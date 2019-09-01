البريئة والذئب.. أبشع جريمة اغتصاب وقتل طفلة بسوهاج
المتهم استغل براءة الطفلة وصغر سنها وسار خلفها وأمسك بحجر وانهال على رأسها حتى سقطت مغشيا عليها وبعدها اغتصبها ثم خنقها.. قُبض عليه واعترف بجريمته وحبسته النيابة
تحرير:محمد أبو زيد
٠١ سبتمبر ٢٠١٩ - ١٠:٣٨ م
صورة أرشيفية
في عالم سيطرت عليه الأبالسة ومعدومو الضمائر، لم تجد البريئة مكانا لها وسط الذئاب في أماكن لا تنبض بالحياة، كانت "جانا" تعيش بقلب أخضر يشبه زرع قريتها، عاشت سنوات حياتها التي تعد على أصابع اليد، لا تملك سوى ابتسامة تدخل بها السرور على قلب أسرتها وعيون تشع بالبراءة، وضمير أقل من أن يخدع أو يخون، كانت الطفلة، مثل الملاك، ولكن لم تدرك صاحبة الستة أعوام أن شيطانا يتربص بها ويتحين اللحظة التي يغتال فيها براءتها ويسلب منها حياتها دون ذنب اقترفته، ليتركها جثة هامدة ترتوي الأرض بدمائها بينما هو تطارده اللعنات كلما غدا أو راح.
الخروج الأخير
خرجت "جانا" كعادتها من منزلها في قرية السقرية بمركز المنشأة بسوهاج، لكي تلهو مع أقرانها من الأطفال، بينما لا تعرف أنه خروج بلا رجعة، ساعتان مرَّتا على خروجها دون عودتها كانتا كفيلتين أن تجعلا القلق يتسلل ناحية قلب أسرتها التي خرجت تبحث عنها في كل مكان دون جدوى وكأن الأرض انشقت وابتلعتها،
الخروج الأخير
خرجت "جانا" كعادتها من منزلها في قرية السقرية بمركز المنشأة بسوهاج، لكي تلهو مع أقرانها من الأطفال، بينما لا تعرف أنه خروج بلا رجعة، ساعتان مرَّتا على خروجها دون عودتها كانتا كفيلتين أن تجعلا القلق يتسلل ناحية قلب أسرتها التي خرجت تبحث عنها في كل مكان دون جدوى وكأن الأرض انشقت وابتلعتها، كان خروجها المفاجئ سببا لقلق والدتها التي حدثها قلبها بأن صغيرتها أصابها مكروه، حيث تعودت في كل مرة تخرج فيها للعب أن تعود بعدها بوقت قصير.
نظرة وشهوة وشيطان
داخل مصنع طوب يبعد بضعة أمتار عن منزل "جانا" يجلس "يوسف" صاحب الـ15 عاما الذي خرج من المصنع ليلتقط أنفاسه بعد ساعات من العمل الشاق تاركا باقي العمال في حالة من العمل المتواصل، أخرج سيجارة من علبته وأشعلها، وراح ينفخ فيها همومه، سرعان ما انتهت بدهسها تحت قدميه وهم بالقيام، إلا أن شيئا ما جعله يتوانى للحظات، عندما شاهد "جانا" تخرج من منزلها، حتى تحركت شهواته الدنيئة ناحية الطفلة، وراح يفكر في اغتصابها مستغلا صغر سنها وضعف جسدها النحيل، اتخذ قراره في لمح البصر بعدما اعتدل الشيطان في جلسته ووسوس له لارتكاب جريمته الشنعاء.
الوداع
نظرت الطفلة لمنزلها من بعيد كأنها تودعه لآخر مرة بينما كان "يوسف" يسير خلفها ببطء يتحين لحظة ابتعادها عن المنزل بعدما نحى قلبه وضميره المتعفن خلفه، كانت الطريق خالية من المارة وفي اللحظة المناسبة انقض عليها كالذئب الذي يتحين فريسته، أمسك بحجر وانهال على رأسها حتى سقطت مغشيا عليها ليحملها بين يديه إلى قطعة أرض زراعية في حقل "ذرة" ويجردها من ملابسها ويغتصبها، وإمعانا في جريمته لم يتركها حتى يتأكد من وفاتها وأمسك "البنطلون" الذي كانت ترتديه وخنقها حتى فاضت روحها إلى بارئها.
جثة جانا
ما إن انتهى من جريمته حتى اختفى عن الأنظار، لم يمر سوى ساعات حتى عثر على جثة الطفلة في الأرض الزراعية ليتم إبلاغ مباحث المركز ليتحول بعدها مكان مسرح الجريمة إلى أشبه بثكنة عسكرية ويجوب ضباط مباحث المركز تحت إشراف مدير المباحث الأماكن القريبة من موقع الجريمة بحثا عن الجاني وجمع التحريات والاستماع إلى شهود العيان، وأقوال أسرة الطفلة التي قالت إنها خرجت من منزلها القريب من موقع الجريمة للعب قبل مقتلها بساعتين لتختفي بعدها حتى عثر على جثتها.
اشتباه
"يوسف كان هنا بيشتغل معانا واختفى"، جملة قالها عمال مصنع الطوب كانت كفيلة بحل اللغز بعد نحو ما يقرب من الـ6 ساعات قضاها رجال المباحث من البحث والتحري، كان اختفاء الشاب لمدة نصف ساعة في الوقت المعاصر للجريمة دليلا يضعه في دائرة الاشتباه، بعدها انطلقت مأمورية من المباحث لتلقي القبض على المتهم موضوعا في يده الحديد.
اعترافات
سرعان ما أقر بجريمته وروى تفاصيل اغتصاب الطفلة وقتلها لتأمر النيابة بحبسه 4 أيام على ذمة التحقيق بتهمة الاغتصاب والقتل العمد، ليدفع ثمن جريمته في حق طفلة نال من براءتها وأزهق روحها بعدما تحول لوحش كاسر لا يهمه سوى إشباع رغباته التي أوصلته للسجن قابعا خلف قضبانه في انتظار حبل عشماوي.