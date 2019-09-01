إنتر ميلان يتخطى كالياري في الدوري الإيطالي

تحرير:أحمد سعيد ٠١ سبتمبر ٢٠١٩ - ١١:٢٥ م

انتر ميلان

حقق فريق إنتر ميلان الإيطالي فوزًا صعبا على نظيره كاليري، بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الأحد، على استاد سانت إيليا، ضمن منافسات الأسبوع الثاني للدوري الإيطالي. ونجح الأرجنتيني لوتارو مارتنينيز، في قص شريط الأهداف لإنتر ميلان في الديقة 25 بعد تمريرة رائعة من ستيفانو سينسي تمكن لوتارو من تسجيلها، وعاد حكم المباراة إلى تقنية الفيديو، لكن أكدت التقنية صحة الهدف. وفي الدقيقة 50 عدل فريق كاليري النتيجة بعد أن أرسل ناهيتان نانديز كرة رائعة لجواو بيدرو الذي ارتقى وأودعها بالرأس في شباك إنتر مدركًا التعادل.

وفي الدقيقة 72، حصل النيراتزوري على ضربة جزاء، نفذها المهاجم الجديد في الفريق روميلو لوكاكو، معلنًا عن الهدف الثاني للفريق. وبتلك النتيجة، يتصدر إنتر مناصفا مع يوفنتوس ترتيب الدوري برصيد 6 نقاط، فيما يحتل كالياري المركز الثامن عشر بلا نقاط. بدوره بقي تورينو مشاركًا لإنتر ويوفنتوس في الصدارة بـ6 نقاط