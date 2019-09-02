سيد معوض: «عدم التطبيل أضر بعملي في الأهلي»

تحرير:سعد الدين محمود ٠٢ سبتمبر ٢٠١٩ - ١٢:٣٠ ص

سيد معوض

تحدث سيد معوض، نجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي السابق، عن عمله السابق في قناة بيراميدز، وهل تسبب ذلك في تقلص فرص وجوده في الجهاز الفني لفريق الأحمر مرة أخرى. وقال معوض في تصريحات تليفزيونية لبرنامج «الماتش» الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر شاشة قناة صدى البلد: «إذا تسبب عملي في قناة بيراميدز في قرار استبعادي من الجهاز الفني للأهلي في أي وقت بعدها، فسيكون ذلك بسبب السوشيال ميديا فقط، لأنني لم أخطئ في حق النادي بأي كلمة مطلقا طوال فترة عملي ببيراميدز».

وكشف: «تحدثت مع علاء عبد الصادق وأخبرته بالعرض الذي تلقيته من قناة بيراميدز، وطلبت منه العمل في أي منصب بالأهلي حتى وإن كان ذلك دون مقابل، فأنا مستعد لذلك والأولوية بالطبع للنادي عن أي عرض آخر». وأوضح: «علاء عبد الصادق قالي استنى بليل وهكلمك، متقابلناش غير بعدها بـ 6 أشهر، عمري ما