رياضة

إنتر ميلان يتخطى كالياري في الدوري الإيطالي

تحرير:أحمد سعيد ٠١ سبتمبر ٢٠١٩ - ١١:٢٥ م
انتر ميلان
انتر ميلان
حقق فريق إنتر ميلان الإيطالي فوزًا صعبا على نظيره كاليري، بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الأحد، على استاد سانت إيليا، ضمن منافسات الأسبوع الثاني للدوري الإيطالي. ونجح الأرجنتيني لوتارو مارتنينيز، في قص شريط الأهداف لإنتر ميلان في الديقة 25 بعد تمريرة رائعة من ستيفانو سينسي تمكن لوتارو من تسجيلها، وعاد حكم المباراة إلى تقنية الفيديو، لكن أكدت التقنية صحة الهدف. وفي الدقيقة 50 عدل فريق كاليري النتيجة بعد أن أرسل ناهيتان نانديز كرة رائعة لجواو بيدرو الذي ارتقى وأودعها بالرأس في شباك إنتر مدركًا التعادل.
وفي الدقيقة 72، حصل النيراتزوري على ضربة جزاء، نفذها المهاجم الجديد في الفريق روميلو لوكاكو، معلنًا عن الهدف الثاني للفريق. وبتلك النتيجة، يتصدر إنتر مناصفا مع يوفنتوس ترتيب الدوري برصيد 6 نقاط، فيما يحتل كالياري المركز الثامن عشر بلا نقاط. بدوره بقي تورينو مشاركًا لإنتر ويوفنتوس في الصدارة بـ6 نقاط
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فياريال-ريال مدريد

ريال مدريد يسقط فى فخ التعادل أمام فياريال

سقط فريق ريال مدريد في فخ التعادل أمام نظيره فياريال فى المباراة التى جمعت بينهما مساء اليوم الأحد، على ملعب "لا سيراميكا" فى إطار الأسبوع الثالث من عمر الدورى الإسبانى (الليجا)، وسجل جاريث بيل هدفي الريال، بينما سجل لصالح فياريال كل من مورينيو وجوميز. وبهذه النتيجة يحتل المرينجي المركز الخامس برصيد 5 نقاط، بينما يحتل فياريال المركز السادس عشر برصيد نقطتين، وشهدت المباراة تألق جاريث بيل مهاجم الفريق وذلك بعد غياب لفترة طويلة عن إحراز الأهداف لكن المباراة انتهت بطرده من الملعب بعد تلقيه الإنذار الثاني.
الزمالك-وديكيدها‎ (6)

الزمالك يتأهل لنهائي الكأس للمرة الثانية على التوالي

تأهل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك إلى نهائي بطولة كأس مصر، للمرة الثانية على التوالي، والأربعين في تاريخه، بعدما حقق الفوز على نظيره الاتحاد السكندري، بهدف نظيف، سجله مصطفى محمد، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الأحد على ملعب الإسماعيلية، ضمن مواجهات نصف نهائي المسابقة، لينتظر الفارس الأبيض الفائز من مواجهة فريقي بيراميدز و بتروجيت، التي ستقام غدًا الإثنين، ويسعى الفارس الأبيض لتحقيق اللقب للمرة السابعة والعشرين بعدما حقق 26 لقبًا كان آخرها النسخة الماضية.
إريكسن ‎

بوكيتينو عن رحيل إريكسن: أتمنى أن أقول مستحيل

علق ماوريسيو بوكيتينو المدير الفنى لفريق توتنهام على التعادل المثير أمام آرسنال والذي انتهى بنتيجة 2-2 فى إطار الأسبوع الرابع من عمر الدورى الإنجليزي (البريميرليج)، وأشار بوكيتينو إلى أن المباراة كانت عظيمة كما كشف أيضا خلال المؤتمر الصحفي عن مستقبل كريستيان إريكسن خط وسط السبيرز. وقال بوكيتينو :"أعتقد أنها مباراة عظيمة كلا الفريقين، لعبنا بشكل جيد وصنعنا العديد من الفرص، لكن هدف أرسنال غير كل شىء". وكان إريكسن وضع بصمته فى مباراة اليوم حيث سجل أول أهداف المباراة فى الدقيقة 12.
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يوفنتوس‎

في مباراة مثيرة.. يوفينتوس يخطف فوزا قاتلا من نابولي

في مباراة مثيرة ورائعة حقق فريق يوفينتوس فوزا قاتلا على نظيره نابولي بنتيجة 4- 3 في المباراة التي جمعت بينهما مساء اليوم على ملعب "تورينو" معقل السيدة العجوز، ضمن منافسات الجولة الثانية من مسابقة الدوري الإيطالي، بهذه النتيجة يرتفع رصيد يوفنيتوس إلى 6 نقاط يتصدر بها جدول مسابقة الدوري مؤقتًا، بينما تجمد رصيد نابولي عند 3 نقاط في المركز الثامن. المباراة جاءت قوية ومثيرة منذ البداية ولم يمر سوى 16 دقيقة حتى أعلن دانيلو عن الهدف الأول لفريق يوفينتوس.
أليكسيس -سانشيز‎

رسميًا.. أليكسيس سانشيز إلى إنتر ميلان

أعلن نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي، مساء اليوم الخميس، رحيل لاعبه التشيلي أليكسيس سانشيز، لمدة عام على سبيل الإعارة إلى صفوف فريق إنتر ميلان الإيطالي، خلال الميركاتو الصيفي الجاري، بعدما اجتاز الكشف الطبي، ولم يعلن أي من الناديين التفاصيل المالية الخاصة بإعارة اللاعب الذي أصبح الأعلى أجرًا في الدوري الإنجليزي حين انتقل من أرسنال إلى الشياطين الحمر، إلا أن تقارير صحفية، أكدت أن النادي الإيطالي سوف يتحمل 5 ملايين يورو من راتب اللاعب خلال فترة الإعارة، فيما سيدفع النادي الإنجليزي باقي الـ12 مليونا.
أنطونيو-كونتي

كونتي يعادل رقم جوزيبي مياتزا وهيلينيو هيريرا

دك إنتر ميلان بقيادة مديره الفني أنطونيو كونتي، مرمى ضيفه ليتشي، وهزمه برباعية دون رد، مساء أمس الإثنين، على ملعب جوسيبي مياتزا، في ختام الجولة الأولى للدوري الإيطالي "الكالتشيو"، وسجل رباعية النيراتزوري، مارسيلو بروزوفيتش وستيفانو سينسي وروميلو لوكاكو وأنطونيو كاندريفا بالدقائق 21 و24 و70 و84، ليحقق النيراتزوري انتصاره الأول هذا الموسم، وينتزع الصدارة مبكرا. وحسب شبكة "أوبتا" للإحصائيات، فإن كونتي أصبح ثالث مدرب في تاريخ إنتر ميلان، يفوز في أول مباراة له مع الفريق بالكالتشيو بفارق 4 أهداف، بعد جوزيبي مياتزا، وهيلينيو هيريرا.
انتر ميلان‎

إنتر يكتسح ليتشي برباعية في الدوري الإيطالي

اكتسح فريق إنتر ميلان نظيره ليتشي برباعية نظيفة في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الإثنين، على ملعب "جوسيبي مياتزا"، ضمن مواجهات الجولة الأولى من منافسات الدوري الإيطالي، سجل رباعية النيراتزوري مارسيلو بروزوفيتش في الدقيقة 21، وستيفانو سينسي بالدقيقة 24، وروميلو لوكاكو في الدقيقة 70، وأنطونيو كاندريفا بالدقيقة 84، ليحصد أبناء أنطونيو كونتي أول ثلاث نقاط لهم في مشوار الكالتشيو، في المقابل فشل ليتشي الصاعد حديثًا إلى بطولة الدوري الممتاز "سيريا أي"، في الاختبار الأول له.
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