رياضة

سيد معوض: «عدم التطبيل أضر بعملي في الأهلي»

تحرير:سعد الدين محمود ٠٢ سبتمبر ٢٠١٩ - ١٢:٣٠ ص
سيد معوض
سيد معوض
تحدث سيد معوض، نجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي السابق، عن عمله السابق في قناة بيراميدز، وهل تسبب ذلك في تقلص فرص وجوده في الجهاز الفني لفريق الأحمر مرة أخرى. وقال معوض في تصريحات تليفزيونية لبرنامج «الماتش» الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر شاشة قناة صدى البلد: «إذا تسبب عملي في قناة بيراميدز في قرار استبعادي من الجهاز الفني للأهلي في أي وقت بعدها، فسيكون ذلك بسبب السوشيال ميديا فقط، لأنني لم أخطئ في حق النادي بأي كلمة مطلقا طوال فترة عملي ببيراميدز».
وكشف: «تحدثت مع علاء عبد الصادق وأخبرته بالعرض الذي تلقيته من قناة بيراميدز، وطلبت منه العمل في أي منصب بالأهلي حتى وإن كان ذلك دون مقابل، فأنا مستعد لذلك والأولوية بالطبع للنادي عن أي عرض آخر». وأوضح: «علاء عبد الصادق قالي استنى بليل وهكلمك، متقابلناش غير بعدها بـ 6 أشهر، عمري ما
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وصول فايلر مطار القاهرة

وصول رينيه فايلر مدرب الأهلي الجديد إلى القاهرة

وصل السويسري رينيه فايلر، المدير الفني الجديد للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إلى مطار القاهرة الدولي، استعدادًا لتوقيع العقود بشكل رسمي خلال الساعات القليلة المقبلة. وجاء وصول السويسري فايلر رفقة خالد مرتجي عضو مجلس إدارة الأهلي وأمير توفيق مدير لجنة التعاقدات اللذان سافرا لسويسرا من أجل الاتفاق مع المدير الفني الجديد خلفا لللأوروجوياني المقال مارتن لاسارتي المدير الفني السابق للقلعة الحمراء، بعد توديع كأس مصر من دور الستة عشر على يد فريق بيراميدز بهدف دون رد.
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مرتضى منصور: الخطيب يقلدني.. وفارق كبير بيني وبينه

أكد مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، أن فريق الاتحاد السكندري بذل كل جهده خلال مواجهة الفريقين حتى يفوز ويتأهل لنهائي كأس مصر، لكنه رغم الخسارة تحلى بالروح الطيبة بعد المباراة. وأضاف مرتضى، خلال مداخلة هاتفية، بحلقة الأحد، من برنامج «الزمالك اليوم» الذي يعرض على قناة الحدث اليوم، أنه قام بتلقين محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي، عندما طالب بعض الجماهير التي قامت بسب النادي الأحمر بالكف عن تلك الهتافات، معلقًا: «أنا كل يوم بقدم للخطيب درس، فيه فرق بين معهد تعاون، ورئيس المحكمة والمستشار».
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مرتضى منصور: تعاقد الأهلي مع فايلر «فضيحة»

كشف مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، أن هناك مفاجأة سيتم الكشف عنها لاحقا فيما يخص تعاقد النادي الأهلي مع المدرب السويسري رينيه فايلر، مشيرًا إلى أنه حينما تم عرض الأخير على مجلس إدارة ورموز نادي الزمالك تم رفضه بالإجماع بسبب سوء نتائجه. وأضاف مرتضى، خلال مداخلة هاتفية، بحلقة الأحد، من برنامج «الزمالك اليوم» الذي يعرض على قناة الحدث اليوم، أن فايلر كان يطلب الحصول على راتب سنوي من الزمالك في حالة التعاقد معه بقيمة مليون دولار، ثم تعاقد معه الأهلي مقابل 2 مليون يورو، متساءلًا: «أين النائب العام يجب التحقيق مع مجلس إدارة الأهلي».
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أيمن-طاهر‎

طاهر: تركت في الزمالك حارسا سيكون الأفضل في مصر

وجه أيمن طاهر، مدرب حراس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، الشكر لمسئولي القلعة البيضاء، على وجوده طوال الفترة الماضية مع الفريق، بعد رحيله عن الجهاز الفني للفارس الأبيض ويعوضه المدرب الصربي مومير كيريتش رفقة مواطنه ميلوتين سريدوفيتش "ميتشو"، جاء ذلك في تصريحات للموقع الرسمي لناديه، قائلا: "أشكر مسؤولي الزمالك على وجودي طوال الفترة الماضية رفقة الفريق، والثقة الكبيرة التي تلقيتها.. العمل في الزمالك تحت أي ظرف وأي مسمى لا ينقص من تاريخي إطلاقا، لولا اسم الزمالك الكبير لما صنعنا أسماءنا، من المستحيل أن أنسى فضل قميص الزمالك علي".
عدلي-القيعي

القيعي: لاسارتي فقد صوابه ولم يطلب التعاقد مع مهاجم

فتح عدلي القيعي، مستشار التعاقدات بالنادي الأهلي، النار على الأورجوياني مارتن لاسارتي، المدير الفني السابق للفريق الأحمر، مشيرًا إلى أن رحيله في هذا التوقيت كان ضروريا، بسبب ما بدر منه في المؤتمر الصحفي عقب مباراة بيراميدز. وأضاف القيعي، خلال حلقة الإثنين، من برنامج «ملك وكتابة» على قناة الأهلي، أن أسوأ مدرب هو من يقوم بإلقاء اللوم على الآخرين، ولاسارتي حصل على كل الدعم من النادي، وكان يجب عليه تقديم استقالته، معلقا: «أول مرة أشوف مدرب بيسحب الثقة من اللاعبين والإدارة، قال مجابوش اللي أنا عايزه، هو أنت أصلا اعتمدت على اللاعبين الجدد؟».
الاهلى-وبيراميدز-تصوير-سامح-ابو حسن‎ (3)

بيراميدز ليس السبب.. سر إقالة لاسارتي من الأهلي؟

قرار انتظرته طويلاً جماهير الأهلي وتحديداً منذ شهر أبريل الماضي بعد فضيحة الخسارة بخماسية نظيفة من صن داونز الجنوب إفريقي، يتمثل في إقالة الأوروجواياني مارتن لاسارتي، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالقلعة الحمراء، الذي صدر مساء اليوم الأحد بعد توديع مسابقة كأس مصر من دور الـ16 على يد فريق بيراميدز والخسارة بهدف دون رد، ليضرب الأزرق موعدًا مع فريق حرس الحدود يوم 28 من أغسطس الجاري، بينما يتولى محمد يوسف مهمة المدير الفني المؤقت للأهلي لحين التعاقد مع مدير فني أجنبي بعد رحيل لاسارتي.
طه-اسماعيل (3)

طه إسماعيل يكشف مفاجأة عن مستقبل لاسارتي مع الأهلي

قال طه إسماعيل، نجم النادي الأهلي السابق، وعضو اللجنة الفنية بالقلعة الحمراء، إن مستقبل الأوروجواياني مارتن لاسارتي، المدير الفني للفريق، لا يمكن أن تحدده مباراة واحدة أمام بيراميدز. وحقق بيراميدز 3 انتصارات متتالية، الأولى كانت تحت مسمى الأسيوطي بهدف نظيف، في ربع نهائي كأس مصر الموسم الماضي، قبل أن تنتقل ملكية النادي ويتحول اسمه إلى بيراميدز، ليفوز في الدوري مرتين بالدور الأول (2-1) وفي الدور الثاني (1-0)، بينما فوزه في لقاء اليوم هو الرابع له في تاريخ مواجهات الفريقين.
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