الزمالك يتأهل لنهائي الكأس للمرة الثانية على التوالي

تحرير:علي الزيني ٠١ سبتمبر ٢٠١٩ - ١٠:٤١ م

الزمالك

تأهل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك إلى نهائي بطولة كأس مصر، للمرة الثانية على التوالي، والأربعين في تاريخه، بعدما حقق الفوز على نظيره الاتحاد السكندري، بهدف نظيف، سجله مصطفى محمد، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الأحد على ملعب الإسماعيلية، ضمن مواجهات نصف نهائي المسابقة، لينتظر الفارس الأبيض الفائز من مواجهة فريقي بيراميدز و بتروجيت، التي ستقام غدًا الإثنين، ويسعى الفارس الأبيض لتحقيق اللقب للمرة السابعة والعشرين بعدما حقق 26 لقبًا كان آخرها النسخة الماضية.

بداية المباراة جاءت هادئة، وفي الدقيقة التاسعة، كاد الزمالك يفتتح التسجيل عن طريق يوسف أوباما، الذي سدد كرة من داخل المنطقة مرت بجوار القائم، قبل أن تتصدى العارضة لكرته في الدقيقة 18. وفي الدقيقة 31، أرسل حمدي النقاز عرضية، قابلها عمر السعيد برأسية، تصدى لها عماد السيد ببراعة، وعاد ليتصدى لرأسية السعيد