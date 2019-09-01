ريال مدريد يسقط فى فخ التعادل أمام فياريال

تحرير:محمد جمال ٠١ سبتمبر ٢٠١٩ - ١٠:٥٥ م

جاريث بيل

سقط فريق ريال مدريد في فخ التعادل أمام نظيره فياريال فى المباراة التى جمعت بينهما مساء اليوم الأحد، على ملعب "لا سيراميكا" فى إطار الأسبوع الثالث من عمر الدورى الإسبانى (الليجا)، وسجل جاريث بيل هدفي الريال، بينما سجل لصالح فياريال كل من مورينيو وجوميز. وبهذه النتيجة يحتل المرينجي المركز الخامس برصيد 5 نقاط، بينما يحتل فياريال المركز السادس عشر برصيد نقطتين، وشهدت المباراة تألق جاريث بيل مهاجم الفريق وذلك بعد غياب لفترة طويلة عن إحراز الأهداف لكن المباراة انتهت بطرده من الملعب بعد تلقيه الإنذار الثاني.

مع بداية الشوط الأول سيطر ريال مدريد على المباراة ولكن نجح مورينو مهاجم فياريال من تسجيل هدف التقدم مبكرا، حيث جاء فى الدقيقة 12 من عمر اللقاء الأمر الذى أربك حسابات الملكي، لكنه عاد لترتيب صفوفه واستطاع جاريث بيل تسجيل هدف التعادل فى آخر دقيقة فى الشوط الأول. ومع بداية الشوط الثانى حاول المرينجي تسجيل