزيد من الأخبار
توتنهام

التعادل يحسم قمة البريميرليج بين السيتي وتوتنهام

حسم التعادل الإيجابي القمة النارية بين مانشستر سيتي وتوتنهام، بنتيجة 2-2، خلال اللقاء الذي أقيم بين الفريقين، مساء اليوم السبت، على ملعب «الاتحاد»، ضمن مباريات الجولة الثانية من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز. شهدت المباراة إثارة كبيرة من الفريقين منذ الدقائق الأولى، في ظل سيطرة نسبية من مانشستر سيتي لكن دفاع السبيرز كان في الموعد، قبل أن يتمكن النجم الإنجليزي الدولي من مواصلة تألقه مع بداية الموسم بتسجيل هدف السبق للسيتي في الدقيقة 20، وجاء الرد سريعا من الأرجنتيني إيريك لاميلا بعدها بثلاث دقائق.
توتنهام-مانشستر-سيتى

توتنهام يسعى لإنهاء هيمنة السيتي في البريميرليج

يحتضن ملعب الاتحاد اليوم السبت، قمة مباريات الجولة الثانية من الدوري الإنجليزي، وذلك عندما يستقبل مانشستر سيتي حامل اللقب، نظيره توتنهام في تمام الساعة 6:30 مساءً، ويحتل السيتي صدارة جدول الترتيب برصيد 3 نقاط، وهو نفس رصيد السبيرز من النقاط في المركز السادس، ويبحث السيتي اليوم عن تحقيق الانتصار الخامس تواليًا على توتنهام في الدوري للمرة الأولى في تاريخه، ولم يجمع السبيرز سوى 4 نقاط فقط أمام السيتي في آخر 9 زيارات لملعب الاتحاد، ولم يخسر السيتي المباراة الأولى في الموسم على أرضه منذ عام 1989.
نيمار

المدير الرياضى لـ«سان جيرمان» يكشف حقيقة رحيل نيمار

علق ليوناردو المدير الرياضى لفريق باريس سان جيرمان، على صفقة رحيل نيمار عن النادى الباريسي، حيث أشار ليوناردو أن هناك مفاوضات بالفعل لضم اللاعب لأحد الفرق. وقال البرازيلى فى تصريحات خلال لقاء مع راديو مونت كارلو: "نعم هناك مفاوضات مع بعض الأندية من أجل نيمار ولكن لا يوجد أي شيء مُتقدم حتى الآن، ما يقال بخصوص استبعاد نيمار من تدريبات باريس سان جيرمان ليس صحيحا على الإطلاق". وارتبط اسم نيمار فى الأيام الأخيرة بالانتقال لفريق برشلونة وكانت الصحف الإسبانية قد نشرت تقارير تفيد دخوله فى صفقة تبادلية تضم لاعبين ومبلغا يزيد على 100 مليون يورو.
إريكسن ‎

200 ألف جنيه إسترليني سلاح توتنهام للحفاظ على إريكسن

أكدت صحيفة الديلي ميل البريطانية، اليوم الثلاثاء، أن نادي توتنهام هوتسبير الإنجليزي يعمل للحفاظ على خدمات نجمه الدولي الدنماركي كريستيان إريكسن هذا الموسم، وأشارت إلى أن توتنهام عرض على إريكسن الحصول على راتب أسبوعي يقدر بـ200 ألف جنيه إسترليني، للموافقة على تجديد عقده، علما بأن إريكسن صاحب الـ27 عاما يتقاضى حاليا 80 ألف إسترليني أسبوعيا فقط، كما أن عقده ينتهي في الصيف المقبل، ومن ثم يخشى توتنهام أن يوقّع اللاعب لأي فريق، في يناير المقبل، مجانًا.
للإعلان على موقع التحرير: info@tahrirnews.org
عن مؤسسة التحرير

سياسة

إرهاب

جريمة

رياضة

فنون

حياة

صحة

رأي
إنضم لفريق التحرير: hr@tahrirnews.org