جريمة

إحباط تهريب 17 هاتف محمول بمطار القاهرة

تحرير:محمد أبو زيد ٠٢ سبتمبر ٢٠١٩ - ١٢:٠٤ ص
مطار القاهرة - أرشيفية
مطار القاهرة - أرشيفية
نجحت جمارك مطار القاهرة الدولي، من إحباط محاولة تهريب عدد من الهواتف المحمولة كانت بحوزة راكب مصري حيث ظهرت عليه علامات الارتباك في أثناء بتمرير أمتعته الشخصية على جهاز الفحص بأشعة "الإكس راى" وعثر على 17 هاتف محمول مخبأة داخل شاشة تليفزيون LCD، وذلك بالمخالفة لأحكام قانون الاتصالات رقم 10 لسنة 2003، وتعديلاته وقانون الجمارك رقم 66 لسنة 1963. تم اتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر ضبط جمركى بمعرفة رئيس الإدارة المركزية لجمارك الركاب، فيما تشدد الرقابة على المنافذ الجمركية من قبضتها لإحباط جميع محاولات التهرب الجمركي.
في وقت سابق أحبط رجال الجمارك بمطار القاهرة الدولى، محاولة تهريب مصحف أثري بحوزة راكب نيجيرى الجنسية، حيث تم الاشتباه فيه أثناء إنهاء الإجراءات التأمينينة المتبعة لركاب طائرة مصر للطيران المتجهة إلى جوهانسبرج، إذ ظهرت أجسام معتمة على شاشة جهاز كشف الأمتعة، وبفتح الحقيبة وتفتيشها تم العثور على مصحف أثري
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جثة-طفلة

البريئة والذئب.. أبشع جريمة اغتصاب وقتل طفلة بسوهاج

في عالم سيطرت عليه الأبالسة ومعدومو الضمائر، لم تجد البريئة مكانا لها وسط الذئاب في أماكن لا تنبض بالحياة، كانت "جانا" تعيش بقلب أخضر يشبه زرع قريتها، عاشت سنوات حياتها التي تعد على أصابع اليد، لا تملك سوى ابتسامة تدخل بها السرور على قلب أسرتها وعيون تشع بالبراءة، وضمير أقل من أن يخدع أو يخون، كانت الطفلة، مثل الملاك، ولكن لم تدرك صاحبة الستة أعوام أن شيطانا يتربص بها ويتحين اللحظة التي يغتال فيها براءتها ويسلب منها حياتها دون ذنب اقترفته، ليتركها جثة هامدة ترتوي الأرض بدمائها بينما هو تطارده اللعنات كلما غدا أو راح.
انقلاب سيارة - أرشيفية

مصرع 4 بينهم عروسان في انقلاب سيارة بالدقهلية

تحول فرح إلى مأتم، إذ لقي عروسان مصرعهما وشقيقة العروس وعم العريس، اليوم الأحد، أثر انقلاب سيارة الزفاف التي كانت تقلهم في قرية منشاة البدوي التابعة لمركز طلخا بمحافظة الدقهلية، متأثرين بإصابتهم بكسور متفرقة وكدمات خطيرة بسبب اختلال عجلة القيادة من يد السائق. تلقى اللواء فاضل عمار، مساعد وزير الداخلية لأمن الدقهلية، إخطارا من اللواء سيد سلطان، مدير المباحث الجنائية، بورود بلاغ لإدارة شرطة النجدة بانقلاب سيارة تقل عروسين على طريق "المنصورة- المحلة".
انقلاب أتوبيس - أرشيفية

إصابة 11 شخصا في انقلاب أتوبيس بطريق بنها الحر

أصيب 11 شخصا في حادث انقلاب أتوبيس بالطريق الحر بنها - شبرا، وتم نقل المصابين إلى مستشفى بنها الجامعي وقليوب التخصصى، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة مباشرة التحقيقات. تلقي اللواء طارق عجيز مدير أمن القليوبية إخطارًا من مدير إدارة المرور اللواء إيهاب مرزوق بوقوع حادث انقلاب أتوبيس على الطريق الحر بنها - شبرا نطاق مدينة قها وتبين إصابة 11 شخصًا، وتم نقلهم إلى مستشفى بنها الجامعي وقليوب.
حبس-متهمه

حبس مراقب شبكات الصرف الصحي بالجيزة بعد غرق ياسين

قررت النيابة العامة حبس مراقب شبكات الصرف الصحي بالجيزة، 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامه بالإهمال الجسيم والتسبب في غرق الطفل ياسين عماد داخل بالوعة أمام نادي الطالبية، فيما أنكر المتهم التهم الموجهة إليه. كانت قوات الأمن بالجيزة قد ألقت القبض على مراقب شبكات الصرف الصحي بقطاع الجيزة، وذلك تنفيذًا لأوامر النائب العام المستشار نبيل صادق، بضبط المراقب المسؤول عن شبكات الصرف بالجيزة، للتحقيق معه في اتهامات الإهمال الجسيم فى مهام عمله ما تسبب في الخطأ فى قتل الطفل ياسين، الذى سقط فى بالوعة مكشوفة أمام نادي الطالبية وغرق جسده فى مياه الصرف الصحي.
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خبز-عيش

سقوط متلاعب بالتموين وتاجري عقاقير طبية مغشوشة

تشن قوات مباحث التموين بمديرية أمن القاهرة، حملة أمنية مكثفة، لضبط حالات التلاعب فى السلع التموينية بقصد الاستيلاء عليها، وكذلك حالات الغش التجاري وبيع منتجات مجهولة المصدر قد يكون لها تأثيرات سلبية على الصحة العامة لمتعاطيها، ونجحت الحملة فى الإيقاع بمالك مخبز بلدي، بدائرة قسم شرطة دار السلام، تبين من فحص تشغيل الماكينة المودعه لديه، تمكنه من اختراق نظام تشغيل منظومة الخبز، والتلاعب فيها بحيث يثبت عمليات صرف خبز وهمية وبصفة يومية، وتمكن بموجب ذلك من الاستيلاء على 168 ألفا و445 جنيها، مقابل إنتاج وتصنيع الخبز دون إنتاجه فعلياً.
جثة (5)

سائق يمزق زوجته أمام أطفالهما الستة في المرج

"البنت راحت عند جدها" لم تدر ربة منزل أن تلك الكلمات التي جاءت على لسانها ستلقي بها نحو الهاوية جثة ممزقة غارقة في بركة من الدماء، إذ نشبت مشادة كلامية حادة بينها وزوجها لدى سؤاله عن ابنتهما، فأجابته رفيقة دربه بأنها توجهت لزيارة جدها بمحافظة الشرقية، فاستشاط رب الأسرة غضبا، وتطور النقاش إلى مشاجرة وتراشق بالأيدي حتى أسرع الزوج إلى المطبخ، واستل سكينا لينهال بالطعنات على "أم العيال" فأرداها قتيلة في الحال، ثم توجه إلى ديوان قسم شرطة المرج للاعتراف بجريمته.
حبس-قاتل-اخيه-بعد-اكتشاف-علاقة-غرامية-مع-زوجته-بالدقهلية (5)

ضبط المعتدين على شاب من ذوي الاحتياجات الخاصة بباب الشعرية

على خلفية تداول مقطع فيديو على موقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك" متضمنا قيام عدد من الشباب بالتعدى على شاب (من ذوى الاحتياجات الخاصة) عن طريق تهديده بواسطة "كلب" بمنطقة باب الشعرية بالقاهرة، تمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد أطراف الواقعة، وبسؤالهم قرروا بأنهم جميعا أصدقاء وجيران، وأن ما تم تداوله كان من قبيل المزاح واللهو ولا صحة لما تم تداوله حول ترويعهم للمجنى عليه. وبسؤال شهود الواقعة أيدوا ذلك، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية قبل الواقعة والعرض على النيابة المختصة.
سماعة-بلوتوث

ضبط طالب روج لسماعة بلوتوث للغش في الامتحانات

رصدت الإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات قيام أحد الأشخاص بنشر إعلان بأحد مواقع التسوق الإلكترونى متضمن عرض بيع سماعات "بلوتوث" ضد التشويش تستخدم فى الغش أثناء انعقاد لجان امتحانات الثانوية العامة، وأسفرت الجهود من خلال الفحص الفنى وجمع المعلومات، أن وراء ارتكاب الواقعة طالب مقيم بدائرة قسم شرطة مدينة نصر أول بالقاهرة، وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاعي الأمن الوطني، والأمن العام ومديرية أمن القاهرة تم استهداف المتهم، وأمكن ضبطه فيمحل إقامته.
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