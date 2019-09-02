وقع من السادس.. إصابة 8 أشخاص في سقوط أسانسير بسوهاج

تحرير:محمد أبو زيد ٠٢ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠١:٠٠ ص

أرشيفية

بينما كان الهدوء يخيم على إحدى العقارات السكنية بمركز أخميم مكون من 9 طوابق كان يقف 14 شخصا في انتظار الأسانسير للصعود، دقائق مرت في حيرة وقلق وما أن هبط الأسانسير حتى تسابق الجميع على استقلاله، وأثناء الصعود سقط من الطابق حتى الدور الأرضي، ما نتج عنه إصابة 8 أشخاص. البداية كانت بتلقى اللواء حسن محمود، مدير أمن سوهاج، إخطارا من العميد محمد سامى عبدالرؤوف، مأمور مركز شرطة أخميم، يفيد بسقوط أسانسير بأحد الأبراج السكنية بناحية مدينة ناصر بالمنطقة وبداخله مجموعة من الأشخاص وتم نقلهم للمستشفى لتلقي العلاج.

على الفور انتقلت قوات الإنقاذ البرى وقوات الحماية المدنية، وتبين من التحريات التي قادها المقدم طارق أبو سديرة، رئيس مباحث مركز أخميم، أنه أثناء استقلال 14 شخصًا الأسانسير ببرج سكنى ملك «ناجح.ك»، سقط بهم من الطابق السادس نتيجة الحمولة الزائدة. نتج عن الحادث إصابة 8 أشخاص بداخله بإصابات وكدمات