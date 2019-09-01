الزمالك يتأهل لنهائي الكأس للمرة الثانية على التوالي
تحرير:علي الزيني
٠١ سبتمبر ٢٠١٩ - ١٠:٤١ م
الزمالك
تأهل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك إلى نهائي بطولة كأس مصر، للمرة الثانية على التوالي، والأربعين في تاريخه، بعدما حقق الفوز على نظيره الاتحاد السكندري، بهدف نظيف، سجله مصطفى محمد، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الأحد على ملعب الإسماعيلية، ضمن مواجهات نصف نهائي المسابقة، لينتظر الفارس الأبيض الفائز من مواجهة فريقي بيراميدز و بتروجيت، التي ستقام غدًا الإثنين، ويسعى الفارس الأبيض لتحقيق اللقب للمرة السابعة والعشرين بعدما حقق 26 لقبًا كان آخرها النسخة الماضية.
بداية المباراة جاءت هادئة، وفي الدقيقة التاسعة، كاد الزمالك يفتتح التسجيل عن طريق يوسف أوباما، الذي سدد كرة من داخل المنطقة مرت بجوار القائم، قبل أن تتصدى العارضة لكرته في الدقيقة 18.
وفي الدقيقة 31، أرسل حمدي النقاز عرضية، قابلها عمر السعيد برأسية، تصدى لها عماد السيد ببراعة، وعاد ليتصدى لرأسية السعيد
بداية المباراة جاءت هادئة، وفي الدقيقة التاسعة، كاد الزمالك يفتتح التسجيل عن طريق يوسف أوباما، الذي سدد كرة من داخل المنطقة مرت بجوار القائم، قبل أن تتصدى العارضة لكرته في الدقيقة 18.
وفي الدقيقة 31، أرسل حمدي النقاز عرضية، قابلها عمر السعيد برأسية، تصدى لها عماد السيد ببراعة، وعاد ليتصدى لرأسية السعيد مرة أخرى في الدقيقة 37، لينتهي الشوط الأول سلبيا.
وفي الدقيقة 59، تصدى محمد عواد لرأسية كريم الديب ببراعة، وأنقذ محمود علاء مرمى فريقه من هدف محقق، بعد مراوغة من خالد قمر لمحمد عواد، وسدد كرة أبعدها علاء من على خط المرمى، لينتهي الوقت الأصلي للمباراة سلبيا.
وفي الدقيقة 99 سجل مصطفى محمد هدف الزمالك، بعد ركنية لعبها شيكابالا داخل منطقة الجزاء، قابلها بتسديدة في الشباك، وفشل الفريقان في التسجيل لينتهي اللقاء بفوز الزمالك بهدف نظيف.