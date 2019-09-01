مصرع 4 بينهم عروسان في انقلاب سيارة بالدقهلية

تحرير:رانيا الديداموني ٠١ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠٩:٥٧ م

صورة أرشيفية

تحول فرح إلى مأتم، إذ لقي عروسان مصرعهما وشقيقة العروس وعم العريس، اليوم الأحد، أثر انقلاب سيارة الزفاف التي كانت تقلهم في قرية منشاة البدوي التابعة لمركز طلخا بمحافظة الدقهلية، متأثرين بإصابتهم بكسور متفرقة وكدمات خطيرة بسبب اختلال عجلة القيادة من يد السائق. تلقى اللواء فاضل عمار، مساعد وزير الداخلية لأمن الدقهلية، إخطارا من اللواء سيد سلطان، مدير المباحث الجنائية، بورود بلاغ لإدارة شرطة النجدة بانقلاب سيارة تقل عروسين على طريق "المنصورة- المحلة".

انتقل ضباط وحدة مباحث مركز شرطة طلخا بقيادة الرائد أحمد السادات، رئيس المباحث إلى مكان البلاغ وتبين تصادم سيارة زفاف في الجزيرة الوسطى بالطريق وانقلابها، ويستقلها عروسان وشقيقة العروس وعم العريس، وتبين اختلال عجلة القيادة من يد السائق ما تسبب في الحادث. وتبين مصرع 4 أشخاص بسبب كسور خطيرة وهبوط بالدورة