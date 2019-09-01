جريمة

البريئة والذئب.. أبشع جريمة اغتصاب وقتل طفلة بسوهاج

المتهم استغل براءة الطفلة وصغر سنها وسار خلفها وأمسك بحجر وانهال على رأسها حتى سقطت مغشيا عليها وبعدها اغتصبها ثم خنقها.. قُبض عليه واعترف بجريمته وحبسته النيابة
تحرير:محمد أبو زيد ٠١ سبتمبر ٢٠١٩ - ١٠:٣٨ م
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
في عالم سيطرت عليه الأبالسة ومعدومو الضمائر، لم تجد البريئة مكانا لها وسط الذئاب في أماكن لا تنبض بالحياة، كانت "جانا" تعيش بقلب أخضر يشبه زرع قريتها، عاشت سنوات حياتها التي تعد على أصابع اليد، لا تملك سوى ابتسامة تدخل بها السرور على قلب أسرتها وعيون تشع بالبراءة، وضمير أقل من أن يخدع أو يخون، كانت الطفلة، مثل الملاك، ولكن لم تدرك صاحبة الستة أعوام أن شيطانا يتربص بها ويتحين اللحظة التي يغتال فيها براءتها ويسلب منها حياتها دون ذنب اقترفته، ليتركها جثة هامدة ترتوي الأرض بدمائها بينما هو تطارده اللعنات كلما غدا أو راح.
الخروج الأخير  خرجت "جانا" كعادتها من منزلها في قرية السقرية بمركز المنشأة بسوهاج، لكي تلهو مع أقرانها من الأطفال، بينما لا تعرف أنه خروج بلا رجعة، ساعتان مرَّتا على خروجها دون عودتها كانتا كفيلتين أن تجعلا القلق يتسلل ناحية قلب أسرتها التي خرجت تبحث عنها في كل مكان دون جدوى وكأن الأرض انشقت وابتلعتها،
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انقلاب سيارة - أرشيفية

مصرع 4 بينهم عروسان في انقلاب سيارة بالدقهلية

تحول فرح إلى مأتم، إذ لقي عروسان مصرعهما وشقيقة العروس وعم العريس، اليوم الأحد، أثر انقلاب سيارة الزفاف التي كانت تقلهم في قرية منشاة البدوي التابعة لمركز طلخا بمحافظة الدقهلية، متأثرين بإصابتهم بكسور متفرقة وكدمات خطيرة بسبب اختلال عجلة القيادة من يد السائق. تلقى اللواء فاضل عمار، مساعد وزير الداخلية لأمن الدقهلية، إخطارا من اللواء سيد سلطان، مدير المباحث الجنائية، بورود بلاغ لإدارة شرطة النجدة بانقلاب سيارة تقل عروسين على طريق "المنصورة- المحلة".
انقلاب أتوبيس - أرشيفية

إصابة 11 شخصا في انقلاب أتوبيس بطريق بنها الحر

أصيب 11 شخصا في حادث انقلاب أتوبيس بالطريق الحر بنها - شبرا، وتم نقل المصابين إلى مستشفى بنها الجامعي وقليوب التخصصى، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة مباشرة التحقيقات. تلقي اللواء طارق عجيز مدير أمن القليوبية إخطارًا من مدير إدارة المرور اللواء إيهاب مرزوق بوقوع حادث انقلاب أتوبيس على الطريق الحر بنها - شبرا نطاق مدينة قها وتبين إصابة 11 شخصًا، وتم نقلهم إلى مستشفى بنها الجامعي وقليوب.
حبس-متهمه

حبس مراقب شبكات الصرف الصحي بالجيزة بعد غرق ياسين

قررت النيابة العامة حبس مراقب شبكات الصرف الصحي بالجيزة، 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامه بالإهمال الجسيم والتسبب في غرق الطفل ياسين عماد داخل بالوعة أمام نادي الطالبية، فيما أنكر المتهم التهم الموجهة إليه. كانت قوات الأمن بالجيزة قد ألقت القبض على مراقب شبكات الصرف الصحي بقطاع الجيزة، وذلك تنفيذًا لأوامر النائب العام المستشار نبيل صادق، بضبط المراقب المسؤول عن شبكات الصرف بالجيزة، للتحقيق معه في اتهامات الإهمال الجسيم فى مهام عمله ما تسبب في الخطأ فى قتل الطفل ياسين، الذى سقط فى بالوعة مكشوفة أمام نادي الطالبية وغرق جسده فى مياه الصرف الصحي.
القبض-على-متهم

والد المتهم مات.. تفاصيل جديدة في مقتل أمين شرطة بالزمالك

فور علمه باستشهاد أمين شرطة أثناء تعيينه خدمة في محيط نادي الجزيرة، متأثرا بإصابته على يد نجله "هشام" لم يتحمل والد المتهم "حازم" صدمة الخبر وتوفي أثر سكتة قلبية، فيما كان والد المتهم عضو بهيئة تدريس سابقا بجامعة القاهرة. المتهم من أسرة ثرية ولديه سيارة مرسيدس وحاصل على الثانوية العامة ولم يكمل تعلميه لمعاناته من المرض النفسي، ويقيم بشقة مع والده في منطقة الزمالك، كما تنتابه حالة نفسية، وحاول التعدي على والده من قبل كما حاول الانتحار في مرة سابقة بطعن نفسه بسكين، وكان يعالج في إحدى مصحات العلاج النفسي، فيما تتمتع عائلته بسمعة حسنة.
اقرأ المزيد من الأخبار
حبس-متهمه

حبس مراقب شبكات الصرف الصحي بالجيزة بعد غرق ياسين

قررت النيابة العامة حبس مراقب شبكات الصرف الصحي بالجيزة، 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامه بالإهمال الجسيم والتسبب في غرق الطفل ياسين عماد داخل بالوعة أمام نادي الطالبية، فيما أنكر المتهم التهم الموجهة إليه. كانت قوات الأمن بالجيزة قد ألقت القبض على مراقب شبكات الصرف الصحي بقطاع الجيزة، وذلك تنفيذًا لأوامر النائب العام المستشار نبيل صادق، بضبط المراقب المسؤول عن شبكات الصرف بالجيزة، للتحقيق معه في اتهامات الإهمال الجسيم فى مهام عمله ما تسبب في الخطأ فى قتل الطفل ياسين، الذى سقط فى بالوعة مكشوفة أمام نادي الطالبية وغرق جسده فى مياه الصرف الصحي.
القبض-على-متهم

والد المتهم مات.. تفاصيل جديدة في مقتل أمين شرطة بالزمالك

فور علمه باستشهاد أمين شرطة أثناء تعيينه خدمة في محيط نادي الجزيرة، متأثرا بإصابته على يد نجله "هشام" لم يتحمل والد المتهم "حازم" صدمة الخبر وتوفي أثر سكتة قلبية، فيما كان والد المتهم عضو بهيئة تدريس سابقا بجامعة القاهرة. المتهم من أسرة ثرية ولديه سيارة مرسيدس وحاصل على الثانوية العامة ولم يكمل تعلميه لمعاناته من المرض النفسي، ويقيم بشقة مع والده في منطقة الزمالك، كما تنتابه حالة نفسية، وحاول التعدي على والده من قبل كما حاول الانتحار في مرة سابقة بطعن نفسه بسكين، وكان يعالج في إحدى مصحات العلاج النفسي، فيما تتمتع عائلته بسمعة حسنة.
جثة-طفل-مقتول-قتل

جثة في شوال.. جريمة انتقام من طفل هزت أسيوط

في إحدى الليالي جلس الرجل الذي تخطى الستين من عمره بجوار زوجته التي تقترب من الخمسين يتطلع إليها ويرمقها بنظراته الحادة التي تملؤها التساؤلات عما يجول في عقلها، بينما هي الأخرى تبادله النظرات نفسها كأنهما يفكران في شىء واحد. مرت الساعات والرجل وزوجته على الحال نفسه حتى باح لها بما ينخر في عقله، بعد أن ذكّرها بوفاة طفلهما عبد النعيم وكيف تسبب ابن الجيران في وفاته غرقا وحرمانهما منه، وقبل أن ينفض مجلسهما خرجا بقرار واحد من الجلسة ممهور بختم الشيطان "إحنا هنقتل الواد ونحرق قلب أمه"، ثم راحا يغطان في نوم عميق في انتظار طلوع الشمس لتنفيذ خطة المساء.
جثه-في-ارض-زراعيه

«أم و4 شياطين».. جريمة قتل مزارع في حي الجناين

منزل متواضع في قرية «شندورة» بحى الجناين في محافظة السويس، شاهد على تواضع حال قاطنيه، جدران هشة وأثاث بالٍ، وعلى أريكة قديمة جلس «صبري» في إحدى الليالي واضعا يده فوق رأسه يشكو حاله للزمن بوجه شاحب وتجاعيد حصيلة دموع سطرتها الأيام تحكي عن مرارة يضيق بها صدره بعدما انحرف أولاده الثلاثة، وسلكوا طريق الشيطان، لم يخطر في ذهن الرجل الذي وقف على مشارف الستين أن حياته ستنتهي على يد فلذة كبده بعدما انضم أبناؤه إلى صف والدتهم وراحوا يعدون الخطة للتخلص من والدهم بعدما صارت قلوبهم كالحجارة أو أشد قسوة.
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