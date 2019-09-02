إحباط تهريب 17 هاتف محمول بمطار القاهرة

تحرير:محمد أبو زيد ٠٢ سبتمبر ٢٠١٩ - ١٢:٠٤ ص

مطار القاهرة - أرشيفية

نجحت جمارك مطار القاهرة الدولي، من إحباط محاولة تهريب عدد من الهواتف المحمولة كانت بحوزة راكب مصري حيث ظهرت عليه علامات الارتباك في أثناء بتمرير أمتعته الشخصية على جهاز الفحص بأشعة "الإكس راى" وعثر على 17 هاتف محمول مخبأة داخل شاشة تليفزيون LCD، وذلك بالمخالفة لأحكام قانون الاتصالات رقم 10 لسنة 2003، وتعديلاته وقانون الجمارك رقم 66 لسنة 1963. تم اتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر ضبط جمركى بمعرفة رئيس الإدارة المركزية لجمارك الركاب، فيما تشدد الرقابة على المنافذ الجمركية من قبضتها لإحباط جميع محاولات التهرب الجمركي.

في وقت سابق أحبط رجال الجمارك بمطار القاهرة الدولى، محاولة تهريب مصحف أثري بحوزة راكب نيجيرى الجنسية، حيث تم الاشتباه فيه أثناء إنهاء الإجراءات التأمينينة المتبعة لركاب طائرة مصر للطيران المتجهة إلى جوهانسبرج، إذ ظهرت أجسام معتمة على شاشة جهاز كشف الأمتعة، وبفتح الحقيبة وتفتيشها تم العثور على مصحف أثري